郵政服務揭示郵差遭狗隻襲擊的重災區城市及州份

員工安全與健康意識經理 Leeann Theriault 說：「郵差每日都在充滿活力且變化迅速的環境中服務社區。 防範狗隻引發的事故，有賴大家齊心合力、恆常警覺。 活動強調一個關鍵真理：動物行為可瞬間突變，但只要郵差及收件客戶雙方都主動提高警覺，便能防患於未然，避免受傷。」
守護郵遞安全：狗主實用指南
即使是最溫馴的寵物，一旦為保護地盤或受驚嚇，亦可能一反常態。 狗隻天生具護衛本能，主人在郵件派遞時段務必管束狗隻，以防發生意外。 開啟大門前，先把狗關在另一個獨立房間並鎖好門。 如您步出屋外，切記將大門緊鎖。 郵遞時段內，若然愛犬身處戶外，請務必為牠繫上狗繩。 最後，切記勿在愛犬面前直接從郵差手中收取郵件，並教育孩子同樣避免此舉，因狗隻或會將此互動誤認為威脅。
登記 USPS 郵件預覽服務 (USPS Informed Delivery)，於電子裝置先睹郵件內容
使用免費的郵件預覽服務功能，客戶可透過電腦、平板電腦或流動裝置，以數碼形式預覽即將送達的郵件及包裹。 自 2017 年此服務面世以來，登記用戶已突破 7,000 萬。 請到 informeddelivery.usps.com 登記。 此服務有助狗主預計郵差到訪的時間。
狗隻襲擊造成的金錢損失與心理傷害
守護郵差，等同守護您的銀包。 倘若愛犬襲擊郵政人員，您或須自墊數千美元，以應付對方醫療開支、工資損失、替換衣物及精神困擾的補償。
聖安東尼奧郵差 Fiona Hudson 表示：「我正在派送郵件時，一隻狗跳過圍欄向我撲過來。 我使用驅狗噴霧和郵袋自衛，但為時已晚。 我被緊急送院，身上流血，骨折且手臂嚴重扭傷，幾乎動彈不得。 身上傷口雖已癒合，惟那場兇猛襲擊留下的陰影，卻始終揮之不去。 客戶務必盡責，於郵遞時段內將妥善管束愛犬。」
切實行動：狗隻若無管束，郵遞服務即告終
如郵差因遊蕩狗隻而感不安，郵件服務或會暫時停止。
在郵差認為安全可恢復派遞之前，狗主須自行到其所屬地區的郵局領取郵件。
若郵差認為某個住宅或社區不安全而無法派遞，又無法通知居民其郵遞服務已被暫停，居民便須自行聯絡所屬地區郵局的主管，以了解詳情。 居民亦需親赴郵局取件，直至情況安全、派遞得以恢復。
倘危險狗隻問題懸而未決，狗主或須租用郵政信箱收件。
警覺為刃：郵差防範狗咬之道
郵差須接受廣泛周全的安全培訓，以辨識潛在狗隻威脅。 郵差應保持警覺，並採取以下預防措施：
- 入內前先發聲示意。 踏進庭院前，先輕晃圍欄門扉，或發出平和無害的聲響。
- 保持視線接觸。 切莫驚動狗隻，視線務必牢牢鎖定牠。
- 假定狗有危險避免撫摸或餵食任何狗隻，因為任何狗都有可能咬人。
- 堵住出口。 用腳頂著向外開的門，避免寵物奪門而出。
一旦狗隻來襲，受訓郵差會屹立不動，以郵袋為盾，必要時施放驅狗噴霧。 為了防患於未然，USPS 更為郵差配備警覺工具，包括內置狗隻警告提示的手持掃描器，以及置於郵件分揀格內的實體警示卡，提醒郵差特定地址有飼養狗隻。
2025 年狗隻襲擊的重災城市及州份
如要查看 2025 年您所在城市或鎮區的狗隻襲擊排名，請聯絡您當地的 USPS 企業傳訊代表，網址：about.usps.com/newsroom/media-contacts/local.htm。
以下 33 個城市是狗咬傷人個案最多的前 20 名地區：
|
2025 年狗咬/狗隻事故數據
|
|
城市
|
事故
數目
|
排名
|
1
|
洛杉磯
|
70
|
1
|
2
|
達拉斯
|
50
|
