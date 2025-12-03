ELEGOO kündigt Weihnachtsaktion für 3D-Drucker mit großen Festtagsangeboten vom 2. bis 25. Dezember an

SHENZHEN, China, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine schnell wachsende Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, kündigt ihren „Christmas Holiday Sale" an, der vom 2. bis 25. Dezember (PST) läuft. Die saisonale Aktion bietet Weihnachtsrabatte von bis zu 53 % auf 3D-Drucker, Filamente und Harze und hält für Bastler, Hobbyanwender und Festtagskäufer einige der attraktivsten 3D-Druckangebote des Jahres bereit.

ELEGOO Christmas Special Offer up to 53% off

Während der Weihnachtsaktion können Kunden bei ELEGOOs beliebtesten FDM- und Resin-3D-Druckern sparen, darunter der preisgekrönte Centauri Carbon, der Hochgeschwindigkeits-Resin-Drucker Saturn 4 Ultra 16K, der ultrapräzise Saturn 4 Ultra, der großformatige FDM-Drucker Neptune 4 Plus sowie die Mars 5-Serie und der industriell ausgelegte OrangeStorm Giga. Diese Angebote bieten Einsteigern, Hobbykünstlern und professionellen Anwendern eine ideale Gelegenheit, ihre Ausrüstung mit erschwinglichen, leistungsstarken 3D-Druckern aufzurüsten.

Um Festtagsprojekte und Druckaufträge zum Jahresende zu unterstützen, bietet ELEGOO zudem für Filamente und Harze Aktionen wie „3 kaufen, 1 gratis" bzw. „8 kaufen, 4 gratis" an, sodass sich wichtige Druckmaterialien besonders einfach auf Vorrat kaufen lassen. Das weihnachtliche Filament-Bundle mit Gold, Weiß, Rot und Grün ist auch einzeln oder als 3D-Drucker- und Filament-Bundle erhältlich.

Ausgewählte Angebote der Weihnachtsaktion

Centauri Carbon – Preisgekrönter FDM-3D-Drucker für Einsteiger und Hobbyanwender

Der Centauri Carbon ist für seine Benutzerfreundlichkeit, Portabilität sowie hervorragende Druckqualität bekannt und zählt zu den bekanntesten FDM-Druckern auf dem Markt. Ein ideales Weihnachtsgeschenk für Einsteiger, die den 3D-Druck für sich entdecken, Anwender, die Dekoration für ihr Zuhause drucken, und Bastler, die Wert auf zuverlässige Leistung legen.

Festtagspreise:

USA: 279,00 USD (20,00 USD Rabatt)

EU: 299,00 EUR (50,00 EUR Rabatt)

UK: 259,00 GBP (40,00 GBP Rabatt)

CA: 399,00 CAD (59,01 CAD Rabatt)

JP: 53.999 JPY (4.000 JPY Rabatt)

AU: 629,00 AUD (70,00 AUD Rabatt)

Saturn 4 Ultra 16K — Hochgeschwindigkeits-Resin-3D-Drucker

Der Saturn 4 Ultra 16K wurde sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anwender entwickelt und bietet eine einfache Einrichtung, automatische Nivellierung sowie ultraschnellen Druck mit 150 mm/h durch die Tilt-Release-Technologie. Die Kamera mit Beleuchtung ermöglicht die Überwachung bei Tag und Nacht. Dieses Modell macht den Resin-3D-Druck so zugänglich wie nie zuvor.

Festtagspreise:

USA: 419,00 USD (80,00 USD Rabatt)

EU: 469,00 EUR (50,00 EUR Rabatt)

UK: 419,00 GBP (25,00 GBP Rabatt)

CA: 549,00 CAD (130,00 CAD Rabatt)

JP: 68.999 JPY (10.000 JPY Rabatt)

Saturn 4 Ultra – ultrapräziser Resin-3D-Drucker für Miniaturen

Ausgestattet mit Tilt-Release-Technologie und einem 10-Zoll-12K-Mono-LCD ist der Saturn 4 Ultra ein zuverlässiger Resin-3D-Drucker für Perfektionisten, die hochwertige 3D-Drucke mit präzisen Details anstreben. Sein schlankes Design und seine einsteigerfreundlichen Funktionen machen das Drucken zum Kinderspiel.

Festtagspreise:

USA: 329,00 USD (60,00 USD Rabatt)

EU: 339,00 EUR (80,00 EUR Rabatt)

UK: 289,00 GBP (65,00 GBP Rabatt)

CA: 479.00 CAD (70,00 CAD Rabatt)

JP: 51.999 JPY (8.650 JPY Rabatt)

Weitere Informationen zu den Ermäßigungen finden Sie auf der offiziellen Seite: Elegoo 2025 Christmas Sale

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley von China, hat Millionen Produkte in mehr als 100 Ländern und Regionen verkauft. Im Jahr 2024 überstieg der Gesamtumsatz des Unternehmens 220 Mio. USD, bei mehr als 1 000 Beschäftigten und nahezu 30 000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO intelligente sowie benutzerorientierte Lösungen, die den kreativen Gestaltungsprozess bereichern.

Weitere Informationen finden Sie auf Elegoo und auf den Plattformen der sozialen Medien: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2836459/ELEGOO_Christmas_Special_Offer.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg