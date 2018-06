El viernes 7 de Septiembre regresa Stand Up To Cancer, para la sexta transmisión de un Maravilloso Evento Repleto de Estrellas

El show se trasmitirá el viernes 7 de septiembre y contará con la participación de deslumbrantes talentos (8:00 – 9:00 P. M. ET/PT / 7:00 P. M. CT) para conmemorar 10 años desde la primera transmisión y 10 años de logros en investigación de SU2C salvando vidas.

Bradley Cooper, actor nominado a los Premios de la Academia®, regresará como coproductor ejecutivo junto con el renombrado equipo de producción para eventos en vivo Done + Dusted, trabajando de nuevo de la mano con el equipo de producción de Stand Up To Cancer después de una exitosa asociación para la transmisión de 2016.

La transmisión en vivo se emitirá desde Los Ángeles. Al igual que en años pasados ABC, CBS, FOX y NBC, junto con AT&T AUDIENCE Network, Bloomberg TV, Bravo, Discovery Life, E! Entertainment, EPIX, Escape, ESPNEWS, FM, Freeform, FS2, FXM, FYI, HBO, HBO Latino, ION Television, Laff, Logo, MLB Network, MTV2, Nat Geo WILD, SHOWTIME, Smithsonian Channel, STARZ, STARZ ENCORE, STARZ ENCORE ESPAÑOL, TNT, y WGN America, donarán una hora en horario de máxima audiencia simultáneo y libre de comerciales para la trasmisión, y estamos a la espera del anuncio de más cadenas que se unirán a esta noble causa. Toda la transmisión también estará disponible para transmisión en vivo y por encargo en Hulu.

Por tercera vez, Stand Up To Cancer Canada emitirá de forma simultánea una transmisión disponible en Canadá para las cuatro principales cadenas en idioma inglés de este país: CBC, City, CTV, y Global, así como los servicios canadienses AMI, A.Side, BBC Earth, CHCH, CHEK, Cottage Life, Fight Network, Game TV, HIFI, Hollywood Suite, Love Nature, Makeful, NTV, OUTtv, Smithsonian Channel Canada, T+E, and YES TV, además de la transmisión en vivo por la app TV de CBC, cbc.ca/watch y CBS All Access, y disponible por encargo en TELUS Optik TV para Canadá.

"Fue una inmensa motivación formar parte de la transmisión de Stand Up To Cancer 2016 y estar al lado de Mitch Carbon, quien pudo salvar su vida gracias su participación en un estudio clínico", señaló el coproductor ejecutivo de SU2C, Bradley Cooper. "Para mí es un gran orgullo regresar como coproductor ejecutivo en esta ocasión en la que destacaremos el impacto a diez años que ha tenido Stand Up To Cancer en la investigación del cáncer". Carbon, un niño que sobrevivió al cáncer, es beneficiario del tratamiento que recibió en un estudio clínico del Equipo de Ensueño del St. Baldrick's Foundation Pediatric Cancer y SU2C.

En los últimos diez años, cientos de celebridades han brindado su apoyo a las transmisiones bienales del SU2C, y los nombres de los participantes y músicos que participarán en la transmisión de 2018 serán anunciados en las semanas previas a la transmisión. Algunas estrellas que han formado parte de las últimas cinco transmisiones de SU2C incluyen Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Seth Rogen, Denzel Washington, Emma Stone, Samuel L. Jackson, Tom Hanks, Ken Jeong, Michael Douglas, Matt Damon, Halle Berry, Justin Timberlake, Jessica Alba, Robert Downey, Jr., Jon Hamm, America Ferrera, Taylor Swift, Anna Kendrick, Ben Stiller, Kerry Washington, Viola Davis, Kristen Wiig, Ed Helms, Sofia Vergara, Dave Franco, Matt Bomer, y Sonequa Martin-Green. La transmisión de 2016 contó con presentaciones musicales de Celine Dion, Charlie Puth, Alessia Cara y Gallant, así como de Dierks Bentley, quien contó con la compañía de Keith Urban y Little Big Town.

