ElectrifAi anuncia visão computacional e MLaaS para petróleo, gás e energia na ADIPEC

JERSEY CITY, Nova Jersey, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ElectrifAi, uma das líderes mundiais em inteligência artificial (IA) prática e modelos pré-estruturados de aprendizado de máquina (AM), anunciou hoje a disponibilidade da visão computacional (VC) e do aprendizado de máquina como um serviço (MLaaS) para os setores de petróleo, gás e energia, na ADIPEC em Abu Dhabi. A ElectrifAi exporá suas soluções no estande 13605.

As empresas de petróleo e gás precisam, mais do que nunca, aproveitar o poder da IA, AM e VC para melhorar as eficiências operacionais e de custos. O desafio é descobrir como fazer isso. As empresas de petróleo, gás e energia geram quantidades extraordinárias de dados em toda a empresa. Porém, frequentemente, o valor e o poder desses dados não são totalmente aproveitados devido a diversas razões, como a incapacidade de acessar dados isolados, a falta geral de engenharia de dados e talentos em ciências de dados e a incapacidade de conectar o AM e a IA às necessidades práticas das unidades de negócios.

Há mais de 15 anos, a ElectrifAi é líder em IA prática, AM e VC, ajudando seus clientes empresariais e governamentais do mundo todo a transformar seus dados em armas estratégias para impulsionar o crescimento do faturamento, assim como reduzir os custos e os riscos. Contamos com uma das maiores bibliotecas de modelos pré-estruturados de AM, que foi desenvolvida e testada em campo nos últimos 15 anos. Também desenvolvemos modelos inovadores de VC para melhorar a segurança dos locais de trabalho e também para reduzir custos. E agora, com nossa oferta inovadora de MLaaS, a ElectrifAi capacita as empresas a colher rapidamente os benefícios da IA e do AM. Nós fazemos todo o serviço pesado. Os clientes simplesmente descrevem seu caso de uso comercial. Nós lhes dizemos quais dados são necessários. Em seguida, os clientes fornecem os dados, e a ElectrifAi assume a partir daí, treinando, operando e implementando os modelos e entregando resultados rapidamente. Simples assim.

A coleção de casos de uso de VC criada pela ElectrifAi vai além da variedade normal de capacidades de VC já vista. Contamos com muitas soluções baseadas em VC que podem ser aplicadas nesse setor. Por exemplo, segurança no local de trabalho, monitoramento de infraestrutura crítica, detecção de metano e vigilância de equipamentos.

No setor de petróleo e gás, não há nada mais importante do que a segurança. O erro humano em ambientes de alto risco pode causar acidentes, perda de vidas e interrupções na produção. A VC pode ter um papel vital ao ajudar na prevenção de ferimentos, manter maquinários e unidades de produção funcionando de forma tranquila, alertando os operadores sobre situações potencialmente perigosas e resolvendo problemas antes que ocorram acidentes. Ademais, a VC também pode ter um papel essencial no monitoramento de bancos de válvulas e outras infraestruturas críticas para erros humanos, assim como desgastes que levam a falhas nos equipamentos. Além de prejuízos causados por interrupções na produção, há também outros custos que podem ser evitados como litígios, multas regulamentares e aumentos na cobertura de seguros de responsabilidade.

O MLaaS aumenta a eficiência e a conveniência do aprendizado de máquina. Os clientes podem começar a utilizar aprendizado de máquina rapidamente, aprendendo, sem muito esforço, sobre os processos de instalação ou estabelecendo seus próprios servidores. Embora a maioria das empresas estejam explorando ativamente as possibilidades da IA e do AM, muitas delas enfrentam dificuldades básicas quanto à disponibilidade e qualidade dos dados, assim como à capacidade de contratar e reter engenheiros e cientistas de dados. A nova oferta de MLaaS da ElectrifAi aborda e soluciona esses desafios. Com o MLaaS da ElectrifAi, as empresas precisam de pouca, ou nenhuma, experiência para colher os benefícios comerciais e operacionais da IA e do AM. O MLaaS é implementado facilmente dentro de qualquer ambiente em nuvem ou no local do cliente. A ElectrifAi também desenvolve, opera e mantém os modelos para o cliente, tornando a oferta de MLaaS mais rápida, melhor, mais barata e com muito menos risco para os clientes.

Usando o MLaaS, os clientes podem obter muitos benefícios para melhorar suas operações e recursos. Entre esses benefícios estão custos mais baixos, uma vez que um modelo pode ser mais barato do que o custo anual de um único cientista de dados; prazo de implementação mais curto e risco de projeto mais baixo, já que a implementação dura, em média, de oito a doze semanas no caso do MLaaS, em comparação com oito a doze meses para elaborar novos modelos de AM; e prazo mais curto para obter valor com um alto retorno sobre o investimento (ROI).

Uma das ofertas de MLaaS de maior sucesso da ElectrifAi é uma solução de análise de despesas e aquisições baseada em AM que ganhou a confiança de algumas das maiores empresas do mundo. Ela pode ser implementada de forma rápida e simples em um data center do cliente ou em qualquer ambiente em nuvem escolhido pelo cliente. A economia média obtida com nosso produto SpendAi gira em torno de dois a quatro por cento. Para uma empresa com um gasto indireto anual de USD 1 bilhão, isso representa de USD 20 milhões a USD 40 milhões em economias anualmente. Outros casos de uso populares incluem previsão de demanda, precificação dinâmica, segmentação de clientes e envolvimento dos clientes.

"Temos o prazer de apresentar nossas ofertas de visão computacional e aprendizado de máquina como um serviço ao setor global de energia. Toda empresa agora pode colher facilmente os benefícios da visão computacional e do aprendizado de máquina com um ROI muito alto. Estamos ajudando as empresas de energia do mundo todo a se tornarem mais competitivas por meio de decisões comerciais orientadas por dados" – Edward Scott, CEO da ElectrifAi

Sobre a ElectrifAi

A ElectrifAi é líder global em modelos de aprendizado de máquina prontos para empresas. A missão da ElectrifAi é ajudar as empresas a mudar a forma como trabalham por meio do aprendizado de máquina, promovendo aumento do faturamento, redução de custos e melhoria de lucros e desempenho. Fundada em 2004, a ElectrifAi se mantém na liderança do setor e conta com uma equipe global de especialistas em domínios e um histórico comprovado de transformação de dados estruturados e não estruturados em escala. A ElectrifAi conta com uma ampla biblioteca de produtos com base em IA que abrange funções de negócios, sistemas de dados e equipes para gerar resultados superiores em tempo recorde. A ElectrifAi tem aproximadamente 200 cientistas de dados, engenheiros de software e funcionários com um histórico comprovado de mais de duas mil implementações para clientes, principalmente para empresas listadas na Fortune 500. A essência da missão da ElectrifAi é o compromisso de tornar a IA e o aprendizado de máquina mais compreensíveis, práticos e lucrativos para empresas e indústrias em todo o mundo. A ElectrifAi é uma empresa global com escritórios em Miami, Jersey City, Xangai e Nova Delhi.

