ELEGOO met le paquet avec une toute nouvelle gamme d'imprimantes 3D améliorées

Rapides et précis, ELEGOO lance des produits qui changent la donne pour offrir une expérience pratique et agréable à tous les utilisateurs, qu'ils soient débutants ou professionnels

SHENZHEN, Chine, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein développement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public et d'autres produits technologiques intelligents, lance une nouvelle série d'imprimantes 3D améliorées le 1er juin. La nouvelle gamme de produits ELEGOO comprend deux imprimantes 3D FDM, Neptune 4 et Neptune 4 Pro , et quatre imprimantes 3D LCD, Saturn 3 et Saturn 3 Ultra , Mars 4 et Mars 4 Ultra . La dernière gamme complète de produits sera disponible en pré-commande à partir du 1er juin 2023, à 14 h 00 UTC, sur le site officiel d'ELEGOO.

1

De multiples avancées technologiques ajoutent des caractéristiques irremplaçables et des fonctions puissantes à la famille d'imprimantes 3D ELEGOO, répondant une fois de plus aux demandes croissantes des utilisateurs. « ELEGOO s'appuie sur l'automatisation et l'intelligence pour offrir aux utilisateurs des expériences pratiques, agréables et personnalisées grâce à des mises à jour rapides des produits », a déclaré Chris Hong, fondateur et PDG d'ELEGOO. « Nous sommes une entreprise centrée sur le client, qui vise toujours à abaisser les barrières et à permettre une exploration plus poussée de l'univers créatif ensemble. »

Imprimante 3D FDM - Neptune 4 et Neptune 4 Pro

Les nouvelles ELEGOO Neptune 4 et 4 Pro sont équipées du micrologiciel Klipper qui fournit une puissance de calcul considérable, permettant d'atteindre une vitesse maximale de 500 mm/s, soit 10 fois plus rapide que la plupart des imprimantes FDM de bureau disponibles sur le marché. La vitesse accrue nécessite une structure plus stable pour réduire les vibrations, c'est pourquoi les Neptune 4 et 4 Pro sont toutes deux équipées de dispositifs de réglage de la tension sur les axes X et Y afin d'améliorer la précision de l'impression, et l'axe Y élargi rend l'impression plus stable. Par ailleurs, pour mieux gérer la chaleur accrue générée lors d'une impression plus rapide, les Neptune 4 et 4 Pro adoptent également un ventilateur de refroidissement 4*4020 qui permet une dissipation extrêmement rapide de la chaleur des modes d'impression, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et maintenant une qualité d'impression élevée.

Imprimante 3D LCD - Saturn 3 et Saturn 3 Ultra

Les nouvelles imprimantes 3D LCD de la série Saturn d'ELEGOO offrent aux amateurs d'impression 3D un autre avantage qu'ils attendaient : des impressions de plus haute résolution à des vitesses plus élevées Les nouveaux produits de la série Saturn d'ELEGOO font faire un grand bond à l'écran LCD monochrome, qui passe de 8K à un écran révolutionnaire de 12K, avec une résolution de 11520*5120 qui permet aux utilisateurs de créer des pièces de grande taille, de très haute qualité, plus claires et plus réalistes. Associés au nouveau format de découpage GOO à source ouverte développé par ELEGOO, les deux modèles prennent en charge de nombreux logiciels de découpage sans restriction, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande flexibilité et une plus grande liberté de création.

Si elle est alimentée par la résine standard rapide ELEGOO, la vitesse d'impression de la Saturn 3 Ultra peut atteindre 150 mm par heure, soit trois fois plus vite que les produits Saturn précédents, et surpasse également d'autres produits similaires sur le marché. Pour ce faire, elle adopte un film de démoulage ACF unique qui est plus facile à démouler, tout en améliorant considérablement la cohérence et l'efficacité afin de garantir la qualité des articles imprimés.

ELEGOO s'efforce constamment de donner la priorité à la commodité et à l'expérience globale de l'utilisateur. Les Saturn 3 Ultra et Mars 4 Ultra sont dotés d'un boîtier métallique gris élégant, incarnation d'une technologie avant-gardiste et futuriste. La série Ultra présente également des détails conviviaux pour une expérience fluide et de haute qualité. Les supports réglables, par exemple, s'adaptent aux surfaces inégales et garantissent un fonctionnement stable et régulier pendant le processus d'impression.

Imprimante 3D LCD - Mars 4 et Mars 4 Ultra

Les Mars 4 et 4 Ultra offrent plus de choix aux utilisateurs avec un prix d'entrée de gamme et des performances professionnelles. Les deux modèles améliorent la précision grâce à un écran 9K, offrant une résolution de 8520*4320 et un volume de 153,36 (L)*77,76 (L)*165 (H) mm3. Pour favoriser un environnement d'impression plus sain et plus agréable, les Mars 4 et 4 Ultra sont compatibles avec le purificateur d'air USB ELEGOO de nouvelle génération, qui sera lancé dans le courant de l'année. Les nouvelles imprimantes 3D de la série Mars sont les outils parfaits pour les utilisateurs dans divers domaines, des miniatures de jeux aux kits de garage en passant par la dentisterie, la conception de bijoux et de mode, la formation en STIM, et bien plus encore.

Du 1er au 8 juin, vous pourrez participer à une semaine d'événements en livestreaming célébrant le lancement des nouveaux produits ELEGOO. Rejoignez vos influenceurs sociaux préférés qui partageront en direct tous les détails passionnants des produits. Pour plus d'informations sur le livestream et les paramètres des produits, restez à l'écoute du site officiel d'ELEGOO et des réseaux sociaux via Facebook , Instagram , Twitter , YouTube , et TikTok . Les deux produits phares, Neptune 4 Pro et Saturn 3 Ultra, seront proposés à des prix compétitifs de 299 et 499 dollars US respectivement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2090612/1.jpg

SOURCE Elegoo