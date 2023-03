Eleglide présente son VTT grand format : le M1 Plus 29 pouces

PARIS, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Eleglide, innovateur du vélo électrique, est fier de présenter le M1 Plus grand format avec un cadre de 19 pouces et des roues de 29 pouces, répondant ainsi à la demande de ses adeptes.

Le M1 Plus 29 pouces est doté d'un cadre et d'un guidon plus larges, ainsi que de roues plus grandes. Ces caractéristiques lui confèrent une conduite efficace et souple.

Les roues de 29 pouces sont actuellement les plus grandes roues disponibles pour les VTT électriques et offrent une stabilité et une efficacité optimales. Les grandes roues sont plus efficaces pour les longs trajets que les petites roues, car elles nécessitent moins d'efforts pour maintenir leur élan. Elles présentent également une surface de contact plus importante, ce qui leur confère une meilleure traction. Avec un angle d'attaque plus faible, les roues de 29 pouces franchissent plus facilement les obstacles. Elles assurent une conduite souple, même sur les terrains accidentés, et sont idéales pour les sorties tout-terrain ou les longues balades.

D'une largeur de 27,6 pouces, le guidon plus large nécessite moins de force pour diriger le vélo et vous permet de mieux le contrôler.

Grâce à son cadre plus large, le M1 Plus 29 pouces convient mieux aux personnes de grande taille. Si vous mesurez 1,68 m ou plus, le M1 Plus 29 pouces vous conviendra parfaitement et il vous donnera entière satisfaction.

Le M1 Plus 29 pouces est équipé d'un moteur sans balais de 250 W et d'une batterie de 450 Wh, pour une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie maximale de 100 km en mode assisté. Il est équipé d'une transmission Shimano à 21 vitesses et d'une suspension hydraulique verrouillable avec un débattement de 100 mm. La fonction de verrouillage garantit une conduite plus souple, plus confortable et plus fiable, que ce soit sur des routes plates ou sur des sentiers accidentés.

Le M1 Plus 29 pouces est désormais disponible sur Eleglide.com avec une remise de 50 € valable jusqu'au 25 mars. Tous les acheteurs de vélos sur le site officiel d'Eleglide bénéficient d'une garantie jusqu'à trois ans, d'un retour gratuit sous 14 jours et d'un service après-vente professionnel.

À propos d'Eleglide

Eleglide a été créée après que son fondateur a assisté à la fonte d'icebergs lors d'un voyage en Antarctique. Il a d'abord voulu réduire sa propre empreinte carbone et a ensuite créé cette société de vélos électriques pour rendre le transport à faible émission facile, abordable et accessible à tous.

Eleglide encourage la transition vers le transport durable en proposant des produits dont les caractéristiques ne se limitent pas aux avantages environnementaux, aux améliorations et aux innovations, et qui sont conçus pour le confort et le rapport qualité-prix.

