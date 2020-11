ElectrifAi propose de nouveaux modèles de machine learning pour Amazon SageMaker

Fournir des solutions commerciales rapides et fiables pour le machine learning

JERSEY CITY, New Jersey, 11 novembre 2020 /PRNewswire/ -- ElectrifAi, l'une des principales sociétés mondiales de modèles d'intelligence artificielle (IA) pratique et de machine learning (ML) pré-construits, a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait en vente l'une des plus grandes collections au monde de modèles ML pré-entraînés et pré-structurés pour Amazon SageMaker. Amazon SageMaker est un service entièrement géré par Amazon Web Services (AWS) qui offre à chaque développeur et scientifique de données la possibilité de construire, de former et de déployer rapidement des modèles ML.

Fournissant des résultats rapides et fiables, ElectrifAi est heureux d'annoncer que 36 modèles ML pré-entraînés pour Amazon SageMaker ont été ajoutés à AWS Marketplace. L'expertise d'ElectrifAi dans plusieurs domaines (notamment les banques, les services financiers et les assurances, les communications, les médias, les divertissements, la santé et le commerce de détail), associée à 16 ans d'expérience de ML, permet d'offrir des solutions d'entreprise rapides à déployer. Les clients peuvent désormais constater les résultats en quelques jours et semaines seulement, au lieu de prendre 12 à 18 mois, car ces solutions transforment les données en informations exploitables.

Les utilisateurs de la place de marché AWS Marketplace sont maintenant en mesure de découvrir des informations sur les données en utilisant les modèles ML d'ElectrifAi, qui sont basés sur des cas d'utilisation spécifiques à l'industrie. Cela permet un déploiement rapide, une mise à l'échelle et une génération d'informations complexes qui entraînent une amélioration immédiate des coûts, des bénéfices et des performances. Depuis 2004, ElectrifAi s'efforce d'obtenir des résultats commerciaux rapides et fructueux. Les clients ont reçu des solutions prêtes à l'emploi qui leur font gagner du temps et de l'argent par rapport à la construction de modèles en interne.

« Nous pratiquons le machine learning depuis plus de 16 ans, et nous disposons d'une expertise approfondie dans de nombreux domaines. Nos modèles de machine learning aident nos clients à améliorer rapidement leurs coûts, leurs bénéfices et leurs performances », a déclaré Ed Scott, directeur général d'ElectrifAi.

Grâce à des conversations de découverte avec les clients, nous aidons à identifier les problèmes commerciaux que les clients d'ElectrifAi essaient de résoudre et espèrent réaliser. Après les discussions initiales et l'analyse des données, ElectrifAi détermine le modèle pré-entraînés de cas d'utilisation approprié qui correspond le plus précisément aux exigences du client pour atteindre un résultat attendu. Une fois qu'un modèle de données commun est fourni, ElectrifAi entraîne le modèle avec les données du client dans son propre environnement afin de générer les signaux liés au résultat attendu. Aucun modèle n'est précis à 100 %, mais grâce à l'expérience et à l'expertise d'ElectrifAi dans le domaine, le modèle peut être adapté aux objectifs et à la tolérance au risque du client. ElectrifAi appelle ces modèles « pré-structurés », car ils nécessitent un minimum de modifications et de réglages. Ces modèles pré-structurés naviguent dans les nuances qui varient d'un client à l'autre au sein d'une industrie donnée. Pour l'atténuation du churn par exemple, ElectrifAi applique plusieurs modèles pré-structurés pour la segmentation et la modélisation de la propension. ElectrifAi a une longue expérience de la construction de modèles de ML, du réglage avancé des modèles pour obtenir des informations précises, et de l'orchestration de plusieurs modèles pour construire des cas d'utilisation afin d'obtenir des résultats commerciaux fructueux.

Luming Wang, directeur technique d'ElectrifAi, explique : « Nous avons un processus que nous appelons l'usine de modèles de machine learning, avec des modèles pré-entraînés, pré-structurés et tout neufs, fabriqués pour répondre aux points problématiques spécifiques des clients. Le modèle est explicable et teste les préférences, ce qui permet d'obtenir des informations pratiques faciles à comprendre qui aident à résoudre les problèmes réels des entreprises. »

Jim McGowan, chef de produit chez ElectrifAi, déclare : « Lors de la construction d'un modèle pour votre entreprise spécifique à un secteur, il se peut que nous disposions déjà de certaines des pièces que nous pouvons fournir très rapidement avec beaucoup de transparence afin que vous puissiez construire par-dessus et atteindre votre but plus rapidement. Vous bénéficierez également du soutien d'une équipe supplémentaire de scientifiques de données qui pourront vous aider à faire un autre entraînement ou à personnaliser ces modèles. Nous ne nous contentons pas de vendre des logiciels, car nous comprenons le domaine et pouvons construire les modèles à résoudre pour un cas d'utilisation commerciale finale. Dans un monde où les budgets diminuent et les demandes augmentent, nous pouvons vous fournir des solutions prêtes à l'emploi pendant que vous travaillez sur d'autres problèmes stratégiquement importants pour votre entreprise. »

Le ML automatise ce que les gens font manuellement lorsqu'ils examinent de gros volumes de données, comme la prévision des recettes, la prévision des demandes, l'identification et la réduction du taux de désaffection des clients, l'identification de prospects de haute qualité, la détection des fraudes, la gestion des risques, l'analyse avancée et le traitement en langage naturel. Ces modèles de ML peuvent aider les entreprises à réussir leur transformation numérique. ElectrifAi a déjà fait le gros du travail. Il ne reste plus au client qu'à faire passer les données par ces modèles ML pré-entraînés ou pré-structurés dans son propre environnement et à intégrer les résultats dans ses propres applications commerciales. Les modèles d'ElectrifAi pour Amazon SageMaker disponibles sur AWS Marketplace sont orchestrés ensemble dans un cas d'utilisation pour résoudre de réels problèmes commerciaux.

Les modèles ML d'AWS Marketplace sont disponibles dans le monde entier. Veuillez cliquer ici pour accéder à nos modèles pré-entraînés et à nos services associés afin d'accélérer l'adoption du ML au sein de votre organisation.

À propos d'ElectrifAi

ElectrifAi est un leader mondial dans le domaine des modèles de machine learning prêts à l'emploi. La mission d'ElectrifAi est d'aider les organisations à changer leur façon de travailler grâce au machine learning : en favorisant la baisse des coûts ainsi que l'amélioration des bénéfices et des performances. Fondée en 2004, ElectrifAi se targue d'être un leader chevronné du secteur, de disposer d'une équipe mondiale d'experts du domaine et d'avoir fait ses preuves dans la transformation de données structurées et non structurées à l'échelle. Une vaste bibliothèque de produits basés sur l'IA s'étend aux fonctions commerciales, aux systèmes de données et aux équipes pour obtenir des résultats supérieurs en un temps record. ElectrifAi compte environ 200 scientifiques, ingénieurs en logiciels et employés qui ont fait leurs preuves en s'occupant de plus de 2 000 implémentations chez des clients, principalement des entreprises du Fortune 500. Au cœur de la mission d'ElectrifAi se trouve un engagement à rendre l'Ai et l'apprentissage machine plus compréhensibles, pratiques et rentables pour les entreprises et les industries du monde entier. ElectrifAi a son siège social à Jersey City et possède des bureaux à Shanghai et à New Delhi.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1331976/ElectrifAi_Logo.jpg

SOURCE ElectrifAi