El Servicio Postal da a conocer las principales ciudades y estados con mayor número de ataques de perros a los carteros

El lunes 1 de junio se inicia una campaña de concientización sobre mordeduras de perro, de un mes de duración, con el tema "No le dé la espalda a la prevención de mordeduras de perro".

"Cada día, nuestros empleados de la oficina de correos prestan servicio a sus comunidades en entornos dinámicos y en constante evolución", afirmó Leeann Theriault, responsable de concientización en materia de seguridad y salud de los empleados. "Para prevenir los incidentes relacionados con perros es necesaria una vigilancia constante y conjunta. Esta campaña refuerza una verdad fundamental: el comportamiento de los animales puede cambiar en un instante, pero la atención proactiva tanto por parte de nuestros transportistas como de los clientes a los que servimos puede evitar lesiones dolorosas antes de que ocurran".

Garantía de seguridad del reparto del correo: consejos para dueños de perros

Incluso las mascotas más predecibles pueden comportarse de forma impredecible cuando defienden su territorio o se asustan. Dado que los perros actúan por instinto protector, los dueños deben controlar a sus mascotas durante las entregas para evitar accidentes. Deje al perro en una habitación cerrada y separada antes de abrir la puerta principal. Si sale, asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Utilice siempre una correa si el perro está fuera de casa cuando llega el correo. Por último, nunca tome el correo directamente de manos del cartero en presencia del perro y enseñe a los niños a no hacerlo, ya que los perros pueden interpretar erróneamente esa interacción como una amenaza.

Regístrese en el servicio "Informed Delivery" de USPS y consulte el correo en su dispositivo electrónico antes de que llegue

Al utilizar la función Informed Delivery, los clientes pueden visualizar con antelación de forma digital el correo y los paquetes entrantes desde una computadora, tablet o dispositivo móvil. Más de 70 millones de clientes se han dado de alta desde que se lanzó el servicio en 2017. La inscripción es en: informeddelivery.usps.com. Este servicio puede ayudar a los dueños de perros a anticipar cuándo llegará el cartero.

Daños económicos y emocionales causados por el ataque de un perro

Cuidar al cartero ayuda a ahorrar dinero. Si su perro ataca a un cartero, podría tener que pagar de su bolsillo miles de dólares para cubrir atención médica, turnos perdidos, ropa de recambio y daño moral.

"Estaba haciendo mi recorrido cuando un perro saltó la valla y se abalanzó sobre mí", comentó Fiona Hudson, cartera de San Antonio. "Utilicé mi repelente para perros y mi bolsa del correo para defenderme, pero ya era demasiado tarde. Me llevaron de urgencia al hospital sangrando, con un hueso roto y un esguince grave en el brazo, apenas podía moverme. Aunque mis heridas físicas se curaron, el trauma de aquel brutal ataque sigue presente en mi memoria. Los clientes deben asumir su responsabilidad y mantener a sus perros bajo control durante el horario de reparto".

Actúe: los perros sueltos impiden la entrega del correo

Cuando un cartero se siente en peligro por la presencia de un perro suelto, el Servicio Postal se puede suspender temporalmente.

Hasta que el cartero se sienta lo suficientemente seguro como para reanudar la entrega, la correspondencia tendrá que ser recolectada en la oficina de correos local del dueño del perro.

Si un cartero considera que una casa o un barrio no son seguros para entregar la correspondencia y no hay forma de informar a los residentes de que su servicio de correo ha sido suspendido, los residentes tendrán que ponerse en contacto con el supervisor de su oficina de correos local para obtener más información. Los residentes también tendrían que retirar su correo en la oficina de correos hasta que sea seguro reanudar la entrega.

Si no se resuelve el problema de un perro peligroso, se puede exigir a los dueños que alquilen un apartado de correos para recibir la correspondencia.

Informados y preparados: cómo los carteros evitan las mordeduras de perro

Los carteros reciben una formación exhaustiva en materia de seguridad para detectar posibles peligros relacionados con los perros. Se insta a los carteros a que se mantengan alerta y tomen las siguientes precauciones:

Anunciar el ingreso . Haga sonar el portón externo o emite un sonido que no resulte amenazante antes de entrar al jardín.

. Haga sonar el portón externo o emite un sonido que no resulte amenazante antes de entrar al jardín. Mantener el contacto visual. Nunca asuste a un animal y no le quite la vista de encima al perro.

