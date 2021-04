El USDA solicita la ayuda de la población para ayudar a proteger los cítricos en Texas

WASHINGTON, 19 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los empleados del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) en los condados de Zapata, Webb, Hidalgo, Willacy y Cameron en Texas están trabajando con el Departamento de Agricultura de Texas (TDA) para inspeccionar árboles frutales en patios residenciales y propiedades comerciales para detectar signos de plagas y enfermedades invasivas de los cítricos. Los inspectores están colocando trampas con señuelos para combatir las moscas de la fruta en esos condados, mientras que los topógrafos en el sur de Texas examinan los árboles de cítricos en busca de signos de cancro de los cítricos y otras enfermedades. Estos programas son un esfuerzo de colaboración con TDA y la industria de cítricos para proteger los cítricos de Texas.

APHIS le pide a los residentes y dueños de negocios que ayuden a limitar la propagación de plagas y enfermedades de los cítricos cooperando con los equipos de inspección y permitiéndoles acceder a su propiedad para realizar trabajos de inspección. Los topógrafos del USDA y del Estado que trabajan en áreas comerciales y residenciales siguen todas las pautas de salud de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), incluido el mantenimiento de una distancia social adecuada. Los topógrafos del programa Citrus tendrán credenciales oficiales que los identifiquen como empleados del USDA o como empleados estatales.

Se han establecido varias áreas de cuarentena en el condado de Cameron desde 2015, cuando se confirmó el cancro de los cítricos en el área. El cancro de los cítricos se detectó y confirmó en el condado de Hidalgo a finales de enero de 2021. El cancro de los cítricos es una enfermedad de los cítricos causada por la bacteria Xanthomonas citri subespecie citri. La cepa Wellington está presente en el Valle del Río Grande. Mientras no es dañino para los humanos, el cancro afecta significativamente la vitalidad de los árboles de cítricos, lo que hace que las hojas y los frutos caigan prematuramente. Una fruta infectada con cancro es segura para comer, pero tiene una comercialización reducida como fruta fresca. Las limas y los limones son los más susceptibles al cancro de los cítricos. Para detener la propagación del cancro de los cítricos: 1.) Permita que los equipos de inspección accedan a su propiedad para realizar trabajos de inspección; 2.) Evite mover plantas de cítricos y frutas fuera de su propiedad.

Tras la detección de la mosca de la fruta (Anastrepha ludens) en los condados de Willacy y Cameron en Texas, APHIS puso en cuarentena para contener la plaga y está realizando encuestas para encontrar y tratar infestaciones. Este trabajo es fundamental para tratar y prevenir los brotes de enfermedades de la mosca de la fruta y los cítricos que podrían devastar la agricultura de los Estados Unidos, amenazar nuestro suministro de alimentos e impactar nuestra economía.

La mosca de la fruta que se encontraba inicialmente solo en el México es una de las plagas invasoras más destructivas del mundo, atacando más de 40 tipos diferentes de frutas y verduras. Esta mosca de la fruta invasora no daña a los seres humanos ni a los animales, pero representa una seria amenaza para la industria de los cítricos de Texas. En 2018, la industria de los cítricos de Texas respaldó casi 6,000 empleos y representó más de $465 millones en ingresos estatales.

Las moscas mexicanas de la fruta se sienten atraídas a la fruta madura. Para mantener esta plaga fuera de sus árboles frutales residenciales:

Retire todos los cítricos maduros y cualquier otro material huésped, incluida la fruta que se haya caído al suelo, de su propiedad lo antes posible. Coma la fruta o póngala en una bolsa doble y tírela a la basura. No composte frutas o verduras de las áreas en cuarentena. No mueva ni envíe por correo frutas de cosecha propia fuera de las áreas en cuarentena. Declare los productos agrícolas, incluyendo la fruta a el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos antes de ingresar a los Estados Unidos desde otro país. Tenga cuidado al comprar fruta de las redes sociales o de los vendedores de traspatio.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras encuestas o un problema de salud de los cítricos, comuníquese con su oficina APHIS al:

Para Harlingen , llame (956) 421-4041;

, llame (956) 421-4041; Para McAllen , llame (956) 632-5300;

, llame (956) 632-5300; Para Edinburg , llame (956) 205-7702;

, llame (956) 205-7702; Para Laredo , llame (956) 726-2225.

Para obtener más información sobre la mosca de la fruta proveniente de México y otras plagas invasoras, visite PlagasHambrientas.com .

