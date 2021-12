El servicio de transporte autónomo de Indiana Together In Motion se lanza en Fishers el 20 de diciembre

May Mobility gestionará una flota de vehículos autónomos y compartidos que operarán a lo largo de un circuito de ruta fija de tres millas con nueve paradas designadas para atender a los distritos residenciales, laborales y recreativos del centro de Fishers. El servicio hop-on, hop-off conecta el área residencial de Pullman Pointe y los departamentos de South Pointe Village con el distrito comercial a lo largo de Commercial Drive y Fishers Corner Boulevard, Municipal Drive y 116 th Street, incluida una parada a lo largo del nuevo Nickel Plate Trail. Cada parada de la ruta se puede identificar mediante un cartel con información de ruta y un código QR con más información sobre la tecnología de May Mobility.

"Con el lanzamiento en Fishers, incorporaremos un nuevo servicio de transporte público en una comunidad que depende principalmente de la propiedad de vehículos privados", señaló Edwin Olson, director ejecutivo de May Mobility. "Esta es una oportunidad increíble para asociarse con Fishers a fin de desafiar el status quo del tránsito e involucrar a una audiencia más amplia en el futuro del transporte".

"Con nuestro compromiso con la innovación, la tecnología y el emprendimiento, era lógico que Fishers fuera el primer emplazamiento suburbano para la flota de vehículos autónomos de May Mobility", sostuvo Scott Fadness, alcalde de Fishers. "Nuestro Distrito Cultural Nickel Plate es el sitio de prueba perfecto para esta tecnología, ya que nuestros socios identifican los matices de un entorno suburbano para la tecnología autónoma".

En apoyo a un futuro con bajas emisiones de carbono, el servicio gratuito contará con cinco vehículos Lexus RX 450h híbridos y un vehículo Polaris GEM totalmente eléctrico con acceso para silla de ruedas y estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., con autobuses cada 10-15 minutos en un circuito rotativo. Los pasajeros pueden ver actualizaciones en vivo de las ubicaciones del autobús en el sitio web de Together in Motion Indiana.

"El Distrito Cultural Nickel Plate en Fishers representa una ubicación ideal para implementar un servicio de transporte autónomo a través de May Mobility", comentó Ryan Klem, director de programas de Toyota Mobility Foundation. "Nos entusiasma saber cómo utiliza la comunidad este servicio, ya que esta experiencia proporcionará valiosos conocimientos que informarán acerca del futuro de la movilidad en todas las ciudades de los Estados Unidos y promoverán aún más la misión de Toyota de Movilidad para Todos".

Con el objetivo de fomentar la innovación a través de alianzas en la industria e impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías de movilidad avanzadas en Indiana, Together in Motion Indiana apoya la implementación de diversas soluciones de movilidad que se desarrollan con aportes de la comunidad local. Con este enfoque centrado en el ser humano, la iniciativa busca satisfacer de mejor manera las necesidades de transporte de las comunidades locales, comprender los ecosistemas cambiantes que rodean estas necesidades, potencialmente ampliar el alcance de este tipo de iniciativas a otras comunidades y establecer redes para compartir y aprovechar aprendizajes clave.

"Indiana sigue siendo un lugar para avanzar en las soluciones de transporte autónomo y asociarse con la ciudad de Fishers como nuestra próxima ciudad para implementar el servicio de transporte autónomo de May Mobility es una medida perfecta", sostuvo Paul Mitchell, presidente y director ejecutivo de Energy Systems Network. "Alianzas público-privadas como esta solo fortalecen el objetivo de ofrecer opciones de movilidad para todos los residentes".

May Mobility estableció su oficina regional en Fishers, Indiana, a principios de 2021. Fishers será su novena implementación de transporte desde que la compañía comenzó sus operaciones. May Mobility completó recientemente sus operaciones de transporte en Indianápolis, Indiana, con las que ofreció a los habitantes de Indiana más de 3,400 viajes a la escuela y el trabajo desde junio hasta noviembre de 2021. May Mobility ofrece servicios de transporte en Grand Rapids, Míchigan; Arlington, Texas; Hiroshima, Japón; y Ann Arbor, también en Míchigan.

