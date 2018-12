El zoo sauvage de Saint-Félicien anuncia el nacimiento de un segundo cachorro de oso polar

SAINT-FÉLICIEN, Quebec, December 14, 2018 /PRNewswire/ --

El zoo sauvage de Saint-Félicien, en Canadá, anuncia un evento poco común, el nacimiento de un segundo cachorro de oso polar en menos de 15 días

El zoo sauvage de Saint-Félicien, situado en Canadá, se complace y orgullece al confirmar el nacimiento el martes 11 de diciembre, de un segundo cachorro de oso polar dentro de su institución. Este evento tan poco habitual, el nacimiento de cachorros de dos hembras diferentes el mismo año y en el mismo zoo, supone una excelente noticia para la diversidad genética de las especies, clasificadas mundialmente como vulnerables según la International Union for the Conservation of Nature (UINC), sobre todo porque es la primera cría para la hembra.

Este segundo nacimiento en 14 días representa una sorpresa considerable para el equipo de zoo sauvage. Los signos de gestación son complicados de detectar en los osos polares. Fue durante su visita habitual el 11 de diciembre cuando la responsable de formación y fertilización del zoo vio un punto blanco cerca de la hembra Milak en las cámaras de vigilancia. Sin creer lo que estaba viendo, tuvo que enfrentarse a los hechos: Milak se había convertido en madre.

Una estrella en Dinamarca

Milak, una hembra de 10 años, llegó al zoo sauvage de Saint-Félicien el 10 de diciembre de 2014, procedente del Aalborg Zoo de Dinamarca. Disfrutó de la categoría de estrella en ese país, donde era seguida n las redes sociales como si fuera una celebridad. Estamos seguros de que esta noticia tan destacada complace a la comunidad europea unos días antes de la celebración de la Navidad.

El sexo del cachorro, que tiene un peso de un 2% de los 320 kilos que pesa su madre, se determinará e unas semanas. La madre y el cachorro descubrirán l nuevo hábitat del oso polar del zoo sauvage de Saint-Félicien en la primavera de 2019, en un evento destacado en emociones para los visitantes, que serán testigos de esta experiencia única. La introducción en su nuevo hábitat será especial debido al doble nacimiento de Aisaqvak y Milak. Hay que recordar que Aisaqvak dio a luz el 27 de noviembre a un cachorro con el que todo va maravillosamente bien.

Una contribución especial para las especies

Este segundo nacimiento es de una importancia vital, tanto para el zoo como para la población mundial. Las poblaciones de osos polares en estado salvaje se están reduciendo, además de las que se encuentran en cautividad. En el año 2006, existían 364 osos polares en instituciones de todo el mundo, frente a los solo 298 existentes en 2015. La reproducción de las especies es especialmente complicada en una institución, lo que explica porqué este tipo de acontecimientos son tan poco habituales. Este es el segundo cachorro de Yellé, un macho de 13 años de edad, que también es padre del cachorro nacido el 27 de noviembre, contribuyendo a la diversidad genética de las especies en todo el mundo.

Puede seguir la evolución de los cachorros en la página web de Facebook del zoo a través de https://www.facebook.com/zoosauvage/.

