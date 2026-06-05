郵政服務揭示郵差遭狗隻襲擊的重災區城市及州份

員工安全與健康意識經理 Leeann Theriault 說：「郵差每日都在充滿活力且變化迅速的環境中服務社區。 防範狗隻引發的事故，有賴大家齊心合力、恆常警覺。 活動強調一個關鍵真理：動物行為可瞬間突變，但只要郵差及收件客戶雙方都主動提高警覺，便能防患於未然，避免受傷。」

守護郵遞安全：狗主實用指南

即使是最溫馴的寵物，一旦為保護地盤或受驚嚇，亦可能一反常態。 狗隻天生具護衛本能，主人在郵件派遞時段務必管束狗隻，以防發生意外。 開啟大門前，先把狗關在另一個獨立房間並鎖好門。 如您步出屋外，切記將大門緊鎖。 郵遞時段內，若然愛犬身處戶外，請務必為牠繫上狗繩。 最後，切記勿在愛犬面前直接從郵差手中收取郵件，並教育孩子同樣避免此舉，因狗隻或會將此互動誤認為威脅。

登記 USPS 郵件預覽服務 (USPS Informed Delivery)，於電子裝置先睹郵件內容

使用免費的郵件預覽服務功能，客戶可透過電腦、平板電腦或流動裝置，以數碼形式預覽即將送達的郵件及包裹。 自 2017 年此服務面世以來，登記用戶已突破 7,000 萬。 請到 informeddelivery.usps.com 登記。 此服務有助狗主預計郵差到訪的時間。

狗隻襲擊造成的金錢損失與心理傷害

守護郵差，等同守護您的銀包。 倘若愛犬襲擊郵政人員，您或須自墊數千美元，以應付對方醫療開支、工資損失、替換衣物及精神困擾的補償。

聖安東尼奧郵差 Fiona Hudson 表示：「我正在派送郵件時，一隻狗跳過圍欄向我撲過來。 我使用驅狗噴霧和郵袋自衛，但為時已晚。 我被緊急送院，身上流血，骨折且手臂嚴重扭傷，幾乎動彈不得。 身上傷口雖已癒合，惟那場兇猛襲擊留下的陰影，卻始終揮之不去。 客戶務必盡責，於郵遞時段內將妥善管束愛犬。」

切實行動：狗隻若無管束，郵遞服務即告終

如郵差因遊蕩狗隻而感不安，郵件服務或會暫時停止。

在郵差認為安全可恢復派遞之前，狗主須自行到其所屬地區的郵局領取郵件。

若郵差認為某個住宅或社區不安全而無法派遞，又無法通知居民其郵遞服務已被暫停，居民便須自行聯絡所屬地區郵局的主管，以了解詳情。 居民亦需親赴郵局取件，直至情況安全、派遞得以恢復。

倘危險狗隻問題懸而未決，狗主或須租用郵政信箱收件。

警覺為刃：郵差防範狗咬之道

郵差須接受廣泛周全的安全培訓，以辨識潛在狗隻威脅。 郵差應保持警覺，並採取以下預防措施：

入內前先發聲示意 。 踏進庭院前，先輕晃圍欄門扉，或發出平和無害的聲響。

。 踏進庭院前，先輕晃圍欄門扉，或發出平和無害的聲響。 保持視線接觸 。 切莫驚動狗隻，視線務必牢牢鎖定牠。

。 切莫驚動狗隻，視線務必牢牢鎖定牠。 假定狗有危險 避免撫摸或餵食任何狗隻，因為任何狗都有可能咬人。

避免撫摸或餵食任何狗隻，因為任何狗都有可能咬人。 堵住出口。 用腳頂著向外開的門，避免寵物奪門而出。

一旦狗隻來襲，受訓郵差會屹立不動，以郵袋為盾，必要時施放驅狗噴霧。 為了防患於未然，USPS 更為郵差配備警覺工具，包括內置狗隻警告提示的手持掃描器，以及置於郵件分揀格內的實體警示卡，提醒郵差特定地址有飼養狗隻。

2025 年狗隻襲擊的重災城市及州份

如要查看 2025 年您所在城市或鎮區的狗隻襲擊排名，請聯絡您當地的 USPS 企業傳訊代表，網址：about.usps.com/newsroom/media-contacts/local.htm。

以下 33 個城市是狗咬傷人個案最多的前 20 名地區：

2025 年狗咬/狗隻事故數據

城市 事故

數目 排名 1 洛杉磯 70 1 2 達拉斯 50 2 3 丹佛 45 3 4 侯斯頓 44 4 5 芝加哥 43 5 6 聖 路易斯 40 6 7 印第安納波利斯 35 7 8 聖地牙哥 32 8 9 聖安東尼奧 31 9 10 克里夫蘭 30 10 11 密蘇里州堪薩斯城 30 10 12 辛辛那提 29 11 13 明尼阿波利斯 29 11 14 加州奧克蘭 27 12 15 鳳凰城 27 12 16 俄亥俄州哥倫布市 26 13 17 底特律 24 14 18 肯塔基州路易斯維爾 23 15 19 田納西州孟菲斯 21 16 20 奧克拉荷馬城 21 16 21 匹茲堡 21 16 22 加州薩克拉門托 21 16 23 德州沃斯堡 20 17 24 加州長灘 20 17 25 密爾瓦基 20 17 26 費城 20 17 27 俄勒岡州波特蘭 20 17 28 俄亥俄州德頓 19 18 29 佛羅里達州傑克遜維爾 19 18 30 內布拉斯加州奧馬哈 17 19 31 邁阿密 16 20 32 紐約州羅徹斯特 16 20 33 三藩市 16 20

以下為狗咬傷人個案最多的 10 個州份：

2025 年狗咬/狗隻事故數據



州份 事故

數目 排名

1 加州 673 1

2 德州 358 2

3 俄亥俄州 287 3

4 紐約州 269 4

5 賓夕法尼亞州 267 5

6 伊利諾州 260 6

7 佛羅里達州 183 7

8 密蘇里州 182 8

9 密歇根州 174 9

10 印第安納州 159 10













整個 6 月，全國各地都會舉行狗咬傷人安全意識活動，USPS 也會在社交媒體上使用主題標籤 #dogbiteawareness 發佈資訊。

請注意： 美國郵政署為一個獨立的聯邦機構，依法須自負盈虧，並透過價格合理、可靠且安全的郵件及包裹遞送服務，每週六天、部分地區每週七天，為超過 1.7 億個地址的美國社區提供服務。 在跨黨派的董事會監督下，美國郵政署正於成立 250 週年之際，推行網絡現代化計劃，致力恢復長遠財務可持續性、提升服務質素，並維持其作為美國最具價值及備受信賴品牌之一的地位。

美國郵政署一般不會動用納稅人的稅款作為營運開支，而是透過銷售郵資、產品及服務以支持其日常運作。

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全國聯絡人：David P. Coleman

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