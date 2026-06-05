美国邮政总局公布邮递员遭犬只袭击事件最频发的州市

员工安全与健康意识负责人Leeann Theriault表示：“我们的邮递员每天都在环境多变、情况复杂的各地社区辛勤服务。 预防犬只相关事故，需要所有人时刻警惕、共同防范。 本次宣传活动凸显了一大关键真相：动物的习性千变万化，但只要我们的邮递员和客户都能提高警觉，就可以把危害消灭于萌芽之中。”
保障邮递安全：给犬主的建议
即便是最温顺的宠物，在守护领地或受到惊吓时，也会做出难以预料的行为。 由于保护欲是犬类天然的本能，在邮件投递期间犬主必须妥善看管爱犬，以免发生意外。 在打开前门之前，请您将爱犬关在另一间封闭房间内。 如果您需要外出，请确保房门已牢牢锁好。 邮递员投递时，如果您的爱犬身处户外，请务必使用牵引绳。 最后，请切记不要在爱犬面前直接从邮递员手中接过包裹，也请您教育家中儿童避免这种行为，因为犬只可能会将此类互动视为威胁。
注册USPS通知投递（Informed Delivery）服务，即可在投递前在您的电子设备上追踪包裹进度
用户可使用免费的通知投递服务，通过电脑、平板或智能手机在线预览待收信件和包裹。 该服务自2017年上线以来，已有超过7,000万用户注册。 注册链接：informeddelivery.usps.com。 该服务可帮助犬主预估邮递员的投递时间。
犬只袭击造成的经济损失和心理伤害
保护邮递员，也是保护您的钱包。 如果您的爱犬袭击了邮递员，您可能需要自掏腰包支付数千美元，用于承担医疗费、误工费、更换衣物费以及精神损害赔偿。
圣安东尼奥邮递员Fiona Hudson说：“有次我正沿固定路线送件时，一只狗突然翻过围栏，朝我扑了过来。 我试图用驱狗喷雾和邮袋自卫，但为时已晚。 我被咬得浑身是血，被紧急送往医院，不仅骨折了，手臂还严重扭伤，几乎动弹不得。 虽然我身体上的伤已经痊愈，但那次凶残袭击带来的创伤仍萦绕不去。 客户必须承担应尽的责任，在快递配送期间妥善看管好自己的宠物狗。”
行动应对：未拴绳的犬只阻碍了邮件投递
如果邮递员因未拴绳的犬只感到人身安全受到威胁，邮件投递服务可能会暂停。
在邮递员认为安全无虞、可以恢复投递之前，邮件需由犬主前往当地邮局自行领取。
如果邮递员认为某栋房屋或某个社区不安全，无法向居民告知投递服务已暂停，居民需联系当地邮局的负责人咨询相关事宜。 在此期间，居民还需前往邮局领取邮件，直到可以安全恢复投递为止。
如果危险犬只的问题得不到解决，邮局可能会要求犬主租用邮政信箱来接收邮件。
防患于未然：邮递员如何预防犬只咬伤
邮递员需接受全面的安全培训，以识别潜在的犬只安全隐患。 邮递员已被告知需保持警惕，并采取以下预防措施：
- 到达时需示意。 在走进院子之前，先摇晃一下栅栏门，或者发出一些不具威胁性的声音。
- 保持眼神接触。 切勿惊扰动物，并时刻紧盯犬只。
- 假定犬只存在风险请勿抚摸或喂食任何动物，并假定任何犬只都有咬人风险。
- 封堵出口。 用脚抵住向外开的门，防止宠物逃跑。
邮递员都已经受训练，如遭遇犬只袭击，他们能够稳住阵脚，用邮包作为护盾，并在必要时使用驱狗喷雾。 为防范这些风险，USPS还为邮递员提供了相关预警工具，包括内置犬只预警功能的手持扫描仪，以及放在邮件分拣箱中的实体警示卡，用于提醒投递员某地址处有犬只。
2025年犬只袭击事件最频发的州市
如需查询2025年您所在城市或城镇的犬只袭击事件排名，请通过about.usps.com/newsroom/media-contacts/local.htm联系您当地的USPS企业传播代表。
