Elbit Systems muestra un innovador vehículo blindado de combate operado por una pantalla montada en el casco

HAIFA, Israel, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Elbit Systems ha concluido numerosas pruebas y ha llevado a cabo una serie de exitosas demostraciones de capacidad de su innovador Vehículo Blindado de Combate (AFV por sus siglas en inglés), como parte del proyecto de Vehículo de Combate Futuro CARMEL del Ministerio de Defensa israelí.

El innovador AFV introduce un cambio radical en la capacidad operativa de los vehículos de combate, apoyado por la aplicación de capacidades autónomas e Inteligencia Artificial (IA) para acelerar la toma de decisiones y facilitar el alcance del objetivo con una rapidez y una precisión sumamente incrementadas. Usando una Pantalla Montada en el Casco (HMD por sus siglas en inglés), una tripulación de dos soldados opera el AFV bajo escotillas cerradas, mejorando las capacidades y la capacidad de supervivencia. El AFV demostró con éxito su capacidad de funcionar como una célula de ataque independiente con gran poder de fuego, como una estación conectada en red para detección multiespectral y fusión de información, y también como una plataforma para sistemas operativos adicionales no tripulados.

Las capacidades se exhibieron mediante un demostrador de tecnología que integra una serie de sistemas de la Compañía, entre ellos: torreta no tripulada UT30, HMD Iron Vision, un conjunto robótico terrestre, sistema de Comando y Control (C2) TORCH, radios definidos por software E-LynX, sistema de dominio del terreno SupervisIR, sistema de conocimiento situacional acústico MAY, aplicaciones de IA, nave de Despegue y Aterrizaje Vertical (VTOL) THOR y Vehículo Terrestre No Tripulado (UGV) de combate Pioneer.

El AFV es capaz de realizar tareas de combate clave con un alto nivel de autonomía: conducción a campo traviesa, adquisición y priorización rápidas de objetivo, así como misiones de fuego rápido y de gran precisión, de día y de noche. El AFV está conectado en red, lo cual le permite realizar misiones ordenadas por el cuartel general y otras plataformas de combate, así como transmitir misiones e inteligencia a otras fuerzas. Además, el AFV es capaz de operar otras plataformas no tripuladas como una VTOL para transmitir datos al cuadro operativo de la tripulación o un UGV de combate para realizar misiones de alto riesgo.

Utilizando el HMD Iron Vision 'See-Through', una tripulación de dos es capaz de operar el AFV totalmente bajo escotillas cerradas. El sistema transmite video de alta resolución en tiempo real a la pantalla montada en el casco de los tripulantes, dándoles una visión de 360° de los alrededores, junto con simbología relevante y datos de C4I. Además, Iron Vision permite a la tripulación adquirir objetivos, realizar una conducción y navegación de línea visual (LOS por sus siglas en inglés) y vincular los sistemas de armas del AFV a su LOS.

Acerca de Elbit Systems

Elbit Systems Ltd. es una empresa internacional de alta tecnología que participa en una gran variedad de programas de defensa, seguridad nacional y comerciales en todo el mundo. La Compañía, que incluye a Elbit Systems y sus subsidiarias, opera en las áreas de sistemas aeroespaciales, terrestres y navales, comando, control, comunicaciones, computadoras, reconocimiento y vigilancia de inteligencia ("C4ISR"), sistemas de aeronave no tripulada, electroóptica avanzada, sistemas espaciales de electroóptica, conjuntos de EW (guerra electrónica), sistemas de inteligencia de señales, enlaces de datos y sistemas de comunicaciones, radios y municiones y sistemas basados en cibernética. La Compañía también se enfoca en mejorar plataformas existentes, desarrollar nuevas tecnologías para aplicaciones de defensa, seguridad nacional y comerciales, y ofrecer una serie de servicios de apoyo, entre ellos entrenamiento y sistemas de simulación.

Para más información, visite: www.elbitsystems.com , síganos en Twitter o visite nuestro canal oficial de Youtube .

Contactos:

David Vaaknin VP, Director de Comunicaciones Empresariales Tel: 972-77-2946691, Cell: 972-52-8000403 david.vaaknin@elbitsystems.com Dana Tal-Noyman Gerente de Comunicaciones Empresariales Internacionales Tel: 972-77-2948809, Cell: 972-54-9998809 dana.tal@elbitsystems.com

FUENTE Elbit Systems Ltd

SOURCE Elbit Systems Ltd