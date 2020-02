Elementor, uma importante plataforma de desenvolvimento web angaria $15 milhões em recursos liderados pela Lightspeed Venture Partners

A Elementor foi fundada em 2016 por Yoni Luksenberg e Ariel Klikstein para possibilitar aos criadores profissionais da web desenvolver facilmente e sem problemas websites excepcionais de acordo com suas necessidades específicas. A plataforma de código aberto e do tipo arrasta e solta da Elementor conectou-se rapidamente com os profissionais de design, desenvolvimento e marketing frustrados com as opções complicadas existentes, e em apenas dois anos, o primeiro milhão de websites foi desenvolvido usando a plataforma de edição sem código.

A taxa de crescimento da Elementor acelera-se cada vez mais, acrescentando atualmente mais de um milhão de sites desenvolvidos a cada seis meses. No geral, acima de 4 milhões de websites foram desenvolvidos usando a plataforma que está disponível em 55 idiomas. A força propulsora por trás da rápida expansão da Elementor consiste da comunidade entusiasmada e ativa de usuários dedicados que geraram setenta por cento de cerca das 300 funcionalidades implantadas durante os últimos 12 meses e apoiaram ferventemente a solução.

"O que nós obtivemos, graças à nossa equipe dedicada e à nossa comunidade maravilhosa, foi verdadeiramente extraordinário", disse Yoni Luksenberg, CEO da Elementor. "Ao abordar uma necessidade real, nós conseguimos uma participação crescente em um mercado no valor de $300 bilhões. Com esta rodada de financiamento, nós aceleramos nossa meta de permitir que todos os criadores da web possam desenvolver facilmente websites profissionais."

"O crescimento da Elementor é um exemplo maravilhoso do poder da comunidade e do software de código aberto", disse Tal Morgenstern, sócio da Lightspeed. "Os fundadores começaram visando resolver seus próprios problemas como profissionais da web e acabaram com uma base de admiradores global e altamente envolvida que continuou a promover e moldar o produto desde sua fase inicial. Todos os valores que analisamos indicaram uma adequação ao mercado excepcionalmente forte, e estamos extremamente satisfeitos por trabalhar em parceria com esta equipe no próximo capítulo de nossa jornada."

A Elementor utilizará os fundos para acelerar a expansão de suas operações e sua comunidade global, com 500 encontros organizados ao redor do mundo em 2020. A empresa também expandirá sua equipe em 50% e está preparando-se para importantes lançamentos de produtos que alterarão a maneira como websites são desenvolvidos.

Sobre a Elementor

A Elementor é a principal plataforma de desenvolvimento de websites em WordPress. Servindo acima de 4 milhões de websites, a Elementor atende uma base de clientes em rápido crescimento e composta de profissionais da web incluindo desenvolvedores, designers e marqueteiros da web em 152 mercados, e orgulha-se por ter um website novo criado a cada 10 segundos em sua plataforma de código aberto. A missão da Elementor é simplificar radicalmente o desenvolvimento web, capacitando agências e profissionais da web a liberar sua criatividade e seu potencial de negócios. Para mais informações acesse www.elementor.com ou siga-nos no Facebook.

Sobre a Lightspeed Venture Partners

A Lightspeed Venture Partners é uma empresa de capital de risco multifásica dedicada ao aceleramento de tendências e inovações revolucionárias nos setores empresarial e de consumo. Durante as últimas duas décadas, a equipe da Lightspeed auxiliou centenas de empreendedores e ajudou a desenvolver mais de 350 companhias globalmente, incluindo a Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix e GrubHub. A Lightspeed e suas afiliadas administram atualmente $7,9 bilhões na plataforma Lightspeed global, com profissionais e assessores de investimentos no Vale do Silício, Israel, Índia, China e Europa. www.lsvp.com