Después de cinco transmisiones históricas para recaudación de fondos, la transmisión de 2018 es especialmente importante para SU2C porque en esta ocasión se conmemorarán diez años de generar consciencia y recaudar fondos para investigaciones innovadoras del cáncer que están ayudando a salvar vidas en este preciso momento.

En los últimos diez años se han recaudado más de $480 millones para respaldar novedosas investigaciones del cáncer adelantadas por SU2C. La labor de los investigadores de SU2C ha contribuido a que la FDA apruebe cinco nuevos tratamientos contra el cáncer.

La organización ha logrado reunir a más de 1,500 de los mejores científicos de más de 180 instituciones líderes para que trabajen de la mano en 24 "Equipos de Ensueño" con el sello de Stand Up To Cancer, entre un total de 79 becas y subvenciones para equipos científicos enfocados en poner fin al cáncer como una de las causas principales de muerte a nivel mundial. Los investigadores financiados por SU2C han planificado, lanzado o completado más de 180 estudios clínicos que involucran más de 12,000 pacientes.

El amplio programa científico de SU2C es supervisado por un Comité Asesor Científico de alto nivel integrado por los mejores investigadores del campo, y la mayoría de subvenciones son administradas por el socio científico de SU2C, la Asociación Americana para Investigación sobre el Cáncer (American Association for Cancer Research, AACR), la principal y más grande organización profesional del mundo dedicada a promover la investigación del cáncer.

"Diez años atrás, un grupo de mujeres completamente resueltas a marcar una diferencia en la lucha contra el cáncer se reunió para cumplir con su objetivo", afirma Katie Couric. "Nunca habría imaginado poder mirar diez años atrás y ver cómo la idea de cooperación entre científicos despegara de la forma en que lo hizo. Ahora estamos más cerca que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad de contar con un mundo en el que todas las personas diagnosticadas con cáncer puedan sobrevivir con una larga expectativa de vida. Me entusiasma saber cuánto más podremos hacer por los pacientes durante los próximos 10 años".

"Estamos sumamente agradecidos con las calificaciones de los canales y las redes de cables que siguen dándonos su apoyo", señaló Sherry Lansing, expresidente y miembro actual de la junta de la Entertainment Industry Foundation (EIF) y cofundador de Stand Up To Cancer. "Su apoyo es un salto a la fama que ayuda a SU2C a lograr el compromiso de donantes importantes, así como de incontables individuos que donan lo que pueden para detener el avance cáncer".

Además de Couric y Lansing, los miembros actuales del Consejo de Fundadores y Asesores (Council of Founders and Advisors, CFA) del SU2C incluyen a Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams, Ellen Ziffren y Kathleen Lobb. Las difuntas Noren Fraser y Laura Ziskin, que fueron productoras ejecutivas de la transmisión de 2008 y 2010, también fueron cofundadoras de SU2C. SU2C fue lanzada oficialmente el 27 de mayo de 2008. Sung Poblete, Ph.D., R.N., se ha desempeñado como presidenta del SU2C desde 2011.

"La familia Done + Dusted está muy entusiasmada de trabajar de nuevo con nuestros amigos en Stand Up To Cancer y nuestro increíble coproductor ejecutivo, Bradley Cooper. El evento de SU2C es el más grande de su tipo y es una notable plataforma para unir los mundos de la ciencia y el entretenimiento en una colaboración armoniosa destinada a correr la voz y recaudar fondos para investigaciones innovadoras del cáncer. Mi participación en el evento de hace dos años fue una gran lección de humildad para mí. Vean el show y participen", dijo Hamish Hamilton, director y productor ejecutivo de Done + Dusted. Hamilton dirigió el Show de medio tiempo del Super Bowl 50 que contó con la participación de Justin Timberlake, Lady Gaga y muchos otros artistas y ha recibido dos premios BAFTA, un premio Peabody y nominaciones a los Grammy y los Emmy.

En los EE. UU., se espera que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sean diagnosticados con cáncer en su vida. Más de 1,700,000 personas serán diagnosticadas con cáncer y más de 600,000 personas morirán de cáncer en 2018.

