美国邮政总局公布邮递员遭犬只袭击事件最频发的州市

员工安全与健康意识负责人Leeann Theriault表示：“我们的邮递员每天都在环境多变、情况复杂的各地社区辛勤服务。 预防犬只相关事故，需要所有人时刻警惕、共同防范。 本次宣传活动凸显了一大关键真相：动物的习性千变万化，但只要我们的邮递员和客户都能提高警觉，就可以把危害消灭于萌芽之中。”

保障邮递安全：给犬主的建议

即便是最温顺的宠物，在守护领地或受到惊吓时，也会做出难以预料的行为。 由于保护欲是犬类天然的本能，在邮件投递期间犬主必须妥善看管爱犬，以免发生意外。 在打开前门之前，请您将爱犬关在另一间封闭房间内。 如果您需要外出，请确保房门已牢牢锁好。 邮递员投递时，如果您的爱犬身处户外，请务必使用牵引绳。 最后，请切记不要在爱犬面前直接从邮递员手中接过包裹，也请您教育家中儿童避免这种行为，因为犬只可能会将此类互动视为威胁。

注册USPS通知投递（Informed Delivery）服务，即可在投递前在您的电子设备上追踪包裹进度

用户可使用免费的通知投递服务，通过电脑、平板或智能手机在线预览待收信件和包裹。 该服务自2017年上线以来，已有超过7,000万用户注册。 注册链接：informeddelivery.usps.com。 该服务可帮助犬主预估邮递员的投递时间。

犬只袭击造成的经济损失和心理伤害

保护邮递员，也是保护您的钱包。 如果您的爱犬袭击了邮递员，您可能需要自掏腰包支付数千美元，用于承担医疗费、误工费、更换衣物费以及精神损害赔偿。

圣安东尼奥邮递员Fiona Hudson说：“有次我正沿固定路线送件时，一只狗突然翻过围栏，朝我扑了过来。 我试图用驱狗喷雾和邮袋自卫，但为时已晚。 我被咬得浑身是血，被紧急送往医院，不仅骨折了，手臂还严重扭伤，几乎动弹不得。 虽然我身体上的伤已经痊愈，但那次凶残袭击带来的创伤仍萦绕不去。 客户必须承担应尽的责任，在快递配送期间妥善看管好自己的宠物狗。”

行动应对：未拴绳的犬只阻碍了邮件投递

如果邮递员因未拴绳的犬只感到人身安全受到威胁，邮件投递服务可能会暂停。

在邮递员认为安全无虞、可以恢复投递之前，邮件需由犬主前往当地邮局自行领取。

如果邮递员认为某栋房屋或某个社区不安全，无法向居民告知投递服务已暂停，居民需联系当地邮局的负责人咨询相关事宜。 在此期间，居民还需前往邮局领取邮件，直到可以安全恢复投递为止。

如果危险犬只的问题得不到解决，邮局可能会要求犬主租用邮政信箱来接收邮件。

防患于未然：邮递员如何预防犬只咬伤

邮递员需接受全面的安全培训，以识别潜在的犬只安全隐患。 邮递员已被告知需保持警惕，并采取以下预防措施：

到达时需示意 。 在走进院子之前，先摇晃一下栅栏门，或者发出一些不具威胁性的声音。

。 在走进院子之前，先摇晃一下栅栏门，或者发出一些不具威胁性的声音。 保持眼神接触 。 切勿惊扰动物，并时刻紧盯犬只。

。 切勿惊扰动物，并时刻紧盯犬只。 假定犬只存在风险 请勿抚摸或喂食任何动物，并假定任何犬只都有咬人风险。

请勿抚摸或喂食任何动物，并假定任何犬只都有咬人风险。 封堵出口。 用脚抵住向外开的门，防止宠物逃跑。

邮递员都已经受训练，如遭遇犬只袭击，他们能够稳住阵脚，用邮包作为护盾，并在必要时使用驱狗喷雾。 为防范这些风险，USPS还为邮递员提供了相关预警工具，包括内置犬只预警功能的手持扫描仪，以及放在邮件分拣箱中的实体警示卡，用于提醒投递员某地址处有犬只。

2025年犬只袭击事件最频发的州市

如需查询2025年您所在城市或城镇的犬只袭击事件排名，请通过about.usps.com/newsroom/media-contacts/local.htm联系您当地的USPS企业传播代表。

以下33个城市是犬只咬人事件发生数量最多的前20个地区：

2025年犬只咬伤/犬只事故数据

城市 事故

数量 排名 1 洛杉矶 70 1 2 达拉斯 50 2 3 丹佛 45 3 4 休斯顿 44 4 5 芝加哥 43 5 6 圣 路易斯 40 6 7 印第安纳波利斯 35 7 8 圣地亚哥 32 8 9 圣安东尼奥 31 9 10 克利夫兰 30 10 11 堪萨斯城（密苏里州） 30 10 12 辛辛那提 29 11 13 明尼阿波利斯 29 11 14 奥克兰（加利福尼亚州） 27 12 15 凤凰城 27 12 16 哥伦布（俄亥俄州） 26 13 17 底特律 24 14 18 路易斯维尔（肯塔基州） 23 15 19 孟菲斯（田纳西州） 21 16 20 俄克拉荷马城 21 16 21 匹茨堡 21 16 22 萨克拉门托（加利福尼亚州） 21 16 23 沃思堡（德克萨斯州） 20 17 24 长滩（加利福尼亚州） 20 17 25 密尔沃基 20 17 26 费城 20 17 27 波特兰（俄勒冈州） 20 17 28 代顿（俄亥俄州） 19 18 29 杰克逊维尔（佛罗里达州） 19 18 30 奥马哈（内布拉斯加州） 17 19 31 迈阿密 16 20 32 罗切斯特（纽约州） 16 20 33 旧金山 16 20

以下是犬只咬伤事件发生数量最多的10个州：

2025年犬只咬伤/犬只事故数据



州 事故

数量 排名

1 加利福尼亚州 673 1

2 德克萨斯州 358 2

3 俄亥俄州 287 3

4 纽约州 269 4

5 宾夕法尼亚州 267 5

6 伊利诺伊州 260 6

7 佛罗里达州 183 7

8 密苏里州 182 8

9 密歇根州 174 9

10 印第安纳州 159 10













6月，全国各地将举办持续整月的犬只咬伤预防宣传活动，USPS也将在社交媒体上使用话题标签#dogbiteawareness发布相关信息。

请注意：美国邮政总局是独立的联邦机构，依法实行自筹资金，并面向全美所有社区，每周六天、通常七天，以可负担、可靠且安全的方式向超过1.7亿个地址提供邮件和包裹寄递服务。 在两党理事会监督下，美国邮政总局在庆祝服务客户250周年之际，正推进网络现代化计划，旨在恢复长期财务可持续性、提升服务水平，并保持其作为美国最受重视和信赖品牌之一的地位。

美国邮政总局运营经费通常不依赖税收，而是通过邮资、产品及服务销售自筹资金。

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全国联系人：David P. Coleman

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