El uso de una prueba de sangre en un ensayo clínico dirigido a prevenir la pérdida de memoria, ayudara a identificar a personas en riesgo de presentar síntomas de enfermedad de Alzheimer

BOSTON, 11 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Estudios presentados hoy en la conferencia internacional 'Ensayos Clínicos sobre la Enfermedad de Alzheimer' (CTAD, por sus siglas en inglés), celebrada en Boston, indican que puede usarse una prueba de sangre para identificar a las personas con mayores probabilidades de presentar amiloide en el cerebro, una proteína que representa un factor de riesgo para la aparición de síntomas de Alzheimer.

Las investigaciones muestran que una nueva prueba de sangre llamada PrecivityAD™, desarrollada por C₂N Diagnostics, tiene una precisión del 81% (con un área bajo la curva de la característica operativa del receptor, o AUROC, de 0.87) al predecir el nivel de amiloide en la tomografía por emisión de positrones (TEP). TEP es el método tradicional de determinar la acumulación de placas amiloides en el cerebro incluso antes de que se presenten síntomas de la enfermedad de Alzheimer. La prueba de sangre se usará por primera vez en un ensayo clínico que busca prevenir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, llamado el estudio AHEAD, en el que se están inscribiendo personas desde 55 años de edad.

"La detección en la sangre es un enorme avance para detectar cambios en el cerebro de las personas que aún no presentan síntomas de pérdida de memoria", dijo la Dra. Reisa Sperling, directora del Centro de Investigación y Tratamiento del Alzheimer en Brigham and Women's Hospital, Escuela de Medicina de Harvard, y coinvestigadora principal del estudio AHEAD. La nueva tecnología de pruebas de sangre puede ayudar a identificar a las personas con mayor probabilidad de sufrir cambios en el cerebro debido a la enfermedad de Alzheimer, lo que permite inscribirlos en ensayos de prevención o tratamiento lo antes posible. Este es un logro notable que puede llevarnos a la detección y el tratamiento del Alzheimer en una etapa mucho más temprana, y esperamos que un día nos lleve a prevenir la pérdida de memoria asociada con esta devastadora enfermedad".

Los resultados presentados en CTAD muestran que la prueba de sangre identifica proteínas amiloides específicas en el plasma, y es una manera prometedora de determinar la probabilidad de que una persona tenga acumulación de amiloides en el cerebro. Las pruebas de detección en sangre pueden acelerar en gran medida la inscripción de participantes en ensayos clínicos, un proceso largo y costoso, de acuerdo con los investigadores.

Otro importante objetivo del estudio AHEAD es reclutar a una población diversa de participantes. "También esperamos que esta nueva prueba facilite que las personas de diversos entornos, especialmente las personas de color, sepan si podrían ser elegibles para el estudio comenzando con esta sencilla prueba de sangre", dijo la Dra. Sperling.

Financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y Eisai Inc., una subsidiaria estadounidense de Eisai Co., Ltd., el estudio AHEAD está inscribiendo a personas de 55 a 80 años de edad para probar si eliminar placas amiloides en el cerebro puede retrasar o prevenir la aparición de los síntomas de Alzheimer. El estudio inscribirá a 1,165 participantes de Norteamérica, con centros de investigación en 75 comunidades de EE. UU. y Canadá. Catorce de estos centros estarán dedicados a inscribir participantes de habla hispana. Los investigadores creen que el uso de una prueba de sangre para detección reducirá las barreras a la participación en ensayos clínicos, especialmente entre las comunidades de color, que tradicionalmente son subrepresentadas en los ensayos de Alzheimer.

Los centros del estudio y los requisitos de elegibilidad están disponibles en AHEADstudy.org.

Las investigaciones mencionadas en este comunicado de prensa recibieron apoyos del Instituto Nacional de Envejecimiento de los NIH con los números de subvención R01AG054029 y R01AG061848. El estudio AHEAD (ensayo clínico número NCT04468659) recibió fondos de los NIH y de fuentes no gubernamentales. El contenido es responsabilidad exclusiva de los investigadores y no necesariamente representa los puntos de vista oficiales de los Institutos Nacionales de Salud.

