ELEGOO annonce des soldes de Noël sur les imprimantes 3D avec d'importantes promotions, du 2 au 25 décembre

SHENZHEN, Chine, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente mondiale, annonce ses soldes de Noël du 2 au 25 décembre (PST). Cet événement saisonnier propose d'importantes réductions de Noël allant jusqu'à 53 % sur les imprimantes 3D, les filaments et les résines, offrant ainsi aux fabricants, aux amateurs et aux acheteurs de Noël quelques-unes des meilleures offres de l'année en matière d'impression 3D.

Pendant la période des soldes de Noël, les clients peuvent économiser sur les imprimantes 3D FDM et à résine les plus populaires d'ELEGOO, notamment la Centauri Carbon primée, l'imprimante à résine haute vitesse Saturn 4 Ultra 16K, l'imprimante ultra-précise Saturn 4 Ultra, l'imprimante FDM grand format Neptune 4 Plus, ainsi que la Mars 5 Series et l'OrangeStorm Giga à l'échelle industrielle. Ces offres sont l'occasion idéale pour les débutants, les créateurs amateurs et les utilisateurs professionnels d'améliorer leur installation avec des imprimantes 3D abordables et performantes.



Pour soutenir les projets de vacances et répondre aux besoins d'impression de fin d'année, ELEGOO propose également des offres « 3 achetés, 1 offert » ou « 8 achetés, 4 offerts » pour le filament et la résine, facilitant ainsi l'approvisionnement en matériaux d'impression essentiels. L'ensemble de filaments spécial Noël comprenant l'or, le blanc, le rouge et le vert est également disponible à l'achat ou à la vente de l'ensemble imprimante 3D + filament.

Offres spéciales de vente de Noël

Centauri Carbon - Imprimante 3D FDM primée pour les débutants et les amateurs

Réputée pour sa facilité d'utilisation, sa portabilité et son excellente qualité d'impression, la Centauri Carbon est l'une des imprimantes FDM les plus reconnues sur le marché. C'est le cadeau de Noël idéal pour les débutants qui découvrent l'impression 3D, les utilisateurs du quotidien qui impriment des décorations pour la maison et les amateurs avides de performances fiables.

Prix spécial vacances :

États-Unis : 279,00 dollars (20 dollars de réduction)

UE : 299,00 euros (50 euros de réduction)

Royaume-Uni : 259,00 livres sterling (40 livres sterling de réduction)

Canada : 399 dollars canadiens (59,01 dollars canadiens de réduction)

Japon : 53 999 yens (4 000 yens de réduction)

Australie : 629,00 dollars australiens (70 dollars australiens de réduction)

Saturn 4 Ultra 16K - Imprimante 3D à résine haute vitesse

Conçue pour les débutants comme pour les utilisateurs expérimentés, la Saturn 4 Ultra 16K offre une configuration facile, un nivellement automatique et une impression ultra-rapide de 150 mm/h grâce à la technologie tilt-release. Sa caméra avec éclairage permet une surveillance de jour comme de nuit. Ce modèle rend l'impression 3D résine plus accessible que jamais.

Prix spécial vacances :

États-Unis : 419,00 dollars (80 dollars de réduction)

UE : 469,00 euros (50 euros de réduction)

Royaume-Uni : 419,00 livres sterling (25 livres sterling de réduction)

Canada : 549,00 dollars canadiens (130 dollars canadiens de réduction)

Japon : 68 999 yens (10 000 yens de réduction)

Saturn 4 Ultra - Imprimante résine ultra-précise pour la réalisation de figurines

Équipée de la technologie tilt-release et d'un écran LCD 10 pouces 12k Mono, la Saturn 4 Ultra est l'imprimante résine de référence pour les perfectionnistes qui recherchent des impressions 3D de haute qualité avec des détails précis. Sa conception élégante et ses fonctions conviviales font de l'impression un jeu d'enfant.

Prix spécial vacances :

États-Unis : 329,00 dollars (60 dollars de réduction)

UE : 339,00 euros (80 euros de réduction)

Royaume-Uni : 289,00 livres sterling (65 livres sterling de réduction)

Canada : 479,00 dollars canadiens (70 dollars canadiens de réduction)

Japon : 51 999 yens (8 650 yens de réduction)

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu à ce jour des millions de produits dans plus de 100 pays et régions. En 2024, le chiffre d'affaires total d'Elegoo a dépassé les 220 millions USD, et l'entreprise compte plus de 1 000 employés et près de 30 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

