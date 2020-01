El servicio Free File del IRS ya está disponible para 2020-The Free File Alliance ofrece a los contribuyentes, sin costo, un software fiscal con liderazgo en su ramo

WASHINGTON, 20 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los contribuyentes pueden preparar su declaración tributaria de manera anticipada gracias a la disponibilidad de software gratuito para elaborar y presentar de forma electrónica su declaración federal en www.IRS.gov/FreeFile; el software está listo para su uso entre todos los estadounidenses con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) en 2019 de máximo $69,000. Con la iniciativa de The Free File Alliance, una coalición de 10 empresas de software fiscal líderes del ramo que se han asociado con las autoridades hacendarias (Internal Revenue Service, IRS), el programa Free File brinda acceso gratuito al software fiscal más innovador y seguro en su tipo para que los contribuyentes que cumplan los requisitos elaboren y presenten fácilmente su declaración fiscal federal.

En la temporada fiscal 2020, los miembros de Free File son: 1040Now, Inc.; ezTaxReturn.com (inglés y español); FileYourTaxes.com; Free Tax Returns.com; H&R Block; Intuit; On-Line Taxes, Inc.; TaxAct; TaxHawk Inc, y TaxSlayer (inglés y español).

Si bien la temporada de presentación de declaraciones fiscales no inicia oficialmente hasta el 27 de enero, los contribuyentes que cumplan con los requisitos estipulados pueden adelantar sus obligaciones vía electrónica con el software Free File. Más de 70% de todos los contribuyentes (alrededor de 100 millones de personas) cumplen los requisitos para usar Free File, ya disponible en www.IRS.gov/FreeFile. Además de que el límite de ingresos para acceder a Free File es $3,000 más alto que el año pasado en cuestión de servicios fiscales federales gratuitos, hay muchas opciones para elaborar las declaraciones estatales de manera gratuita. Los contribuyentes pueden visitar www.IRS.gov/FreeFile y usar Free File Software Lookup Tool para encontrar opciones gratuitas de presentación de declaraciones federales y estatales acordes a su situación particular.

Los contribuyentes también pueden usar sus teléfonos inteligentes o tabletas para elaborar y presentar sus declaraciones federales y estatales de manera electrónica a través de Free File del IRS. Hay dos formas de acceder a estos productos a través de dispositivos móviles: (1) Con la app IRS2Go, que tiene un enlace a Free File Software Lookup Tool, o (2) visitar www.IRS.gov/freefile en su navegador. La app IRS2Go está disponible en iOS y Android.

"Si sus ingresos son de máximo $69,000, Free File elimina las dudas a la hora de elaborar su declaración fiscal federal", dijo Tim Hugo, director ejecutivo de The Free File Alliance. "Nuestro software proporciona ayuda paso a paso para presentar su declaración federal con rapidez y seguridad, sin riesgos ni costo alguno. Además, el personal militar en activo con ingresos de máximo $69,000 puede usar el software Free File que ofrecen nueve de las empresas de servicios fiscales sin importar otros criterios".

The Free File Alliance y sus miembros siguen priorizando la protección de los datos personales de los contribuyentes a través de su participación en la Iniciativa de la Cumbre de Seguridad. The Free File Alliance y sus miembros, el IRS, las autoridades hacendarias estatales y otras entidades fiscales participan activamente en la Iniciativa de la Cumbre de Seguridad con el objetivo de proporcionar salvaguardas adicionales contra el robo de identidad al momento de presentar declaraciones fiscales. Si desea conocer más de la campaña Security Awareness, visite el sitio web del IRS: Taxes, Security, Together.

El Sr. Hugo añadió: "El programa Free File ha brindado casi 57 millones de declaraciones valuadas en un estimado de $1,700 millones de software fiscal gratuito en los últimos 17 años; esperamos ver a todavía más contribuyentes aprovechar el servicio en 2020. IRS.gov/Free File es la página donde pueden elegir de entre las más innovadoras y seguras opciones de software fiscal".

A partir del 27 de enero, los servicios básicos de presentación electrónica de declaraciones fiscales, denominados Free File Fillable Forms, también estarán disponibles sin importar el nivel de ingresos. Los servicios Free File Fillable Forms permiten a los contribuyentes familiarizados con la ley tributaria que no necesitan ayuda, proceder a elaborar y presentar sus declaraciones fiscales federales de manera electrónica.

Al poner el software fiscal líder del ramo a disposición y sin costo, Free File ha acercado a millones de estadounidenses a la eficiencia y sencillez de la presentación electrónica de sus declaraciones; muchos de ellos no podrían permitirse pagar por software fiscal. El programa ha promovido ininterrumpidamente la iniciativa de presentación electrónica de declaraciones del IRS al tiempo que satisface la necesidad crucial de opciones asequibles de software fiscal de calidad. En una encuesta del IRS, 96% de los usuarios dijo que era muy sencillo utilizar Free File y 98% dijo que recomendaría el programa a otros contribuyentes.

Recuerde que la mejor forma de acceder a Free File y sus opciones gratuitas para elaborar declaraciones fiscales federales es visitar IRS.gov/FreeFile.

Acerca de The Free File Alliance

The Free File Alliance es una coalición de 10 empresas líderes en software fiscal que se han asociado con el IRS desde 2003 para ayudar a los estadounidenses de ingresos bajos y medios a preparar, llenar y presentar electrónicamente sus declaraciones fiscales federales en línea. El compromiso de The Free File Alliance es dar acceso gratuito al mejor software tributario en línea a 70% de los contribuyentes. Desde el inicio de sus operaciones, se han presentado casi 57 millones de declaraciones fiscales mediante Free File. Más información en www.freefilealliance.org.

