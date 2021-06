Elbit Systems etablerar sig i Sverige

GÖTEBORG, Sweden, 17 Juni, 2021 /PRNewswire/ -- Idag tillkännagav Elbit Systems att man etablerar sig i Sverige genom Elbit Systems Sweden AB ("Elbit Systems Sweden") i Göteborg. Elbit Systems Sweden kommer att ledas av Tobias Wennberg, som har mångårig erfarenhet av svensk försvars- och säkerhetsindustri och som drivit uppbyggnaden av Elbits verksamhet i Sverige.

Försvarsmakten bekantar sig med vårt nya radiosystem i samband med en övning

Elbit Systems har de senaste åren varit framgångsrika på den svenska marknaden, främst inom modernisering och digitalisering av kommunikations-, stridslednings- och kontrollsystem. Etableringen av ett svenskt bolag är nästa steg i företagets tillväxtstrategi för den svenska marknaden. Elbit Systems Sweden kommer att ha både utvecklingsförmåga för nya produkter samt teknisk kompetens för att både kunna stötta befintliga leveranser och framtida affärer, samt att erbjuda support och underhåll för befintliga program.

Tobias Wennberg, General Manager för Elbit Systems Sweden, säger: "Jag är glad över att få möjligheten att leda Elbit Systems verksamhet i Sverige. Etableringen kommer att förenkla vårt samarbete med våra kunder, göra det möjligt att bygga upp lokal utvecklingsförmåga och därmed säkerställa att vi kan erbjuda ett större utbud av produkter och lösningar. Ambitionen är att ytterligare stärka vår position och göra det lokalt i Sverige, vilket är ett naturligt nästa steg."

Haim Delmar, styrelseordförande för Elbit Systems Sweden och General Manager för Elbit Systems C4I & Cyber, lämnade följande kommentar:"Sverige är en viktig marknad för Elbit Systems och en grundsten för vidare expansion i Europa. Vi är glada över chansen att få utveckla och tillhandahålla beprövade lösningar åt den svenska Försvarsmakten. Det är min fasta övertygelse att vi genom etableringen av Elbit Systems Sweden kommer att kunna Försvarsmakten och Försvarets Materielverk ännu bättre lokal support och förmåga att kunna leverera lokalt."

Om Elbit Systems

Elbit Systems Ltd. är ett internationellt bolag som tillhandahåller högteknologiska produkter och tjänster för försvarsindustrin, inrikes säkerhet och kommersiella tillämpningar över hela världen. Bolaget, som består av moderbolaget Elbit Systems och flera dotterbolag, är verksamt inom områdena flyg- och rymdindustri, mark- och marinbaserade system, C4ISR (stridsledning, kontroll, kommunikation, systemintegration, underrättelsetjänst, övervakning och rekognoscering), drönare, avancerad elektrooptik, elektrooptiska rymdsystem, programsviter för elektronisk krigföring, signalspaningssystem, datalänkar och kommunikationssystem, radiosystem, cyberbaserade system och ammunition. Bolaget fokuserar även på uppgradering av befintliga plattformar, utveckling av ny teknik för försvarsindustrin, inrikes säkerhet och kommersiella tillämpningar samt ett brett utbud av supporttjänster, inklusive utbildning och simuleringssystem.

https://elbitsystems.com/, follow us on Twitter or visit our official Facebook, Youtube and LinkedIn Channels.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1535617/Elbit_Systems.jpg

Contacts:

Tobias Wennberg

General Manager, Elbit Systems Sweden

M: 46 727183773

[email protected]





David Vaaknin

VP, Brand & Corporate Communications

T: 972-77-2946691

M: 972-52-8000403

[email protected]





Dana Tal-Noyman

Manager, International Corporate Communications

T: 972-77-2948809

M: 972-54-9998809

[email protected]

SOURCE Elbit Systems