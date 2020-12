El TCAI en St. David's Medical Center organiza simposio internacional virtual sobre arritmias cardíacas complejas con asistencia récord

AUSTIN, Texas, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Este 3 y 4 de diciembre de 2020, el Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas (TCAI) del St. David's Medical Center organizó su quinto simposio internacional sobre arritmias cardíacas complejas, EPLive 2020. El evento de este año, que se realizó en modo virtual debido a la pandemia, acogió un número récord de asistentes con cerca de 1.200 inscritos.

Entre los participantes se encontraron electrofisiólogos cardíacos clínicos, becarios de electrofisiología y cardiólogos generales interesados en el tratamiento de las arritmias cardíacas complejas, una afección en la cual el corazón late a un ritmo irregular o anómalo. La principal herramienta formativa fueron casos en vivo transmitidos desde el nuevo Centro de Electrofisiología de última tecnología del St. David's Medical Center con comentarios por parte de expertos.

"El formato único de EPLive siempre nos ha permitido atraer líderes del campo de la electrofisiología en todo el mundo, pero este año pudimos llegar a una cantidad diez veces mayor de médicos al organizar el evento en formato virtual", comentó Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisióloga cardíaca, directora médica ejecutiva del TCAI y directora de curso de EPLive. "Estamos comprometidos con la expansión del espectro de opciones de tratamientos de electrofisiología, y esperamos que la asistencia récord de este año nos permita impactar las vidas de más pacientes alrededor de mundo".

EPLive contó con cuatro sesiones, cada una de ella consistió en una combinación de casos en vivo y grabados del TCAI y algunos de los centros de primer nivel mundial: Albert Einstein College of Medicine, Arrhythmia Center at CardioInfantil Foundation, Beth Israel Deaconess Medical Center, Cleveland Clinic, Geisinger Heart Institute, Houston Methodist Hospital, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, MedStar Heart & Vascular Institute, Mercy General Hospital & Dignity Health Heart & Vascular Institute, Monzino Cardiology Center, Mt. Sinai Hospital, Northwell Health, Penn Medicine, Sri Jayadeva Institute of Cardiology, St. Bernards Healthcare, UC Health University of Arkansas Medical System, University of California, Los Ángeles, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vancouver General Hospital y Vanderbilt University.

Además de las demostraciones del Dr. Natale, EPLive 2020 contó con presentaciones a cargo de diversos médicos del TCAI, incluyendo al codirector Dr. Amin Al-Ahmad, así como el Dr. Shane Bailey; el Dr. Mohamed Bassiouny, el Dr. David Burkhardt, el Dr. David Burkland, el Dr. Robert Canby, el Dr. Joseph Gallinghouse, el Dr. Brian Greet, el Dr. Eric Hoenicke, el Dr. Rodney Horton, el Dr. Patrick Hranitzky, el Dr. Faraz Kerendi, el Dr. William Nesbitt, el Dr. Javier Sánchez, la Dra. Kamala Tamirisa, el Dr. Senthil Thambidorai, el Dr. David Tschopp y el Dr. Jason Zagrodsky.

Por su asistencia a la conferencia, los médicos recibieron un máximo de 14 horas Category 1 Credit™ de la American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA).

Para obtener más información, visite EP-Live.com.

