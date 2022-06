ELETTRONICA GROUP ET LENDLEASE ENSEMBLE DANS LA BIO-DÉFENSE DES PERSONNES CONTRE LA PANDÉMIE

E4Shield a été conçu par la société Elettronica qui, grâce à ses soixante-dix ans d'expérience dans la gestion du spectre électromagnétique, a également transféré ses compétences au secteur de la biodéfense. Le développement d' E4Shield a été rendu possible grâce au partenariat avec Lendlease, pour contribuer à atténuer la menace actuelle et future de la pandémie, conformément à l'engagement de créer des espaces bâtis qui garantissent des normes toujours plus élevées de bien-être et de santé des personnes et de la planète. C'est l'un des premiers projets d'innovation nés au sein de l'écosystème MIND à Milan (Italie).

E4Shield, entièrement fabriqué en Italie, en agissant dans des environnements fermés tels que les écoles, les ascenseurs, les moyens de transport, est capable d'inactiver le virus dans un aérosol en 3 minutes, aidant ainsi à atténuer la menace de la pandémie. E4Shield a obtenu la certification CE et SAR et son efficacité a été testée par divers tests de laboratoire confirmant l'inactivation du virus à 90 % en aérosol.

E4shield est en fait une solution « disruptive » unique au monde qui met l'expertise et la technologie du leader des systèmes de défense électronique, Elettronica Group, au service de la société civile et voit en Lendlease un partenaire pour le développement de l'application dans l'environnement bâti.

L'innovation technologique d'E4Shield est basée sur les preuves scientifiques rapportées dans diverses contributions de la littérature, dont une étude publiée par la revue Nature, qui ont amplement démontré la capacité des champs électromagnétiques à inhiber la charge virale des agents pathogènes.

« E4Shield est un système unique au monde grâce auquel notre Groupe a mis ses compétences dans le secteur militaire à la disposition de la société civile », a déclaré Enzo Benigni, président et PDG d'Elettronica Spa. « Elettronica a par nature le contraste avec les menaces émergentes et, avec la recherche et le développement continus, a créé la base pour le développement de cette technologie innovante, qui, nous l'espérons, représentera une aide supplémentaire valable dans la gestion post-pandémie. Avec E4Shield, nous avons voulu apporter notre contribution à l'un des défis majeurs auxquels le monde de la recherche est appelé à répondre aujourd'hui. Les collaborations avec le département scientifique de la polyclinique militaire de Celio, l'hôpital Sacco, les laboratoires Virostatics et surtout avec notre partenaire Lendlease ont été fondamentales pour son développement. Nous espérons que ce système innovant sera le premier pas vers le retour à une nouvelle normalité. »

« Nous sommes particulièrement fiers de présenter l'un des premiers projets d'innovation réalisés grâce à l'écosystème du MIND Milano Innovation District, qui a rendu possible le développement commun de cette technologie pionnière en réponse à un défi mondial extraordinaire », a déclaré Andrea Ruckstuhl, responsable Italie et Europe continentale de Lendlease. « En tant que développeurs urbains, nous nous engageons à innover en permanence les normes les plus avant-gardistes qui certifient la qualité et le bien-être des lieux, dans lesquels il sera de plus en plus crucial de garantir des solutions technologiques intégrées et coopératives pour anticiper et résoudre de nouvelles crises sanitaires ou climatiques ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842799/Elettronica_Group_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842802/Elettronica_Group_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842800/Elettronica_Group_CEO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842801/Elettronica_Group_3.jpg

SOURCE Elettronica Group