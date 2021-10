Eleva entra no desenvolvimento clínico de proteínas difíceis de expressar de alto potencial

FREIBURG, Alemanha, 12 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Eleva, fabricante de agentes biológicos superiores, está entrando em fases clínicas com seus próprios candidatos a medicamentos, como o fator de regulamentação imunológica H, bem como em colaboração com parceiros farmacêuticos. Sua plataforma baseada em musgos é ideal para produzir candidatos a medicamentos de difíceis de expressar, mas de forma terapêutica promissora.

Sua capacidade de produção recentemente expandida permite que a Eleva realize estudos clínicos de seus candidatos a medicamentos. Entre os primeiros estão o fator H, que será desenvolvido até a fase II. Até 2.500 L serão produzidos em reatores de uso único de última geração em um local de boas práticas de fabricação (GMP).

A plataforma baseada em musgos da Eleva oferece vantagens únicas para o desenvolvimento de proteínas recombinantes, como:

A glicoestrutura do musgo carece naturalmente do núcleo α-1,6 fucose, um alérgeno conhecido, enquanto qualquer outro glicano pode ser "humanizado". Isso leva a uma excelente absorção pelos órgãos.

Por ser vegetal, ele não será contaminado com patógenos animais, o que elimina a necessidade de antibióticos.

O sistema de produção de musgos, haplóide por natureza, é baseado em um organismo intacto, não em culturas de células. Isso garante modificações excepcionalmente estáveis.

A Eleva está aproveitando essas vantagens para produzir proteínas complexas para terapias futuras, como a 2a geração de terapia oncológica, ou partículas semelhantes a vírus (VLP) para o desenvolvimento de vacinas.

Ralf Smit, CBO da Eleva: "Com a expansão da produção, agora podemos nos oferecer para desenvolver proteínas terapêuticas difíceis de expressar em colaboração com parceiros do setor farmacêutico. Esperamos que nossa plataforma de musgo viabilize o potencial muito promissor de candidatos complexos para o benefício dos pacientes."

Sobre a Eleva

Com sede em Freiburg, na Alemanha, a Eleva desenvolve novas terapias biológicas com seus parceiros farmacêuticos. A empresa privada aproveita sua plataforma única de produção baseada em musgos para produzir biológicos supremos, como anticorpos, enzimas de reposição ou toxinas de fusão. A Eleva desenvolveu com sucesso candidatos a medicamentos em fases clínicas.