"Stand Up To Cancer sigue siendo la mejor opción de inversión de dólares en investigación del cáncer en este país", afirmó Phillip A. Sharp, Ph.D., biólogo molecular del MIT y presidente del Comité Asesor Científico de SU2C. "El trabajo en equipo y la colaboración que distinguen a la investigación de SU2C es esencial para nuestros esfuerzos encaminados a cambiar el cáncer tal y como lo conocemos". Sharp recibió el Premio Nobel de medicina en 1993 por sus descubrimientos sobre el ARN.

"Somos muy afortunados de poder aprovechar los recursos de toda la comunidad de entretenimiento para generar un respaldo hacia la innovadora investigación de nuestros científicos y así poder desarrollar nuestros tratamientos para los pacientes que los necesitan con suma urgencia", señaló el presidente y director ejecutivo de SU2C, Sung Poblete, Ph.D., R.N.

Las últimas cinco transmisiones del SU2C tuvieron lugar el 5 de septiembre de 2008, 10 de septiembre de 2010, 7 de septiembre de 2012, 5 de septiembre de 2014 y el 9 de septiembre de 2016 y se televisaron en más de 190 países. Las transmisiones del SU2C de 2014 y 2016 también se televisaron en Canadá.

En los Estados Unidos, la AACR es la responsable de administrar las subvenciones y de brindar supervisión científica de manera conjunta con el Comité Asesor Científico (Scientific Advisory Committee, SAC) del SU2C. Además del Dr. Sharp, como presidente, el SAC es liderado por los vicepresidentes Raymond N. DuBois, M.D., Ph.D., decano, Facultad de Medicina, y profesor, Departamentos de Bioquímica y Medicina, Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston; Lee J. Helman, M.D., profesor, Escuela de Medicina de Keck, Universidad de Carolina del Sur, y director, Programa de Investigación del Cáncer, Hospital de Niños de Los Ángeles; Arnold J. Levine, Ph.D., profesor emérito de biología de sistemas en el Instituto para Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey; y William G. Nelson, M.D., Ph.D., director del Centro Integral de Tratamiento del Cáncer Johns Hopkins Sidney Kimmel en Baltimore. En Canadá, la AACR International-Canada es el socio científico oficial de Stand Up To Cancer Canada, que se lanzó en 2014. El Comité Asesor Científico del SU2C Canada cuenta con dos copresidentes: Alan Bernstein O.C., O. Ont., Ph.D., presidente de FRSC y director ejecutivo del Instituto Canadiense para Investigación Avanzada (Canadian Institute for Advanced Research, CIFAR) y el Dr. Sharp.

La Liga Profesional de Béisbol (Major League Baseball) es un donante fundador del SU2C y ha suministrado anualmente de forma continua su asistencia financiera y su apoyo incondicional a la creciente ola de Stand Up To Cancer ha sido fundamental para captar la emoción de los hinchas a nivel mundial y lograr su participación, principalmente en sus dos eventos globales más grandes: el Juego de Todas las Estrellas de la MLB y la Serie Mundial. Además de la MLB, otros donantes "Renombrados" de SU2C incluyen Bristol-Myers Squibb Company, Lustgarten Foundation for Pancreatic Cancer Research y Mastercard. Los donantes "Visionarios" incluyen a CVS Health, Genentech, miembro del Grupo Roche y la Fundación Sidney Kimmel (Sidney Kimmel Foundation). Otros donantes y colaboradores importantes adicionales incluyen American Airlines, American Cancer Society, Merck, Rally Health, Inc., St. Baldrick's Foundation y Van Andel Research Institute. Otros asistentes y colaboradores clave incluyen LUNG FORCE de American Lung Association, Breast Cancer Research Foundation, Farrah Fawcett Foundation, Laura Ziskin Family Trust, LUNGevity Foundation, National Ovarian Cancer Coalition, Ovarian Cancer Research Fund Alliance, Society for Immunotherapy of Cancer y el colaborador internacional Cancer Research UK.