"Indiana se complace en continuar su profunda alianza con May Mobility y Toyota Mobility Foundation para llevar el futuro de la movilidad a otra comunidad de Indiana", comentó David Roberts, vicepresidente ejecutivo de emprendimiento e innovación de la Corporación de Desarrollo Económico de Indiana. "Este servicio es un componente importante del vibrante ecosistema de innovación, cuando se combina con el trabajo autónomo en carretera apoyado por INDOT y el hito del evento Indy Autonomous Challenge".

Acerca de May Mobility

May Mobility es líder en desarrollo e implementación de tecnología de vehículos autónomos. Con más de 295,000 vehículos autónomos hasta la fecha, May Mobility está comprometida a ofrecer soluciones de transporte seguras, eficientes y sostenibles diseñadas para complementar las opciones de transporte público actuales. El objetivo final de la compañía es lograr un mundo donde los sistemas de conducción autónoma hagan que el transporte sea más accesible y confiable, que las carreteras sean más seguras y fomenten un mejor uso del suelo para fomentar espacios más ecológicos, vibrantes y habitables. Para obtener más información, visite maymobility.com.

Acerca de Toyota Mobility Foundation

Toyota Mobility Foundation (TMF) fue creada en agosto de 2014 por Toyota Motor Corporation (TMC) con el fin de apoyar el desarrollo de una sociedad más móvil en la que todos puedan trasladarse libremente. La Fundación enfatiza el compromiso continuo de TMC con la mejora continua y el respeto por las personas. Utiliza la experiencia y las tecnologías de Toyota para apoyar sistemas de transporte robustos y, al mismo tiempo, eliminar la desigualdad en la movilidad. TMF trabaja en asociación con universidades, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, instituciones de investigación y otras organizaciones, creando programas alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas para abordar problemas de movilidad en todo el mundo.

Acerca de Energy Systems Network (ESN)

ESN es una iniciativa sin fines de lucro con sede en Indianápolis que se enfoca en el desarrollo de los sectores de la tecnología avanzada de energía y el transporte. Durante la última década, ESN ha colaborado con una serie de socios de la industria, el mundo académico y el gobierno para ofrecer soluciones sostenibles de energía y movilidad, incluido el uso compartido de automóviles eléctricos, comunicaciones entre vehículos y redes inteligentes, movilidad como servicio, entre otras. La misión de ESN es aprovechar su red de líderes de pensamiento internacionales para desarrollar soluciones de energía integradas a fin de mejorar la calidad de vida para hoy y mañana. El enfoque de la empresa es: reducir costos, emisiones y desperdicios; influir en las normativas; y avanzar en la innovación tecnológica. Para obtener más información, visite www.energysystemsnetwork.com.

Acerca de la ciudad de Fishers

La ciudad de Fishers es un suburbio de Indianápolis, Indiana, que se ubica en el condado de Hamilton y fue nombrada el lugar número 1 para vivir en los Estados Unidos por Money Magazine en 2017. Bajo el liderazgo del alcalde Scott Fadness, Fishers es conocida como una ciudad inteligente, vibrante y emprendedora a través de su desarrollo de vecindarios, dedicación al apoyo a empresas de alto crecimiento y procesos urbanos innovadores. Fishers, que cuenta con una población de 91,832 (2017), es una de las comunidades de más rápido crecimiento en Indiana y ha recibido elogios nacionales por emprendimiento, habitabilidad y seguridad.

Acerca de la Corporación de Desarrollo Económico de Indiana (IEDC)

La Corporación de Desarrollo Económico de Indiana (IEDC) lidera los esfuerzos de desarrollo económico del estado de Indiana y ayuda a las empresas a lanzarse, crecer y localizarse en el estado. La IEDC gestiona muchas iniciativas, entre las que se incluyen créditos fiscales basados en el desempeño, subsidios de capacitación laboral, recursos de innovación y emprendimiento, asistencia de infraestructura pública e iniciativas de atracción y retención de talentos.