以下33个城市是犬只咬人事件发生数量最多的前20个地区：
|
2025年犬只咬伤/犬只事故数据
|
|
城市
|
事故
数量
|
排名
|
1
|
洛杉矶
|
70
|
1
|
2
|
达拉斯
|
50
|
2
|
3
|
丹佛
|
45
|
3
|
4
|
休斯顿
|
44
|
4
|
5
|
芝加哥
|
43
|
5
|
6
|
圣 路易斯
|
40
|
6
|
7
|
印第安纳波利斯
|
35
|
7
|
8
|
圣地亚哥
|
32
|
8
|
9
|
圣安东尼奥
|
31
|
9
|
10
|
克利夫兰
|
30
|
10
|
11
|
堪萨斯城（密苏里州）
|
30
|
10
|
12
|
辛辛那提
|
29
|
11
|
13
|
明尼阿波利斯
|
29
|
11
|
14
|
奥克兰（加利福尼亚州）
|
27
|
12
|
15
|
凤凰城
|
27
|
12
|
16
|
哥伦布（俄亥俄州）
|
26
|
13
|
17
|
底特律
|
24
|
14
|
18
|
路易斯维尔（肯塔基州）
|
23
|
15
|
19
|
孟菲斯（田纳西州）
|
21
|
16
|
20
|
俄克拉荷马城
|
21
|
16
|
21
|
匹茨堡
|
21
|
16
|
22
|
萨克拉门托（加利福尼亚州）
|
21
|
16
|
23
|
沃思堡（德克萨斯州）
|
20
|
17
|
24
|
长滩（加利福尼亚州）
|
20
|
17
|
25
|
密尔沃基
|
20
|
17
|
26
|
费城
|
20
|
17
|
27
|
波特兰（俄勒冈州）
|
20
|
17
|
28
|
代顿（俄亥俄州）
|
19
|
18
|
29
|
杰克逊维尔（佛罗里达州）
|
19
|
18
|
30
|
奥马哈（内布拉斯加州）
|
17
|
19
|
31
|
迈阿密
|
16
|
20
|
32
|
罗切斯特（纽约州）
|
16
|
20
|
33
|
旧金山
|
16
|
20
以下是犬只咬伤事件发生数量最多的10个州：
|
2025年犬只咬伤/犬只事故数据
|
|
|
州
|
事故
数量
|
排名
|
|
1
|
加利福尼亚州
|
673
|
1
|
|
2
|
德克萨斯州
|
358
|
2
|
|
3
|
俄亥俄州
|
287
|
3
|
|
4
|
纽约州
|
269
|
4
|
|
5
|
宾夕法尼亚州
|
267
|
5
|
|
6
|
伊利诺伊州
|
260
|
6
|
|
7
|
佛罗里达州
|
183
|
7
|
|
8
|
密苏里州
|
182
|
8
|
|
9
|
密歇根州
|
174
|
9
|
|
10
|
印第安纳州
|
159
|
10
|
|
|
|
|
|
6月，全国各地将举办持续整月的犬只咬伤预防宣传活动，USPS也将在社交媒体上使用话题标签#dogbiteawareness发布相关信息。
请注意：美国邮政总局是独立的联邦机构，依法实行自筹资金，并面向全美所有社区，每周六天、通常七天，以可负担、可靠且安全的方式向超过1.7亿个地址提供邮件和包裹寄递服务。 在两党理事会监督下，美国邮政总局在庆祝服务客户250周年之际，正推进网络现代化计划，旨在恢复长期财务可持续性、提升服务水平，并保持其作为美国最受重视和信赖品牌之一的地位。
美国邮政总局运营经费通常不依赖税收，而是通过邮资、产品及服务销售自筹资金。
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全国联系人：David P. Coleman
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