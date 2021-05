Eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Occlutech

SCHAFFHAUSEN, Suíça, 3 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Occlutech Holding AG ("Occlutech") anuncia hoje que Marianne Dicander Alexandersson, Mette-Marie Harild, Helena Levander e Michel Lussier foram eleitos membros do Conselho de Administração da Occlutech. Marianne Dicander Alexandersson será nomeada Presidente do Conselho de Administração da Occlutech na Assembleia Geral Anual em 18 de junho de 2021.

"Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Marianne, Mette-Marie, Helena e Michel no conselho da Occlutech. Sua gestão coletiva e experiência no setor serão de extremo valor para a Occlutech à medida que continuarmos em nossa empolgante jornada para impulsionar o desenvolvimento de produtos líderes mundiais, aumentar a receita e expandir ainda mais geograficamente", disse Sabine Bois, CEO da Occlutech.

Tor Peters e Urs Christen foram reeleitos membros do Conselho.

Marianne Dicander Alexandersson indicada como presidente e eleita para o Conselho de Administração

Marianne Dicander Alexandersson é de nacionalidade sueca e membro do conselho de administração. Atualmente, ela é presidente da Saminvest AB e Sahlgrenska Science Park AB e membro do conselho da Linc AB e Promore Pharma AB. Ela também faz parte do Conselho Consultivo da TLV (Agência de benefícios odontológicos e farmacêuticos).

Mette-Marie Harild eleita para o Conselho de Administração

Mette-Marie Harild é de nacionalidade dinamarquesa e uma veterana do setor de dispositivos médicos que trabalha na indústria farmacêutica/médica há mais de trinta anos. Anteriormente, ela exerceu cargos de vendas e marketing na Rhone Poulenc e Janssen Pharma. Ela também atuou como vice-presidente regional da Medtronic A/S em diferentes regiões por 13 anos.

Helena Levander eleita para o Conselho de Administração

Helena Levander é de nacionalidade sueca e oferece consultoria para conselhos de administração e possui 20 anos de experiência nos setores bancário e financeiro, bem como em governança corporativa e trabalho em conselhos na Suécia e na Noruega. Ela é membro do conselho da Stendörren Fastigheter, Rejlers, Concordia Maritime, Lannebo Fonder e Factoringgruppen.

Michel Lussier eleito para o Conselho de Administração

Michel Lussier é cidadão canadense e experiente empreendedor em série da área de Medtech e terapia celular. Ele atua como presidente da Celyad Oncology SA, iSTAR Medical SA e Gabi Smartcare SA, e anteriormente trabalhou 15 anos na Medtronic Inc e 10 anos na Volcano Corp, onde atuou como presidente do grupo.

Sobre a Occlutech

A Occlutech é uma das principais provedoras mundiais de dispositivos minimamente invasivos para doença estrutural cardíaca. A Occlutech desenvolve, fabrica e comercializa produtos estruturais para o coração e shunt interatrial para melhorar o tratamento de pacientes. A Occlutech dispõe de um portfólio amplo e comprovado, com mais de 127 mil produtos vendidos, para tratamento de defeitos congênitos, prevenção de derrames e insuficiência cardíaca. A Occlutech comercializa e vende seus produtos estruturais para o coração e shunt interatrial para hospitais e clínicas em mais de 80 países através de sua organização de vendas diretas e rede internacional de parceiros de distribuição. A Occlutech mantém unidades de fabricação e P&D em Jena, na Alemanha e Istambul, na Turquia, com um centro de fornecimento global e suporte ao cliente localizado em Helsingborg, na Suécia.

Contato:

Sabine Bois

CEO do Occlutech Group

+49 160 90792130

[email protected]

FONTE Occlutech Holding AG