Acerca de AHEAD / BAN2401 (lecanemab)

El estudio AHEAD se compone de dos ensayos clínicos diferentes para probar el mismo tratamiento en fase de investigación (denominado BAN2401, lecanemab) a diferentes dosis. Durante el estudio, los participantes recibirán infusiones intravenosas de BAN2401 (lecanemab) ajustadas a su nivel de riesgo de sufrir pérdida de memoria, o de placebo, una sustancia inerte diseñada para imitar el aspecto del fármaco. En diferentes momentos del estudio, los participantes se someterán a exámenes PET (o exámenes de cerebro con tomografía por emisión de positrones, TEP) para estudiar las amiloides y tau (otro tipo de proteínas) en el cerebro. El examen PET genera imágenes de los cerebros de los participantes que permiten a los investigadores ver y seguir los cambios en los niveles de amiloides y tau.

Acerca de BAN2401 (lecanemab)

BAN2401 (lecanemab) es un anticuerpo monoclonal humanizado para la enfermedad de Alzheimer (EA) que es resultado de una alianza estratégica para investigación entre Eisai y BioArctic AB (oficinas centrales: Suecia). BAN2401 (lecanemab) se une de manera selectiva para neutralizar y eliminar los agregados Aβ solubles tóxicos (protofibrillas) que se cree que contribuyen al proceso neurodegenerativo en la EA. Por lo tanto, BAN2401 (lecanemab) puede tener el potencial para afectar la patología de la enfermedad y ralentizar la progresión de la enfermedad. Eisai obtuvo los derechos globales para estudiar, desarrollar, fabricar y comercializar BAN2401 (lecanemab) para el tratamiento de la EA mediante un convenio firmado con BioArctic en diciembre de 2007. Actualmente están en curso un estudio clínico global de fase III (Clarity AD) de BAN2401 (lecanemab) en la EA temprana y un ensayo de fase III (AHEAD 3-45) para EA preclínica. En septiembre de 2021, Eisai inició la presentación gradual de una solicitud de licencia de agente biológico (BLA, por sus siglas en inglés), para permitir el uso de lecanemab para el tratamiento de la EA temprana, a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) usando la ruta de aprobación acelerada. BAN2401 (lecanemab) está siendo desarrollado de manera conjunta por Eisai (oficina central: Tokio, Japón) y Biogen Inc. (oficina central: Cambridge, M.A., EE. UU.).

Acerca de C₂N Diagnostics

C 2 N es una compañía de diagnósticos especializados con la visión de generar Clarity Through Innovation™ (Claridad a través de la innovación). La compañía se esfuerza por ofrecer excepcionales servicios y productos de laboratorio en el campo de la salud cerebral. Los servicios y productos de biomarcadores de C2N se usan para: toma de decisiones clínicas en apoyo a la atención al paciente, incluyendo el monitoreo de diagnósticos y tratamientos; mejora de la calidad y eficiencia de los ensayos clínicos que prueban tratamientos nuevos contra la neurodegeneración; y generación de herramientas innovadoras para ayudar a los investigadores clínicos a entender mejor los nuevos mecanismos de la enfermedad, identificar nuevos objetivos de tratamiento y realizar importantes estudios epidemiológicos para mejorar la salud pública a nivel global. Para obtener más información, visite: www.C2N.com.

Acerca del Alzheimer's Clinical Trials Consortium

El Alzheimer's Clinical Trial Consortium (ACTC) es una red con infraestructura de vanguardia establecida con fondos de la NIA para apoyar la realización de ensayos clínicos en todo el espectro de la enfermedad de Alzheimer (EA). El ACTC aprovecha la amplitud y profundidad de los equipos de investigación clínica de la EA en USC, Harvard y Mayo Clinic, así como la considerable experiencia de los investigadores de 35 centros de ensayos expertos en EA, para ofrecer infraestructura óptima, utilizando recursos centralizados y conocimientos compartidos, para acelerar el desarrollo de intervenciones eficaces para la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados.

FUENTE Alzheimer's Clinical Trials Consortium

