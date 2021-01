ElectrifAi anuncia expansão de ofertas de modelos de aprendizado de máquina para o Amazon SageMaker

JERSEY CITY, Nova Jersey, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A ElectrifAi, uma das principais empresas mundiais em inteligência artificial prática (IA) e modelos pré-construídos de aprendizado de máquina (machine learning, ML), anunciou hoje a expansão das ofertas de modelos de ML pré-construídos e pré-estruturados para o Amazon SageMaker, incluindo modelos disponíveis das coleções Visão de Computador e Análise de Imagem. O Amazon SageMaker é um serviço de ML do Amazon Web Services (AWS) que ajuda cientistas e desenvolvedores de dados a preparar, desenvolver, treinar e implementar rapidamente modelos de ML de alta qualidade, reunindo um amplo conjunto de recursos criados especificamente para ML.

A ElectrifAi já publicou 58 modelos de aprendizado de máquina.

O novo conjunto de modelos de Visão Computacional (Computer Vision) pode funcionar em câmeras, habilitando novos tipos de aplicações e resolvendo novos conjuntos de desafios. Por exemplo, câmeras montadas em drones podem ser utilizadas para rastrear pessoas, veículos e animais, mesmo quando a câmera e o item de interesse se movimentam rapidamente. Recursos de análise de áudio também podem ser adicionados para enriquecer a solução geral.

Exemplos de casos para utilização da Visão Computacional da ElectrifAi:

Smart Bird (drone) para controle de perímetro

Câmera corporal inteligente para aplicação da lei

Identificação de condição de pele baseada em imagens prontas (field-ready)

Maior segurança no local de trabalho

Identificação de uma pessoa específica em uma multidão

Manutenção do bem-estar animal para fazendas

Os modelos de Análise de Imagem (Image Analytics) podem detectar, segmentar e anotar anomalias médicas com precisão para o Amazon SageMaker, permitindo acompanhar o progresso de uma doença ou o sucesso ou falha de um protocolo de tratamento. O modelo também pode identificar uma ampla gama de condições de pele quase instantaneamente a partir de uma imagem tirada em um smartphone regular.

Exemplos de casos para utilização do modelo ElectrifAi Image Analytics:

Pode ser usado em pontos de entrada/saída

Pode ser implementado em qualquer lugar com a ajuda de dispositivos portáteis de raios-X

Rastreamento rápido de pessoas

Medição objetiva da eficácia dos protocolos de tratamento ao longo do tempo

Pode ser usado para ajudar na visualização de características anatômicas internas, marcadores identificadores de doenças ou outras condições respiratórias

"A Visão Computacional no limite está despontando como um divisor de águas na IA. Estamos entusiasmados com a forma como esses novos modelos habilitarão rapidamente novas aplicações", disse Jim McGowan, vice-presidente sênior da ElectrifAi para parceiros de nuvem e chefe de produto. "Esses modelos escondem toda a complexidade por trás de uma interface direta, simplificando o processo de construção de todos os tipos de novas ferramentas."

Os modelos de ML no AWS Marketplace estão disponíveis em todo o mundo. Clique aqui para acessar nossos modelos pré-treinados e nossos serviços associados para ajudar a acelerar a adoção do ML em sua empresa.

Sobre a ElectrifAi

A ElectrifAi é um líder global em modelos de aprendizado de máquina prontos para negócios. A missão da ElectrifAi é ajudar as empresas a mudar a forma como trabalham por meio de aprendizado de máquina: promovendo redução de custos e melhoria de lucros e desempenho. Fundada em 2004, a ElectrifAi detém uma liderança experiente no setor, uma equipe global de especialistas no assunto e um histórico comprovado de transformação de dados estruturados e não estruturados em escala. Uma ampla biblioteca de produtos com base em IA abrange funções de negócios, sistemas de dados e equipes para gerar resultados superiores em tempo recorde. A ElectrifAi conta com aproximadamente 200 cientistas de dados, engenheiros de software e funcionários com um histórico comprovado de mais de 2.000 implementações para clientes, a maior parte para empresas listadas na Fortune 500. No coração da missão da ElectrifAi está o compromisso de fazer com que a IA e o aprendizado de máquina sejam mais compreensíveis, práticos e lucrativos para os negócios e as indústrias em todo o globo. A ElectrifAi está sediada em Jersey City, com escritórios em Xangai e Nova Deli.

