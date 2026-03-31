ELFBAR bestätigt durch Vergleich die weltweiten Rechte an der Marke „ELF"

Beendigung eines dreijährigen Markenrechtsstreits und Festigung der weltweiten Rechte

Gefälschte Produkte, die den Markennamen ELFBAR missbrauchen, in den USA weit verbreitet

SHENZHEN, China, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Der führende Vaping-Innovator ELFBAR bekräftigt seine weltweiten Rechte an der Marke „ELF" nach einem dreijährigen Rechtsstreit in einem endgültigen Vergleich mit VPR Brands LP (VPR) vor einem US-Gericht.

Die jüngste Mitteilung von ELFBAR bestätigt, dass alle Streitigkeiten mit VPR weltweit im Zusammenhang mit der Marke „ELF" beigelegt wurden.

Im Rahmen des Vergleichs, der für fast alle wichtigen globalen Märkte gilt, darunter die USA, Kanada, Großbritannien und die EU, zieht VPR alle Markenrechtsstreitigkeiten und Anfechtungen gegen ELFBAR zurück, verpflichtet sich, keine weiteren Ansprüche in Bezug auf die Marke geltend zu machen, stellt die Herstellung und Vermarktung aller Vaping-Produkte mit der Marke „ELF" ein und verzichtet auf alle Ansprüche auf Marken, die „ELF" im Namen enthalten, in den von beiden Parteien festgelegten Kategorien.

ELFBAR bestätigt, dass es in allen wichtigen globalen Märkten die alleinigen Rechte an den Marken mit dem Namensbestandteil „ELF" besitzt, darunter unter anderem ELFBAR, ELFX, ELFA und ELFLIQ.

„Mit diesem Beschluss zementieren wir unsere vollumfänglichen, legitimen Ansprüche auf die Marke „ELF", die rechtmäßig ELFBAR gehört. Dies trägt auch weitgehend dazu bei, dass unser globales Markenportfolio und unsere Markenstrategie intakt bleiben", so ein Sprecher von ELFBAR.

In Festlandchina haben mehrere positive Gerichtsurteile und Entscheidungen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum zwischen 2020 und 2024 die legitimen Rechte von ELFBAR an der Marke „ELF" in diesem Streitfall gestärkt.

Trotz dieses Sieges warnt ELFBAR, dass gefälschte und nachgeahmte Produkte, die seinen Markennamen verletzen, auf einigen globalen Märkten immer noch zu finden sind, insbesondere in den USA, wo solche Verstöße mit am weitesten verbreitet sind.

ELFBAR hat immer wieder betont, dass keines der derzeit in den USA vermarkteten Produkte mit der Marke „ELF" – einschließlich solcher mit den Namensbestandteil „ELF" und abgeleiteter Marken – von der Marke hergestellt, ausgeliefert, zur Verfügung grestellt oder autorisiert wird. Seit ELFBAR im Februar 2023 alle Lieferungen in die USA eingestellt hat, haben sich rechtsverletzende Produkte das Fehlen eines legalen Angebots zunutze gemacht.

ELFBAR ist weiterhin entschlossen, sein geistiges Eigentum weltweit zu schützen, auch in den Schlüsselmärkten des Jahres 2025, wie der Tschechischen Republik, Deutschland und der Slowakei, und wird diesbezüglich weitere Maßnahmen ergreifen.

„Wir werden unsere Rechte weltweit konsequent durchsetzen, um erwachsene Nutzerinnen und Nutzer vor gefälschten und nachgeahmten Produkten zu schützen, die das Vertrauen in die Branche untergraben und Gesundheitsrisiken bergen", fügte der Sprecher hinzu.

Informationen zu ELFBAR

ELFBAR ist ein Pionier in der globalen Vaping-Industrie. Seit seiner Gründung 2018 bietet es ein einzigartiges, vielfältiges Vaping-Erlebnis, bei dem Innovation im Mittelpunkt steht.

ELFBAR setzt sich weiterhin für die Prävention des Zugangs von Jugendlichen und für ein nachhaltiges Wachstum als führende Marke ein, die von Dutzenden Millionen erwachsener Raucherinnen und Raucher sowie Ex-Raucherinnen und -Raucher weltweit als Alternative zum Rauchen bevorzugt und genutzt wird.

Weitere Informationen finden Sie auf elfbar.com.

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