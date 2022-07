ELECTRYON POWER INC. DA LA BIENVENIDA AL NUEVO PRESIDENTE DE COLOMBIA GUSTAVO PETRO Y PRESENTA ACTUALIZACIONES CORPORATIVAS

TORONTO, 7 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Electryon Power Inc. ("Electryon" o la "Empresa") celebra la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia. Electryon espera con ansias la administración de Petro y su misión declarada de avanzar en el compromiso de Colombia con la transición energética y el desarrollo de capacidades de energía renovable, y busca apoyar ese esfuerzo crítico.

"Damos la bienvenida al Presidente Petro y a su administración, y ponemos a su disposición nuestra experiencia y apoyo para ofrecer innovación y ejecución de clase mundial en el desarrollo de energías renovables en Colombia", afirmó el Dr. Alvaro Torres.

Electryon también se complace en anunciar que sigue desarrollando su cartera de proyectos de generación de energía solar e hidrógeno verde, entre los que se incluyen diseños de ingeniería, estudios de viabilidad técnica, acuerdos relativos a las tierras, estudios de impacto ambiental y estudios de interconexión, que están avanzando según lo programado.

Acerca de Electryon Power Inc.

Electryon Power Inc. es una empresa privada canadiense con un enfoque en el desarrollo de energías renovables en Latinoamérica. Con una cartera actual de proyectos que suman 1.000 MW en etapa de viabilidad y otras, Electryon cuenta con numerosos proyectos potenciales y un proceso patentado de valor agregado para su evaluación y promoción. La misión declarada de Electryon es crear una plataforma escalable y en la que se puede invertir para poseer y operar una cartera de 2.000 MW en países latinoamericanos como Colombia, Panamá, Bolivia, Argentina, Chile, Perú y Guyana con proyectos que abarcan energía fotovoltaica solar, energía eólica, biomasa e hidrógeno verde.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene afirmaciones que constituyen "información prospectiva" dentro del significado de la legislación de títulos aplicable de Canadá. Aunque la empresa cree que las expectativas reflejadas en dicha información prospectiva son razonables, no puede dar garantías de que dichas expectativas sean correctas. Los riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos podrían hacer que nuestros resultados reales y eventos futuros difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha información prospectiva. Los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los de dicha información prospectiva incluyen las condiciones económicas y de mercado en general, la competencia, la inestabilidad política y los disturbios sociales, los cambios en las leyes aplicables y los retrasos y el hecho de no recibir todas las aprobaciones regulatorias y de terceros. La información prospectiva en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de redacción del presente documento, y la empresa no asume la obligación de actualizar ninguna información prospectiva excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

Contacto: Geoff St. Clair, vicepresidente de Finanzas de Electryon Power Inc., teléfono: + 507 6800 2902

FUENTE Electryon Power Inc.