La Sociedad Canadiense del Cáncer (Canadian Cancer Society, CCS) y los Institutos Canadienses de Investigación en Salud (Canadian Institutes of Health Research, CIHR) están colaborando de forma activa con SU2C Canada. La CCS también es colaboradora del Equipo de Ensueño inaugural de Stand Up To Cancer Canada – Sociedad del Cáncer Canadiense para el Cáncer de Seno, junto con el Instituto de Ontario para la Investigación del Cáncer (Ontario Institute for Cancer Research, OICR). Los colaboradores en el Equipo de Ensueño de células madre de Stand Up To Cancer Canada incluyen CIHR, Cancer Stem Cell Consortium, Genome Canada y OICR. AstraZeneca Canada y MasterCard son las dos primeras empresas que tomaron la sabia decisión de respaldar al SU2C Canada.

Sobre Stand Up To Cancer

Stand Up To Cancer (SU2C) recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación y conseguir rápidamente nuevas terapias para los pacientes y salvar vidas ahora. SU2C, una división de la Entertainment Industry Foundation (EIF), una organización de beneficencia 501(c)(3), se creó en 2008 por parte de líderes de la industria cinematográfica y de los medios, quienes utilizan los recursos de la industria para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo colaborativo de investigación del cáncer, y para aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer, así como sobre el progreso que se está haciendo en la lucha contra la enfermedad. Como socio científico del SU2C, la Asociación Americana para la Investigación sobre el Cáncer (American Association for Cancer Research, AACR) y un Comité Científico Asesor dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, Ph.D., llevan a cabo rigurosos y competitivos procesos de revisión para identificar las mejores propuestas de investigación con miras a recomendar fondos, supervisar la administración de las subvenciones y proporcionar una revisión experta del progreso de la investigación.

Los miembros actuales del Consejo de Fundadores y Asesores (Council of Founders and Advisors, CFA) del SU2C incluyen a Katie Couric, Sherry Lansing, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams, Ellen Ziffren y Kathleen Lobb. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Sung Poblete, Ph.D., R.N., se ha desempeñado como presidenta y directora ejecutiva del SU2C desde 2011.

Para obtener más información acerca de Stand Up To Cancer, visite www.StandUpToCancer.org.

Sobre la Entertainment Industry Foundation

Fundada en 1942, la Entertainment Industry Foundation (EIF) es una organización polifacética que ocupa un lugar único en el mundo de la filantropía. Al movilizar y aprovechar la poderosa voz y talentos creativos de la industria del entretenimiento, así como cultivar el respaldo de organizaciones (públicas y privadas) y filántropos comprometidos con la responsabilidad social, EIF genera consciencia y recauda fondos, desarrollando y mejorando programas a nivel local, nacional y global que hacen posible lograr cambios sociales positivos. Para más información, visite www.eifoundation.org.

Sobre la Asociación Americana para la Investigación sobre el Cáncer (AACR)

Fundada en 1907, la AACR es la principal y más grande organización profesional dedicada a promover la investigación sobre el cáncer y su misión es prevenir y curar el cáncer. Los miembros de la AACR incluyen más de 40,000 investigadores de laboratorios, traslacionales y clínicos; científicos de poblaciones; otros profesionales de atención médica; y defensores de pacientes residentes en 120 países. La AACR dirige todo el espectro de experiencia de la comunidad del cáncer para acelerar el progreso en la prevención, biología, diagnóstico y tratamiento del cáncer al realizar anualmente más de 30 conferencias y talleres educativos, la Reunión Anual de la AACR es la más grande de la organización con más 22,600 asistentes. Adicionalmente, la AACR publica ocho revistas científicas prestigiosas y revisadas externamente por expertos, y una revista para sobrevivientes, pacientes y sus cuidadores. La AACR financia investigaciones meritorias de forma directa e igualmente lo hace en cooperación con diferentes organizaciones dedicadas al tratamiento del cáncer. Como Socio Científico de Stand Up To Cancer, la AACR ofrece sus servicios de revisión externa por expertos, administración de subvenciones y revisión científica de equipos científicos y subvenciones de investigadores individuales en investigaciones de cáncer que muestren un potencial de beneficio para los pacientes a corto plazo. La AACR se comunica de forma activa con legisladores y otros encargados de crear leyes para comunicarles el valor que tienen la investigación del cáncer y las ciencias biomédicas para salvar vidas de esta enfermedad. Para más información sobre la AACR, visite www.AACR.org.

