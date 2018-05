E.Leclerc s'offre l'équipement de recharge de cartouches d'encre RIS InkCenter®

Vincent Hormovitis, le président adjoint chargé des ventes et du développement commercial chez RIS, a déclaré : « Jérôme et son équipe étaient enchantés et partisans de notre partenariat dès le début. Ils sont tous conscients des avantages à offrir un service supplémentaire permettant à leurs clients de faire des économies, ce qui les encourage à continuer de faire leurs courses chez E.Leclerc. Le service de recharge de cartouches d'encre intéresse le marché français car il offre une solution de grande qualité, économique et écologique, alors que le prix des cartouches d'encre de marque est en augmentation constante. L'offre de recharge sur place dans le magasin est éminemment pratique pour les clients. »

Jérôme Pescay, responsable à l'Espace culturel E.Leclerc de Mont-de-Marsan, a déclaré : « Nous avons choisi RIS InkCenter® pour créer et fournir un nouveau service à nos clients. Constamment à la recherche de solutions permettant aux clients de faire des économies, sans pour autant négliger la qualité, InkCenter® a été très rapidement adopté par nos clients et notre équipe ; douze employés sont formés à utiliser la machine. InkCenter® est un moyen écologique et innovant permettant aussi de recycler les cartouches d'encre, assurant de nouveaux cycles de vie aux cartouches d'encre de marque et cette idée nous a plu ! D'usage facile au quotidien, InkCenter® est devenu un atout supplémentaire sur le marché florissant des consommables d'encre. »

David Lenny, le PDG de RIS, a ajouté : « Nous apprécions énormément nos rapports avec E.Leclerc et nous sommes ravis d'annoncer que RIS et E.Leclerc prolongent leur partenariat dans le cadre d'un nouvel accord à long terme. Depuis que l'initiative de recharge RIS InkCenter® a été lancée dans certains magasins E.Leclerc en France, il y a plus d'un an, nous avons pu observer que l'essai a été transformé haut la main. Les clients valorisent les économies faites et prennent plaisir à faire un geste pour l'environnement en réutilisant leur cartouche. Ce nouvel accord nous assure de continuer à fournir aux clients d'E.Leclerc notre expérience de recharge d'encre de grande qualité à des prix nettement inférieurs à l'achat de cartouches neuves. »

À propos de RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est leader dans le secteur de l'offre au détail de services de recharge de cartouches d'encre sur site. La borne brevetée RIS InkCenter® est déployée chez plus de 670 détaillants aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe - parmi lesquelles Costco Wholesale, Sam's Club, E.Leclerc, Auchan, Cora, Intermarché, Fry's Electronics, Saturn, ainsi que dans plusieurs bibliothèques universitaires sélectionnées. RIS propose à ses clients une qualité inégalée, tout en offrant des économies jusqu'à 70 % par rapport à l'achat d'une nouvelle cartouche d'encre. Nos bornes InkCenter® s'intègrent harmonieusement dans les points de vente et offrent une formidable expérience aux clients. RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs de HP, déterminés à créer une solution d'impression améliorée et moins coûteuse pour les clients. Elle est basée à Carlsbad, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Go2RIS.com.

À propos d'E.Leclerc

E.Leclerc est une grande coopérative de commerçants et une chaîne d'hypermarchés française, basée à Ivry-sur-Seine. Créé en 1948, avec 681 magasins répartis sur sept pays en Europe, c'est le premier distributeur en France. E.Leclerc, ce sont des articles ménagers, de l'électronique grand public, des vêtements, des boissons et des aliments, des services automobiles et des stations-service, des cafétérias, des bijouteries, des centres logistiques, des pharmacies et des agences de voyage. La chaîne permet aux magasins semi-indépendants d'opérer sous la marque E.Leclerc. L'enseigne a réalisé un chiffre d'affaires de 37,3 milliards d'euros en 2017. Les adhérents du Mouvement E.Leclerc partagent une même mission : permettre à chacun de vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, en pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. De nombreux hypermarchés E.Leclerc ont une section divertissement et multimédia séparée, sous le nom d'Espace culturel. Créé en 1995, l'Espace culturel E.Leclerc est un acteur majeur de la distribution de biens culturels en France, avec 215 points de vente. La marque cherche constamment à assurer un meilleur accès aux biens culturels, à travers le découpage géographique, une stratégie de prix et une offre de produits ambitieuse.