Nunca asuste a un animal y no le quite la vista de encima al perro. Asumir que el perro puede ser peligroso Evite acariciar o dar de comer a cualquier animal, partiendo de la base de que cualquier perro puede morder.

Evite acariciar o dar de comer a cualquier animal, partiendo de la base de que cualquier perro puede morder. Bloquear la salida. Asegúrese de que la puerta no se cierre con un pie en la puerta para evitar que el perro se escape.

Si un perro ataca, los carteros también reciben capacitación para mantenerse firmes, utilizar su bolsa de correo como escudo protector y usar repelente para perros, si es necesario. Para anticipar estos riesgos, USPS también ofrece a los carteros herramientas de alerta, como escáneres portátiles con alertas de presencia de perros integradas y tarjetas de aviso físicas que se colocan en las cajas de clasificación de correo para avisar al repartidor de la presencia de un perro en una dirección concreta.

Ciudades y estados con mayor número de ataques de perros en 2025

Para conocer la clasificación de ataques de perros de 2025 en su ciudad o localidad concreta, comuníquese con su representante local de Comunicaciones Corporativas de USPS en about.usps.com/newsroom/media-contacts/local.htm.

Estas 33 ciudades son las 20 localidades con mayor número de incidentes por mordeduras de perro:

Datos sobre mordeduras de perro e incidentes con perros en 2025

Ciudad Número de

incidentes Clasificación 1 LOS ÁNGELES 70 1 2 DALLAS 50 2 3 DENVER 45 3 4 HOUSTON 44 4 5 CHICAGO 43 5 6 ST. LOUIS 40 6 7 INDIANÁPOLIS 35 7 8 SAN DIEGO 32 8 9 SAN ANTONIO 31 9 10 CLEVELAND 30 10 11 KANSAS CITY, MISURI 30 10 12 CINCINNATI 29 11 13 MINNEAPOLIS 29 11 14 OAKLAND, CALIFORNIA 27 12 15 PHOENIX 27 12 16 COLUMBUS, OHIO 26 13 17 DETROIT 24 14 18 LOUISVILLE, KENTUCKY 23 15 19 MEMPHIS, TENNESSEE 21 16 20 OKLAHOMA CITY 21 16 21 PITTSBURGH 21 16 22 SACRAMENTO, CALIFORNIA 21 16 23 FORT WORTH, TEXAS 20 17 24 LONG BEACH, CALIFORNIA 20 17 25 MILWAUKEE 20 17 26 FILADELFIA 20 17 27 PORTLAND, OREGÓN 20 17 28 DAYTON, OHIO 19 18 29 JACKSONVILLE, FLORIDA 19 18 30 OMAHA, NEBRASKA 17 19 31 MIAMI 16 20 32 ROCHESTER, NUEVA YORK 16 20 33 SAN FRANCISCO 16 20

Estos son los 10 estados con mayor número de incidentes por mordeduras de perro:

Datos sobre mordeduras de perro e incidentes con perros en 2025



Estado Número de

incidentes Clasificación

1 California 673 1

2 Texas 358 2

3 Ohio 287 3

4 Nueva York 269 4

5 Pennsylvania 267 5

6 Illinois 260 6

7 Florida 183 7

8 Misuri 182 8

9 Michigan 174 9

10 Indiana 159 10













A lo largo del mes de junio se celebrarán en todo el país actos de concientización sobre las mordeduras de perro, y USPS compartirá información en las redes sociales con el hashtag #dogbiteawareness.

Nota: El Servicio Postal de Estados Unidos es una entidad federal independiente, cuyo mandato es autofinanciarse y servir a todas las comunidades estadounidenses mediante la entrega asequible, confiable y segura de correo y paquetes a más de 170 millones de direcciones durante seis y, a menudo, los siete días a la semana. Con la supervisión de la Junta de Gobernadores bipartidista, el Servicio Postal celebra su aniversario número 250 de servicio a los clientes en medio de un plan de modernización de la red destinado a restaurar la sostenibilidad financiera a largo plazo, mejorar el servicio y mantener a la organización como una de las marcas más valoradas y confiables de los Estados Unidos.

En general, el Servicio Postal no recibe dinero de los impuestos para gastos de funcionamiento y depende de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

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Contacto a nivel nacional: David P. Coleman

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FUENTE U.S. Postal Service