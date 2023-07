Eletrodomésticos LG são destaque em Cozinha Funcional da CASACOR 2023

Projeto assinado pelo arquiteto Bruno Moraes traz produtos inteligentes para uma casa conectada

SÃO PAULO, 7 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Os eletrodomésticos da linha branca da LG Electronics, como a nova Geladeira LG French Door de design premium, são destaque na Cozinha Funcional, espaço assinado pelo arquiteto Bruno Moraes na CASACOR 2023, maior mostra de arquitetura e design das Américas. No espaço, é possível realizar atividades culinárias reais com a participação do público e de convidados especiais.

Refrigerador LG na cozinha funcional do arquiteto Bruno Moraes. Créditos: Guilherme Pucci

"A participação da LG com o ambiente ilustra de que forma a alta tecnologia pode contribuir para proporcionar praticidade e simplicidade no dia a dia", afirma Rodrygo Silveira, Gerente de Produtos da Linha Branca da LG Electronics. "Marcamos presença com um dos nossos lançamentos no portfólio de refrigeradores, que possuem a Tecnologia Inverter. A diferença está no funcionamento do compressor, que trabalha com velocidade variável, entregando maior economia de energia e classificação A+++ para nossos produtos. Tudo isso resulta em um controle preciso da temperatura dentro da geladeira, com o benefício de melhor conservação dos seus alimentos.", completa.

A LG é parceira oficial de tecnologia do evento pelo sexto ano consecutivo e traz diversas novidades e tendências tecnológicas para os espaços, ambientes e exposições. A Cozinha Funcional tem a proposta de criar uma experiência imersiva em um ambiente vivo, para interação na hora de preparar refeições e para receber a visita de amigos e familiares de maneira calorosa. A entrada, com uma fachada de brises ordenada em forma orgânica, controla a iluminação e a privacidade, além de revelar a decoração alinhada com o tema do evento: Corpo & Morada, uma reflexão sobre o passado para reconectar as pessoas às suas raízes.

"A ideia foi a de utilizar elementos rústicos combinados com funcionalidade e alta tecnologia em um ambiente com apelo estético contemporâneo, que faz parte da área social da casa", explica Bruno Moraes. "O contexto é perfeito para reuniões familiares, jantares românticos ou encontros com amigos. Os alimentos frescos para refeições podem ser colhidos em uma horta acima da bancada e no refrigerador, com capacidade para preservar aromas e sabores naturais por bastante tempo", completa.

A Geladeira LG French Door, que compõe o espaço, oferece uma operação silenciosa com alta economia de energia. Além da alta capacidade de 695 litros, ela tem acabamento premium, gavetas com controle de umidade e diversas tecnologias que garantem melhor conservação dos seus alimentos. O modelo é ergonômico e possui diferentes espaços para armazenar a comida de forma inteligente.

Todos os refrigeradores LG possuem a tecnologia Inverter, que entrega melhor eficiência energética e economia para seu bolso. E em diversos modelos, você tem acesso ao app ThinQ, onde pode controlar e monitorar remotamente sua geladeira, mudando a temperatura, ativando o Express Freeze ou recebendo notificações de troca de filtro ou alertas de porta aberta (é possível verificar quais produtos possuem a funcionalidade do app pelo site da LG).

Também está disponível no espaço o Forno de Micro-ondas Grill da LG, com grill de quartzo e revestimento moderno, que não acumula gordura e permite limpeza rápida e fácil. O eletrodoméstico permite que as refeições sejam aquecidas ou descongeladas de maneira uniforme, em design sofisticado e diferenciado para cozinhas contemporâneas.

Os modelos de refrigeradores e de micro-ondas podem ser conferidos no site da LG.

Eventos com Isa Akkari

Para ilustrar a praticidade e funcionalidade dos eletrodomésticos da LG na CASACOR 2023, a marca promoverá alguns eventos com a influenciadora e confeiteira Isa Akkari, embaixadora dos produtos da Linha Branca da LG. Acompanhada pelo executivo Rodrygo Silveira e pelo arquiteto Bruno Moraes, a criadora de conteúdo irá preparar receitas utilizando os eletrodomésticos da LG para convidados da imprensa e influenciadores digitais. A proposta é mostrar como os produtos da LG podem proporcionar praticidade ao dia a dia, enquanto contribuem com o ambiente com design sofisticado.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site https://www.lg.com/br/promocoes/casa-cor-2023, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149357/Refrigerador_LG_na_cozinha_funcional_do_arquiteto_Bruno_Mo_raes_Cr_ditos_Guilher.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil