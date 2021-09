El trabajo híbrido en curso aumenta la productividad, pero agrega presión tanto a los trabajadores como a los directivos, expone investigación del grupo Adecco

ZÚRICH, 2 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ --

A nivel mundial, el 53 % de los trabajadores desean un modelo de trabajo híbrido en el que más de la mitad de su tiempo dedicado al trabajo sea remoto

La productividad ha sobrevivido al cambio, con un 82 % de las personas sintiéndose igual o más productivas que antes

Las largas jornadas aumentaron en un 14 % durante el último año, y más de la mitad de los jóvenes directivos informaron haber sufrido agotamiento

Más trabajadores y directivos (73 %) están pidiendo ser medidos por resultados en lugar de horas, mientras que solo el 36 % de los gerentes están evaluando el desempeño en función de los resultados

La satisfacción con la dirección es baja y hay una creciente desconexión con los empleados, solo un tercio del personal no directivo siente que recibe el debido reconocimiento dentro de la empresa

La ansiedad por regresar a la oficina es mayor en Australia (53 %), seguida de cerca por el Reino Unido (52 %) y Canadá (51 %).

Según nuevas investigaciones, la pandemia de la COVID-19 sigue dando forma a nuestras prácticas de trabajo y a nuestra actitud hacia el trabajo, y tanto los trabajadores como los directivos piden cambios continuos y permanentes en cómo y dónde trabajamos, y cómo se mide el desempeño.

The Adecco Group, la empresa líder en soluciones de recursos humanos del mundo, reveló hoy los resultados de su estudio global más reciente e integral, Resetting Normal: Defining the New Era of Work, que examina cómo las actitudes hacia el trabajo han cambiado durante más de 12 meses y destaca los problemas clave que las empresas deben gestionar para adaptarse con éxito en este período de transición. Un año después de que la pandemia cambiara para siempre la forma en que trabajamos, este informe se basa en la investigación del grupo de 2020, enfocándose en el panorama para 2021 y más allá, y amplía la investigación para abarcar 25 países y 15.000 encuestados de oficinas en todo el mundo.

Alain Dehaze, director ejecutivo de The Adecco Group, expresó: "Para aquellos que no tienen que estar físicamente presentes para realizar su trabajo, es obvio que nunca volveremos a la oficina de la misma manera y que el futuro del trabajo es flexible. La pandemia aceleró las tendencias existentes hasta el punto en que no se pueden ignorar, y el éxito futuro depende de que las personas y los directivos se adapten a ellas.

Nuestra investigación demuestra claramente que "no podemos estandarizar" cuando se trata de abordar las necesidades de los empleados, y estamos viendo cada vez más una dirección que lucha por equilibrar el trabajo remoto y el cuidado de sus equipos. Ahora es el momento de comenzar a cerrar esta brecha desarrollando y equipando a directivos y trabajadores por igual con las habilidades y capacidades que necesitan para reactivar la motivación y construir una cultura empresarial coherente que mantenga y desarrolle una fuerza laboral exitosa, resiliente y saludable. Esta ya no es algo "bueno de tener", es el punto donde se desarrollará la batalla por el talento. Las empresas que sean capaces y estén dispuestas a reconocer y abordar estos temas podrán prosperar, y aquellas que no, pueden quedar rezagadas.

Gracias a los conocimientos obtenidos con la implementación de nuestra propia estrategia [email protected], junto con nuestro alcance mundial, The Adecco Group está bien posicionado para desarrollar e implementar soluciones a estas oportunidades y desafíos dinámicos".

Aspectos destacados de la investigación:

El trabajo híbrido está aquí para quedarse, pero la flexibilidad es clave

La investigación revela que, a nivel mundial, una gran proporción (53 %) de los trabajadores desean un modelo de trabajo híbrido en el que al menos la mitad de su tiempo dedicado al trabajo sea remoto. Una gran proporción de trabajadores (71 %) ahora cuentan con una instalación en casa que les permite un trabajo remoto eficaz. Los últimos 18 meses han demostrado que el trabajo remoto no implica una pérdida de productividad, y que es posible contar con una forma de trabajo más inclusiva y flexible. Más de tres cuartas partes de los trabajadores desean conservar flexibilidad sobre su propio horario, volviendo a la oficina, pero en sus propios términos. Esto es especialmente fuerte para las generaciones más jóvenes y los padres, quienes piden más tiempo de oficina. Las personas que tienen hijos desean más estar en la oficina (51 %) que quienes no tienen (42 %).

Productividad y orientación a los resultados

Aunque muchos se han beneficiado del trabajo híbrido, no todos han tenido una experiencia positiva. Es necesario abordar las preguntas sobre la duración de la semana laboral mientras el futuro permanezca flexible. El 14 % de personas indicó que las largas jornadas aumentaron un 14 % en el último año y más de la mitad de los trabajadores (57 %) afirmó que podrían realizar el mismo trabajo en menos de 40 horas. Más trabajadores y directivos (73 %) están pidiendo ser medidos por logros y resultados en lugar de horas dedicadas al trabajo, una tendencia que ya era sólida en 2020.

La mala salud mental emerge como un problema en rápido crecimiento

El informe también revela que estamos en riesgo de perder una nueva generación de directivos, ya que más de la mitad de los jóvenes directivos (54 %) sufren de agotamiento, y 3 de cada 10 trabajadores afirman en general que su salud mental y física ha disminuido en los últimos 12 meses. Las empresas deben reevaluar cómo pueden apoyar mejor y proporcionar recursos de bienestar a sus empleados dentro del nuevo modelo de trabajo híbrido. El 67 % del personal no directivo dice que los directivos no cumplen con sus expectativas de verificar su bienestar mental.

El déficit de dirección

De manera similar, existe una gran desconexión entre las opiniones de la gerencia sobre su propio desempeño y la opinión de sus empleados. La satisfacción con la dirección es baja, ya que solo un tercio del personal no directivo siente que está recibiendo el debido reconocimiento dentro de la empresa, y solo la mitad de todos los trabajadores dice que sus gerentes cumplieron o superaron las expectativas de fomentar una buena cultura de trabajo (48 %) o de ayudar aportando para el equilibrio entre el trabajo y la vida (50 %). Esto es particularmente evidente en Europa Occidental y Japón, cuya satisfacción con la alta dirección es menor.

¿Renuncias masivas? Señales de alerta para las empresas a medida que los empleados reevalúan sus carreras

Por último, los hallazgos destacaron que, con la motivación y el compromiso en bajos niveles, menos de la mitad está satisfecho con las perspectivas de carrera en su empresa, casi 2 de cada 5 están cambiando o considerando nuevas carreras, y el 41 % está considerando trasladarse a trabajos con opciones laborales más flexibles. La prevista "gran renuncia" aún no es evidente, sin embargo, este es el momento para que las organizaciones vuelvan a conectarse con su fuerza laboral. Además, dos tercios de los trabajadores están seguros de que las empresas comenzarán nuevamente a contratar de manera significativa, con la seguridad, la acción, la cultura, el bienestar y el desarrollo como los aspectos laborales más importantes para el futuro.

Descargue el documento técnico Resetting Normal: Defining the New Era of Work aquí.

