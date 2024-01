Elea Digital anuncia nova emissão de debêntures vinculadas a metas sustentáveis para expansão da infraestrutura de data center no Brasil

A emissão de R$570 milhões teve o Bradesco BBI como líder, UBS/BB, BTG Pactual e Banco ABC como coordenadores

RIO DE JANEIRO, 4 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Elea Digital, maior plataforma em número de data centers em operação no Brasil, com sete ativos funcionando em cinco estados do país, anunciou que, através dos novos recursos levantados, poderá continuar sua expansão orgânica e sua adequação da infraestrutura aos padrões internacionais. A empresa firma este pacto por meio de uma nova emissão de debêntures vinculadas a metas sustentáveis.

As debêntures emitidas são do tipo sustainability linked bond, um compromisso estabelecido pela companhia para manter eficiência energética, diminuir drasticamente o consumo de água e, fato novo no setor de infraestrutura, possuir liderança feminina em mais de 40% das posições gerenciais. O projeto prevê que, nos próximos anos, a Elea Digital seja cada vez mais liderada por mulheres.

Esta é a quarta emissão da Elea Digital, companhia aberta, que, em três anos, supera o volume de 1,5 bilhões reais captados no mercado de capitais brasileiro e internacional, contando com rodadas de capital e de emissões de debêntures. Esta é a segunda vez que a companhia emite debêntures vinculadas a metas sustentáveis.

Para Alessandro Lombardi, presidente da Elea Digital, é fundamental ter esse olhar atento para o futuro, principalmente quando o assunto é sustentabilidade e igualdade. "A Elea Digital continua inovando e se destacando como pioneira no mercado latino-americano na construção de uma infraestrutura responsável, olhando para um futuro verde e digital. Para atingirmos isso, decidimos que não é suficiente ter uma elevada presença feminina na empresa, mas sim, garantir que nossas mulheres tenham posições de liderança, de decisão. O que, cremos, nos permitirá ser mais competitivos, avançados e sensíveis ao que mais nos importa: o futuro sustentável do setor".

Quatro instituições financeiras do país mostraram interesse em financiar a Elea Digital pelo seu compromisso com a agenda ESG – e esta emissão pode continuar estimulando outras companhias a seguirem o mesmo caminho. No ano passado, por exemplo, após a primeira emissão vinculada a metas sustentáveis da Elea, pioneira no segmento de infraestrutura digital na América Latina a firmar esse compromisso, outras empresas seguiram o seu exemplo. "Ao assumir a meta de mulheres em cargos de liderança, a companhia reforça seu compromisso com a agenda de diversidade, tendo em vista que o setor possui baixa penetração feminina. O Bradesco BBI fortalece o seu apoio, participando em todas as emissões da companhia", afirma Rafael Garcia Fonseca Ferreira Lima, Head de Renda Fixa do Bradesco BBI.

A Elea Digital informou ao mercado, nesta data, o encerramento da oferta pública de debêntures, sob o rito de registro automático, referente à 4ª (quarta) emissão de debêntures, simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, a ser convolada na espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, realizada em consonância com a Resolução nº 160, da Comissão de Valores Mobiliários, de 13 de julho de 2022.

"De Porto Alegre até Brasília, passando por Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, planejamos investir bilhões na regeneração e transformação da infraestrutura digital do país. A Inteligência Artificial, bem como a tecnologia cloud e 5G demandam cada vez mais energia e, mostrando nossa musculatura financeira, podemos garantir aos nossos clientes não somente disponibilidade imediata em cinco estados brasileiros, mas também, uma visão otimista para uma sociedade sustentável e digitalizada", finaliza Lombardi.

Sobre a Elea Digital

Fundada em 2018, a Elea Digital tem a missão de trazer infraestrutura digital em diversas regiões brasileiras garantindo espaço e energia disponíveis para data center.

Em 2020, a Elea concluiu a compra de cinco data centers da Oi, ex-Brasil Telecom, uma das maiores empresas de telecomunicações na América Latina.

Esses cinco data centers estão localizados em Porto Alegre (POA1 e POA2), Curitiba (CTA1), São Paulo (SPO1) e Brasília (BSB1 e BSB2).

Ainda em 2020, foi feita a compra do data center do Grupo Globo - a maior empresa de mídia da América Latina - localizado na zona oeste da região metropolitana do Rio de Janeiro (RJO1). Essa aquisição aumentou ainda mais a potência instalada e a conectividade da companhia.

Em 2022, a empresa adquiriu mais um data center na cidade de Porto Alegre (POA2), desta vez da TIM, líder brasileira na telefonia móvel e no desenvolvimento do 5G no país.