2
|
3
|
丹佛
|
45
|
3
|
4
|
侯斯頓
|
44
|
4
|
5
|
芝加哥
|
43
|
5
|
6
|
聖 路易斯
|
40
|
6
|
7
|
印第安納波利斯
|
35
|
7
|
8
|
聖地牙哥
|
32
|
8
|
9
|
聖安東尼奧
|
31
|
9
|
10
|
克里夫蘭
|
30
|
10
|
11
|
密蘇里州堪薩斯城
|
30
|
10
|
12
|
辛辛那提
|
29
|
11
|
13
|
明尼阿波利斯
|
29
|
11
|
14
|
加州奧克蘭
|
27
|
12
|
15
|
鳳凰城
|
27
|
12
|
16
|
俄亥俄州哥倫布市
|
26
|
13
|
17
|
底特律
|
24
|
14
|
18
|
肯塔基州路易斯維爾
|
23
|
15
|
19
|
田納西州孟菲斯
|
21
|
16
|
20
|
奧克拉荷馬城
|
21
|
16
|
21
|
匹茲堡
|
21
|
16
|
22
|
加州薩克拉門托
|
21
|
16
|
23
|
德州沃斯堡
|
20
|
17
|
24
|
加州長灘
|
20
|
17
|
25
|
密爾瓦基
|
20
|
17
|
26
|
費城
|
20
|
17
|
27
|
俄勒岡州波特蘭
|
20
|
17
|
28
|
俄亥俄州德頓
|
19
|
18
|
29
|
佛羅里達州傑克遜維爾
|
19
|
18
|
30
|
內布拉斯加州奧馬哈
|
17
|
19
|
31
|
邁阿密
|
16
|
20
|
32
|
紐約州羅徹斯特
|
16
|
20
|
33
|
三藩市
|
16
|
20
以下為狗咬傷人個案最多的 10 個州份：
|
2025 年狗咬/狗隻事故數據
|
|
|
州份
|
事故
數目
|
排名
|
|
1
|
加州
|
673
|
1
|
|
2
|
德州
|
358
|
2
|
|
3
|
俄亥俄州
|
287
|
3
|
|
4
|
紐約州
|
269
|
4
|
|
5
|
賓夕法尼亞州
|
267
|
5
|
|
6
|
伊利諾州
|
260
|
6
|
|
7
|
佛羅里達州
|
183
|
7
|
|
8
|
密蘇里州
|
182
|
8
|
|
9
|
密歇根州
|
174
|
9
|
|
10
|
印第安納州
|
159
|
10
|
|
|
|
|
|
整個 6 月，全國各地都會舉行狗咬傷人安全意識活動，USPS 也會在社交媒體上使用主題標籤 #dogbiteawareness 發佈資訊。
請注意： 美國郵政署為一個獨立的聯邦機構，依法須自負盈虧，並透過價格合理、可靠且安全的郵件及包裹遞送服務，每週六天、部分地區每週七天，為超過 1.7 億個地址的美國社區提供服務。 在跨黨派的董事會監督下，美國郵政署正於成立 250 週年之際，推行網絡現代化計劃，致力恢復長遠財務可持續性、提升服務質素，並維持其作為美國最具價值及備受信賴品牌之一的地位。
美國郵政署一般不會動用納稅人的稅款作為營運開支，而是透過銷售郵資、產品及服務以支持其日常運作。
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全國聯絡人：David P. Coleman
[email protected]
usps.com/news
U.S. Postal Service
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