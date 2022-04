Elea Digital kündigt an, dass Tesh Durvasula und Guy Willner dem Vorstand beitreten werden

RIO DE JANEIRO, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- Elea Digital gibt zwei wichtige Neuzugänge in seine Board of Directors bekannt: Tesh Durvasula, ehemaliger CEO von CyrusOne, und Guy Willner, ehemaliger Gründer und CEO von IXEurope, haben sich bereit erklärt, dem Unternehmen beizutreten.

Während seiner achtjährigen Tätigkeit bei CyrusOne, die in seinem Aufstieg zum CEO gipfelte, konnte Tesh Durvasula den Umsatz des Unternehmens verfünffachen und wurde zum größten börsennotierten REIT in den USA. CyrusOne wurde letzten Monat an Fonds verkauft, die von KKR und GIP verwaltet werden - der größte Deal in der Geschichte von Rechenzentren.

Im Jahr 1998 war Guy Willner Mitbegründer von IXEurope, einem Unternehmen, das beim Verkauf an Equinix im Jahr 2007 seinen Umsatz mehr als verzehnfacht hatte und zur größten europäischen Rechenzentrumsplattform geworden war. Seitdem hat sich Guy in mehrere Entwicklungsmärkte, darunter Afrika und Osteuropa, vorgewagt. Vor kurzem wurde er als einer der „Power 100" des globalen digitalen Infrastruktursektors ausgezeichnet.

Tesh Durvasula, US-amerikanischer Staatsbürger, und Guy Willner, britischer Staatsbürger, werden zusammen mit den bisherigen Mitgliedern Alessandro Lombardi, Executive Chairman, Julia Dias Leite und Jeff Ferry in den Vorstand von Elea Digital berufen.

Die Vereinbarung der beiden, dem Vorstand beizutreten, ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Konsolidierung von Elea Digitals Rechenzentrums-Ökosystem. Tesh (25 Jahre Erfahrung auf dem Markt für Rechenzentren) und Guy (ebenfalls 25 Jahre Erfahrung) werden nicht nur die Kernstrategie des Unternehmens, nämlich hyperverbundene Standorte in verschiedenen Ballungsräumen, bekräftigen, sondern auch umfangreiche Branchenkenntnisse einbringen und dem Projekt zusätzliche Zuverlässigkeit verleihen.

Das Ziel von Elea Digital, die Standardisierung seiner Rechenzentrumsplattform mit mehreren Standorten zu beschleunigen, wird von der Erfahrung hochqualifizierter Mentoren und Führungskräfte profitieren, die dazu beitragen werden, die besten globalen Wachstumsstrategien in Brasilien widerzuspiegeln, dem bedeutendsten Rechenzentrums-Ökosystem in Lateinamerika, das den Abstand zu den US- und EU-Märkten verringern muss.

Kurzbiografie von Guy Willner

Guy verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in globalen High-Tech-Unternehmen.

Im Jahr 1998 war er Mitbegründer von IXEurope, das im Jahr 2002 als Europas am schnellsten wachsendes Unternehmen gelistet und 2007 von Equinix Inc. übernommen wurde. Im Jahr 2012 gründete Guy IXcellerate, wo er die Position des Executive Chairman innehat.

Nach IXEurope unterstützte Guy weiterhin die Rechenzentrumsbranche mit Schwerpunkt auf den aufstrebenden Märkten, einschließlich Süd- und Ostafrika sowie Osteuropa.

Guys Einfluss auf den Markt für Rechenzentren nimmt weiter zu, da er eine Position als Non-Executive Board bei Lamda Helix in Griechenland und DCByte in Großbritannien innehat.

Er hält regelmäßig Vorträge und moderiert Diskussionen bei Global Technology-Veranstaltungen. Im Jahr 2019 wurde er von Capacity Media zu einem der „Power 100" ernannt.

Kurzbiografie von Tesh Durvasula

Tesh ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit in der Technologie- und Immobilienbranche mit einer 25-jährigen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Wachstumsstrategien im Bereich der digitalen Infrastruktur.

Er bekleidete bei CyrusOne eine Reihe von Führungspositionen, zuletzt als CEO. Tesh ist derzeit CEO von Africa Data Centers.

Bevor er zu CyrusOne kam, war Tesh Chief Marketing and Business Officer für QTS Data Centers, das als REIT an die Börse ging.

Außerdem war er Chief Marketing and Business Officer bei Telx, einem Anbieter von Colocation- und Zusammenschaltungslösungen. Tesh trat dem Unternehmen bei, als Telx und Digital Realty Trust NYC-Connect, einen von ihm gegründeten Anbieter von Rechenzentren und Zusammenschaltungen in New York City, übernahmen.

