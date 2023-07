Eleglide dévoile un nouveau VTT électrique - M2 : la conduite hors route monte d'un cran

BERLIN, 8 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Eleglide, un fabricant de vélos électriques à croissance rapide qui a pénétré le marché de l'UE avec ses produits innovants, vient d'entamer un nouveau chapitre avec le lancement du nouveau VTT - M2.

Depuis sa création, Eleglide a développé une gamme de vélos électriques, tels que les VTT robustes M1, les vélos trekking polyvalents T1, l'élégant vélo de vile Citycrosser et le puissant vélo tout-terrain Tankroll. Ses produits ont été largement plébiscités et ont permis à Eleglide d'acquérir une clientèle massive et dévouée. Maintenant, avec l'introduction du M2, Eleglide entame un nouveau chapitre passionnant, qui promet aux cyclistes un voyage inoubliable.

Le M2 d'Eleglide est équipé d'une fourche en aluminium plus légère et plus rigide qu'une fourche en acier, ce qui permet au cycliste d'accélérer plus rapidement et de maintenir une vitesse moyenne plus élevée, une caractéristique qui convient mieux aux cyclistes axés sur la performance.

Il est muni d'une batterie d'une capacité de 15 Ah qui offre une autonomie allant jusqu'à 125 km en mode assisté et d'un moteur robuste d'un couple de 55 Nm, ce qui en fait un compagnon fantastique pour des trajets plus longs et plus exaltants. Pour traverser facilement les collines, le M2 est équipé de pneus plus larges.

En outre, il est doté de freins à disque hydrauliques et d'une suspension hydraulique. Les freins à disque hydrauliques offrent un meilleur contrôle et plus d'effort de freinage et durent généralement plus longtemps que les freins mécaniques traditionnels. La suspension hydraulique avec verrouillage est plus réactive que les autres systèmes de suspension, ce qui permet une conduite plus douce et plus ferme.

Le M2 est un vélo à 24 vitesses équipé de dérailleurs Shimano haut de gamme, qui vous permet de profiter des sensations de la vitesse variable. Il compte 3 vitesses à l'avant et 8 à l'arrière, pour une expérience de conduite transparente.

Pour célébrer le lancement du M2, Eleglide est heureux de proposer aux amateurs de cyclisme une offre spéciale. Du 11 au 25 juillet, le M2 est disponible pour 849,99 euros seulement (50 euros de moins que le prix de vente normal) sur le site officiel d'Eleglide et sur ses plateformes de commerce électronique coopératives dans l'UE, dont Geekbuying , Geekmaxi , Geekmall et Geekbuying.pl . Il sera bientôt disponible au Royaume-Uni.

