ElectroPhysiology Frontiers annonce la nomination d'Avi Fischer, M.D., au poste de PDG

MILAN, 2 août 2021 /PRNewswire/ -- ElectroPhysiology Frontiers S.p.A. (EPF), a annoncé que son conseil d'administration a nommé à l'unanimité Avi Fischer, M.D. en tant que président-directeur général (PDG) de la société et membre de son conseil d'administration.

EPF est une société de technologie médicale qui développe un système innovant et unique de cathéter d'ablation à action unique pour réaliser l'isolation de la veine pulmonaire - la procédure par cathéter la plus courante pour traiter la fibrillation atriale (FA). Des millions de patients dans le monde souffrent de FA, l'arythmie ou le rythme cardiaque anormal le plus courant, et des centaines de milliers de procédures d'ablation de la FA sont réalisées chaque année.

Le Dr Fischer est un clinicien scientifique formé à Harvard et un cadre industriel très expérimenté. Il a récemment occupé le poste de directeur médical et de vice-président de la division des affaires médicales pour la gestion du rythme cardiaque (CRM) des Laboratoires Abbott. Avant de passer de la médecine clinique à l'industrie, le Dr Fischer était membre de la faculté de la Mount Sinai School of Medicine à New York et directeur du service de traitement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs au Mount Sinai Medical Center. En tant que nouveau PDG d'EPF, le Dr Fischer dirigera l'entreprise dans une phase de croissance très importante, le système d'ablation par cathéter entrant dans l'arène clinique comme traitement potentiel de la fibrillation atriale.

« En seulement deux ans depuis sa conception et en avance sur notre plan, EPF a franchi plusieurs étapes importantes, développant une technologie extrêmement prometteuse pour le traitement de la FA. Le nouveau PDG, le Dr Avi Fischer, apporte toutes les compétences et l'expertise nécessaires pour mener la société vers l'adoption et la pénétration cliniques », a déclaré le président du conseil d'administration, Alessandro Piga.

« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée d'assumer le rôle de PDG et de rejoindre le conseil d'administration d'EPF. EPF a développé un nouveau système d'ablation et de cathéter "single-shot" qui vise à relever un certain nombre de défis associés à l'ablation de la FA. Je pense qu'EPF est bien placée pour accélérer sa croissance et commencer à étudier le système d'ablation par cathéter unique dans le cadre d'études cliniques », a déclaré le Dr Fischer

À propos d'EPF :

ElectroPhysiology Frontiers S.p.A., une société basée en Italie, est une entreprise de technologie médicale qui développe un système innovant d'ablation par cathéter « single-shot » pour simplifier et améliorer la procédure utilisée pour isoler les veines pulmonaires dans le traitement de la FA.

