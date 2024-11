Elegoo startet auf der Formnext 2024 das „ELEGOO With Her"-Programm, um mehr Frauen den Einstieg in die Welt des 3D-Drucks zu ermöglichen

„Durch unseren intensiven Austausch mit Kunden und Partnern haben wir festgestellt, dass immer mehr Frauen und Mädchen den 3D-Druck für persönliche Hobbys, kreative Projekte oder geschäftliche Zwecke nutzen, was uns wirklich inspiriert", sagt Coco Lee, Brand Director von Elegoo. „Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir diese Dynamik aufrechterhalten, weibliche Führungskräfte ins Rampenlicht stellen und eine unterstützende Gemeinschaft aufbauen, in der sich Frauen von ihren Vorbildern leiten lassen können. Indem wir die Kraft von Vorbildern mit unserer Sachspendenunterstützung kombinieren, können wir mehr Frauen und Mädchen dabei helfen, ihre Ziele durch 3D-Druck zu erreichen."

Robotic Open-Source Scale Dress Live-Modell-Show

Ein wichtiger Höhepunkt des Elegoo-Programms zur Stärkung der Rolle der Frau ist die Live-Model-Show mit dem Scale Dress von Anouk Wipprecht am 19. November. Das für den Bereich FashionTech entworfene Kleid kombiniert 3D-gedruckte mechanische Teile, die mit dem 3D-Drucker Elegoo Neptune 4 Pro hergestellt wurden. Das mit Servomotoren ausgestattete Kleid verfügt über bewegliche Elemente und bietet ein modulares, quelloffenes Design für alle, die ihre eigene Robotermode entwerfen möchten. Laut Wipprecht können die Servoarme ausgetauscht werden, um alles zu halten, von 3D-gedruckten Teilen bis hin zu Federn, und lösen damit die große Herausforderung, Elektronik mit Stoff zu verbinden.

„Dieses Projekt ist ein modulares System, das von jedermann gedruckt werden kann", sagt Wipperecht. „Es ist eine erschwingliche Möglichkeit, in den Bereich FashionTech oder Wearable Robotics einzusteigen, ohne seine gesamten Ersparnisse für ein neues Hobby oder eine neue Arbeitsrichtung auszugeben. Diese Maschinen liegen zwischen 190 $ (kleinste, Elegoo Neptune 4) und 390 $ (größte, Elegoo Neptune 4 Max), so dass es sich um einfache Maschinen handelt, mit denen man die wunderbare Welt der 3D-Modellierung und des 3D-Drucks erkunden kann."

Wipperecht hat das Design auf ihrer Instructables-Seite mit Elegoo veröffentlicht und bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man ein Roboterkleid mit beweglichen Teilen auf der Grundlage der Servohalter erstellt.

ELEGOO mit ihr: Programm zur Stärkung der Rolle der Frau

Elegoo veranstaltet am 19. November um 16:00 Uhr auf der Formnext einen runden Tisch für Frauen, an dem Anouk Wipprecht, Batoul al-Rashdan, Brigitte Kock und Linette Manuel teilnehmen, allesamt führende Designerinnen und FashionTech-Ausbilderinnen im Bereich 3D-Druck. Am Ende des Rundtischgesprächs startet Elegoo sein erstes Programm zur Stärkung von Frauen, ELEGOO With Her, das darauf abzielt, eine Gemeinschaft zu fördern, die mehr Frauen und Mädchen mit den Möglichkeiten des 3D-Drucks vertraut macht.

Vom 19. November 2024 bis zum 5. Februar 2025 wird Elegoo mit der Rekrutierung von 30 Frauen und Mädchen beginnen, die an seinem Empowerment-Programm teilnehmen sollen. Ausgewählte Teilnehmerinnen erhalten 3D-Drucker, Software-Support und Mentoring durch weibliche Führungskräfte aus dem Bereich 3D-Druck, darunter die vier Teilnehmerinnen des Runden Tisches für Frauen. Das Programm umfasst zwei Monate Online-Kurse und -Workshops sowie die Möglichkeit, ihre Arbeiten im April auf verschiedenen Kanälen zu präsentieren.

Datum: 19.–22. November 2024

Ort: Messe Frankfurt Exhibition Center

Stand: Halle 12.1-F01

Informationen zu Elegoo

Elegoo wurde 2015 gegründet und ist eine sich schnell entwickelnde Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern, Lasergravierern, MINT-Bausätzen und anderen intelligenten Technologieprodukten für Verbraucher spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas, hat bereits Millionen von Produkten in mehr als 90 Ländern und Regionen verkauft. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen einen Gesamtumsatz von ca. 200 Mio. USD erzielt, beschäftigt fast 700 Mitarbeiter und verfügt über eine Büro- und Produktionsfläche von fast 30.000 Quadratmetern. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet Elegoo einzigartige und intelligente Gestaltungsräume für verschiedene Verbraucher, um personalisierte Erfahrungen zu verbessern.

