Elasmogen annonce l'octroi de 2 nouvelles familles de brevets pour le VNAR et le soloMER

- Ces nouveaux brevets dans plusieurs territoires couvrent l'utilisation des VNAR humanisés ou non immunisés pour des applications thérapeutiques

ABERDEEN (Écosse), 10 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Elasmogen Ltd, l'entreprise biopharmaceutique qui dirige la mise au point de produits biologiques soloMER™, annonce aujourd'hui un développement significatif de sa position globale en matière de propriété intellectuelle, alors que deux nouvelles familles de brevets vont être octroyées dans plusieurs territoires. Ces octrois concernent la plate-forme de découverte de médicaments d'Elasmogen, l'utilisation de protéines VNAR humanisées ou non immunisées (soloMER™) pour le traitement et la protection d'un portefeuille croissant de formats de médicaments, en particulier pour le traitement systémique avec une demi-vie sérique prolongée.

Les soloMER™ sont les versions exclusives d'Elasmogen de médicaments basés à l'origine sur des VNAR, de petites protéines de type anticorps (11 kDa) présentes dans les requins. La conversion des VNAR en soloMER, un format qui conserve les caractéristiques uniques des VNAR mais qui est maintenant adapté à l'usage humain (humanisation ou non-immunisation), a été reconnue comme inventive aux États-Unis et est couverte par une famille de brevets composée d'une demande de brevet principal et de plusieurs demandes divisionnaires. En outre, en utilisant les dernières techniques de génie génétique, Elasmogen a créé dans ses laboratoires des bibliothèques énormes et diverses de médicaments de plus de 100 milliards de VNAR et soloMER uniques, à partir desquels de nouveaux médicaments peuvent être efficacement isolés pour une série de cibles médicamenteuses (« médicament moteur » d'Elasmogen). Ces bibliothèques combinent les qualités de différentes espèces de requins dans un tube à essai, et leur conception innovante a été récompensée par des brevets dans les pays suivants : États-Unis, Europe, Canada, Japon, Chine et Australie au cours des derniers mois.

Caroline Barelle, PDG d'Elasmogen, a déclaré : « Nous sommes ravis que tous nos efforts et toutes nos inventions aient été récompensés par l'octroi de nouveaux brevets qui renforcent la position d'Elasmogen comme leader mondial dans le développement des VNAR en thérapeutique biologique. La capacité de mettre l'équivalent de 10 000 requins dans un tube à essai pour fournir une plate-forme de découverte de médicaments et pour mettre en forme des soloMER pour des pathologies comme le cancer et les inflammations est le tremplin dont nous avons besoin pour passer à l'étape suivante de notre parcours commercial. »

Les nouvelles familles de brevets soutiennent à la fois le pipeline interne de nouveaux médicaments d'Elasmogen et le nombre croissant de partenariats commerciaux fructueux. Ces partenariats ont élargi l'utilisation des soloMER pour inclure des applications thérapeutiques directes, la prolongation de la demi-vie et des agents de ciblage avec de puissantes charges médicamenteuses (appelées conjugués médicamenteux) pour le traitement de maladies agressives et mortelles. Une collaboration avec Almac Discovery Ltd a concentré ses efforts sur la cible cancéreuse ROR1 et a permis une régression tumorale totale des cancers à tumeur solide dans des modèles in vivo de la maladie pendant plus de 100 jours.

« La possibilité de travailler en partenariat avec d'autres entreprises accélère les avancées de toute une série de possibilités de modification des maladies pour nos soloMER™, en permettant la destruction de cancers difficiles à traiter par furtivité et à partir de la partie la plus profonde de la tumeur solide, ce qui fait rapidement évoluer Elasmogen vers la biotechnologie au stade clinique », a déclaré Andy Porter, directeur technique d'Elasmogen.

À propos d'Elasmogen :

Issue de l'université d'Aberdeen, en Écosse, en 2016, la société Elasmogen met au point des soloMER™ ; produits thérapeutiques à chaîne unique de nouvelle génération, entièrement humanisés (ou non immunisés) pour les maladies auto-inflammatoires et l'oncologie, les soloMER™ sont des candidats cliniques brevetés et humanisés exclusifs dérivés des nouveaux récepteurs variables d'antigènes (VNAR) qui existent naturellement dans le système immunitaire des requins comme des domaines de liaison à grande affinité, semblables à des anticorps. Avec une origine ancestrale différente de celle des anticorps, cet exemple d'évolution convergente datant de 400 millions d'années place les VNAR en dehors du paysage complexe des brevets qui décrivent et protègent la découverte de médicaments à base d'anticorps et a produit les domaines de liaison naturels les plus petits (9 % de la taille d'un anticorps) et les plus robustes du règne animal. Elasmogen est unique dans sa capacité à isoler et à développer des soloMER, avec une position IP multicouche couvrant la plate-forme, les formats, les produits et les processus, dont 25 brevets délivrés aux États-Unis, en Europe et dans d'autres territoires.

L'entreprise utilise son expertise pour le développement préclinique aux stades précoce et avancé afin de faire progresser rapidement une série de nouveaux produits protéiques livrés localement contre les maladies auto-inflammatoires. En outre, Elasmogen collabore avec un certain nombre de partenaires biopharmaceutiques et d'universitaires de haute qualité afin de tirer parti au maximum des possibilités thérapeutiques offertes par sa technologie.

www.elasmogen.com

