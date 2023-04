WASHINGTON, 26 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) pide a los residentes su apoyo continuo para proteger los cítricos locales en el Valle del Río Grande (LRGV), Texas. Los empleados de APHIS en los condados de Cameron, Hidalgo, Star, Webb, Willacy y Zapata trabajan con el Departamento de Agricultura de Texas (TDA, por sus siglas en inglés) para inspeccionar árboles frutales en jardines residenciales y propiedades comerciales en busca de señales de plagas de plantas invasoras, para proteger la producción agrícola y medios de subsistencia. Los residentes de LRGV apoyan este esfuerzo al permitir encuestas y seguir pasos simples para mantener a las moscas invasivas de la fruta fuera de la fruta de su patio. Se les pide a los residentes que informen las señales de moscas invasivas de la fruta y enfermedades de los cítricos a los funcionarios locales de agricultura para proteger las toronjas, las naranjas agridulces, las limas, los limones dulces y otro tipo de frutas en el sur de Texas.

El USDA solicita a los residentes del sur de Texas que protejan los cítricos locales.

La mosca invasiva de la fruta (Anastrepha ludens) es originaria de México y América Central y, aunque es inofensiva para los humanos y animales, ataca a más de 40 tipos diferentes de frutas y verduras. Las larvas de la mosca invasiva de la fruta pueden infestar la fruta de la cosecha propia, madurar y convertirse en moscas adultas y luego volar hacia las toronjas y naranjas comerciales, estropeando la cosecha. "Hay mucho en riesgo: el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del USDA estima que los cítricos comerciales representaron más de $37 millones en ingresos estatales solo el año pasado", dijo el Director de Sanidad Vegetal del Estado de Texas, Stuart Kuehn. "Esperamos que los residentes continúen apoyando nuestros esfuerzos de protección de las plantas este año."

El personal agrícola coloca y repara trampas para monitorear la salud de los cítricos y detectar nuevas introducciones. Gracias a los esfuerzos cooperativos de los residentes, USDA y TDA, actualmente no hay cuarentenas de moscas invasivas de la fruta en Texas. Los residentes pueden continuar ayudando a mantener estas plagas invasoras fuera de la fruta cooperando con los equipos de inspección y permitiéndoles el acceso a la propiedad para inspeccionar árboles y colgar trampas. Si se detectan moscas de la fruta, los funcionarios agrícolas también pueden solicitar permiso para realizar tratamientos. Los topógrafos tendrán credenciales oficiales del USDA o TDA.

Los residentes de Texas pueden tomar medidas adicionales para proteger los árboles frutales de esta plaga invasora. Las moscas de la fruta se sienten atraídas por la fruta madura. Siga estos pasos para evitar la propagación de moscas de la fruta a nuevas áreas:

Retire todas las frutas cítricas maduras y cualquier otro material huésped, incluidas las frutas que hayan caído al suelo, de su propiedad lo antes posible. Coma la fruta o colóquela en una bolsa doble y tírela a la basura. No haga abono de frutas o verduras de las áreas en cuarentena. Si vive en un área de cuarentena de enfermedades de los cítricos, deseche los recortes de los árboles en bolsas de plástico. Coloque las ramas y otros desechos en una bolsa doble y deséchelos con la basura doméstica. No mueva ni envíe por correo frutas o plantas de cosecha propia a destinos fuera de las áreas en cuarentena. Tenga cuidado al comprar fruta en las redes sociales o a los vendedores de traspatio. Antes de ingresar a los Estados Unidos desde otro país, declare los productos agrícolas, incluidas las frutas, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Reporte signos de moscas invasivas de la fruta o enfermedades de los cítricos llamando al APHIS al:

(956) 421-4041 en los condados de Cameron y Willacy ;

(956) 632-5300 para moscas de la fruta y (956) 205-7702 para enfermedades de los cítricos en el condado de Hidalgo ;

o (956) 726-2225 en el condado de Zapata .

Para obtener más información sobre insectos invasores o enfermedades de las plantas, visite PlagasHambrientas.com y la página web de APHIS Citrus Diseases.



