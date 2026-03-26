EL SERVICIO LINCOLN MEMORIAL EASTER SUNRISE ES EL 5 DE ABRIL: UNA TRADICIÓN DE WASHINGTON DURANTE 46 AÑOS

WASHINGTON, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Al amanecer del domingo 5 de abril, miles de personas se reunirán en el Lincoln Memorial en Washington, DC, para uno de los servicios de amanecer de Pascua más grandes de la nación para celebrar la resurrección de Jesucristo. Durante los últimos 46 años, miles de personas de todas las edades y orígenes se han reunido en unidad en Easter Sunrise para cantar, celebrar y observar con asombro silencioso cómo sale el sol sobre el National Mall.

Organizado por National Community Church en Washington, DC, el Easter Sunrise Service interdenominacional es una tradición de larga data en Washington, ahora en su 46º año. Ha aparecido en The Washington Post y ha sido nombrado #5 en The Great Washington Bucket List del Washingtonian.

Gente de todas partes viene a DC para asistir al servicio, uniéndose a las multitudes de habitantes de Washington para quienes esto se ha convertido en una tradición anual. Llueva o haga sol, se levantan mientras todavía está oscuro para acudir en masa al Lincoln Memorial. Algunos llegan en sus sudaderas con sus perros con correa, otros aparecen con sus más lujosas galas del domingo de Pascua. Algunos vienen para la experiencia de Washington, DC; otros vienen para una celebración reverente en un lugar inolvidable.

Este año, el autor de éxitos de ventas del New York Times, Mark Batterson, pastor principal de National Community Church, hablará. A él se le unen artistas locales de evangelio/adoración que guiarán a la multitud en canciones de alegre celebración.

Dice Batterson: "Mi esposa, Lora, y yo asistimos por primera vez a este servicio hace unos 25 años. Hay algo especial en pararse en esos escalones históricos: es más grande que la vida. Cuando miles de personas se reúnen allí, cantando como uno solo, resuena un poco más fuerte, un poco más ".

La organizadora Heather Zempel dice: "Instalamos más de mil sillas, y se llenan rápidamente. Hay mucho espacio para todos en el césped circundante. Los baños están a solo 2 minutos a pie y el acceso al Memorial es completamente ilimitado ". Ella continúa: "¿Mi mejor consejo? LLEGA TEMPRANO.

La mañana puede comenzar en el lado frío, así que asegúrate de vestirte abrigado y traer una manta para sentarte o envolverte. Encuentre más información y transmita en vivo el servicio en EasterSunrise.com.

FUENTE National Community Church