ELDO GOMES: Em Brasília, youtuber celebra 1 milhão de visualizações com canal de entretenimento

"Brincamos de contar histórias, mostramos lugares, conversamos com pessoas e, sempre pautado por ENTRETER", resumo o jornalista e criador de conteúdo em novas mídias – Eldo Gomes TV.

Tudo começa com uma notícia, que vira uma pauta, depois já estou ligando a luz e de repente [ a mágica ] acontece e as pessoas consomem conteúdo feito com qualidade e comprometimento para o YouTube.

"O primeiro milhão a gente nunca esquece né? Bom, espero que reverbere em boas energias e que mais marcos venham por aí", conta Eldo.

Quem é o YouTuber: Eldo Gomes é Jornalista por formação, professor por vocação e youtuber por dedicação. Já atuou em rádio, fez participações em programas de TV e escreveu pra diversos sites e blogs. Tem um blog e canal, que levam seu nome, juntando cobertura política no blog e entretenimento no YouTube. Há 10 anos atua na comunicação digital, faz palestras sobre novas mídias e é especializado em produção de conteúdo para internet.

Acompanhe o canal: https://www.youtube.com/eldogomestv

