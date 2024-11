Elegoo lance le programme « ELEGOO With Her » à Formnext 2024, pour permettre à plus de femmes d'entrer dans le monde de l'impression 3D

« Grâce à nos nombreuses interactions avec nos clients et partenaires, nous avons constaté qu'un nombre croissant de femmes et de jeunes filles se lançaient dans l'impression 3D pour leurs loisirs personnels, leurs projets créatifs ou leurs activités professionnelles, ce qui est une véritable source d'inspiration pour nous », déclare Coco Lee, directrice de la marque Elegoo. « Avec nos partenaires, nous visons à maintenir cet élan, à mettre en valeur les femmes leaders et à créer une communauté de soutien où les femmes peuvent trouver des conseils auprès de leurs modèles. En associant le pouvoir des modèles à notre soutien en nature, nous pouvons aider davantage de femmes et de jeunes filles à atteindre leurs objectifs grâce à l'impression 3D. »

Robotic open-source Scale Dress live model show

L'un des temps forts du lancement du programme d'autonomisation des femmes d'Elegoo est le défilé de mannequins en direct présentant la robe Scale Dress d'Anouk Wipprecht, le 19 novembre. La robe, conçue pour le domaine de la FashionTech, combine des pièces mécaniques imprimées en 3D créées avec l'imprimante 3D Elegoo Neptune 4 Pro. Équipée de servomoteurs, la robe comporte des éléments mobiles et offre une conception modulaire et ouverte à tous ceux qui souhaitent créer leur propre mode robotique. Selon M. Wipprecht, les servo-bras peuvent être interchangés pour tenir n'importe quel objet, des pièces imprimées en 3D aux plumes, ce qui résout le problème majeur de la connexion de l'électronique au tissu.

« Ce projet est un système modulaire qui peut être imprimé par n'importe qui », explique M. Wipperecht. « C'est un moyen abordable d'entrer dans le domaine de la FashionTech ou de la robotique portable sans dépenser toutes ses économies dans un nouveau passe-temps ou une nouvelle orientation professionnelle. Ces machines vont de 190 $ (la plus petite, Elegoo Neptune 4) à 390 $ (la plus grande, Elegoo Neptune 4 Max). Ce sont donc des machines faciles à utiliser pour commencer à explorer le monde merveilleux de la modélisation et de l'impression 3D. »

Mme Wipperecht a ouvert la conception sur sa page Instructables avec Elegoo, fournissant un guide étape par étape sur la création d'une robe robotisée avec des pièces mobiles basées sur les supports de servo.

ELEGOO Avec elle : programme d'autonomisation des femmes

Elegoo organise une table ronde de femmes à 16 heures le 19 novembre à Formnext, avec Anouk Wipprecht, Batoul al-Rashdan, Brigitte Kock, et Linette Manuel, toutes des créatrices de premier plan et des éducatrices de la FashionTech dans le domaine de l'impression 3D. À la fin de la table ronde, Elegoo lance son premier programme d'autonomisation des femmes, ELEGOO With Her, qui vise à encourager une communauté à équiper davantage de femmes et de jeunes filles avec le pouvoir de l'impression 3D.

Du 19 novembre 2024 au 5 février 2025, Elegoo commencera à recruter 30 femmes et jeunes filles pour participer à son programme d'autonomisation. Les participantes sélectionnées recevront des imprimantes 3D, une assistance logicielle et un mentorat de la part de femmes leaders dans le domaine de l'impression 3D, y compris les quatre panélistes de la table ronde des femmes. Le programme comprend deux mois de cours et d'ateliers en ligne, ainsi que la possibilité de présenter leur travail en avril par le biais de divers canaux.

Pour plus d'informations, visitez la page ELEGOO With Her et suivez les plateformes de médias sociaux d'Elegoo, notamment Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

Date :19-22 novembre 2024

Lieu : Messe Frankfurt Exhibition Center

Stand : Salle 12.1-F01

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, Elegoo est une marque en plein développement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STIM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 90 pays et régions. En 2023, le chiffre d'affaires total de l'entreprise atteignait 200 millions de dollars, avec près de 700 employés et 30 000 mètres carrés de bureaux et de locaux de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo fournit des espaces de création uniques et intelligents pour divers consommateurs afin d'améliorer les expériences personnalisées.

