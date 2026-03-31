ELFBAR reafirma sus derechos globales sobre la marca 'ELF' mediante un acuerdo

Cierra una disputa de tres años sobre la marca, consolidando sus derechos globales

En Estados Unidos proliferan los productos que infringen la marca ELFBAR

SHENZHEN, China, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ELFBAR, empresa líder en innovación de vapeo, reafirma sus derechos globales sobre la marca registrada 'ELF', en un acuerdo definitivo alcanzado con VPR Brands LP (VPR) en un tribunal estadounidense tras tres años de disputa.

El último comunicado de ELFBAR indica que todas las disputas con VPR a nivel mundial relacionadas con la marca registrada 'ELF' han sido resueltas.

En virtud de este acuerdo, que se aplica a casi todos los principales mercados globales, incluidos EE.UU., Canadá, Reino Unido y la UE, VPR retira todos los litigios y demandas por marcas registradas contra ELFBAR, se compromete a no interponer más reclamaciones sobre la marca, cesa la fabricación y comercialización de cualquier producto de vapeo que lleve la marca registrada 'ELF' y renuncia a todas las reclamaciones sobre marcas registradas que contengan la sigla 'ELF', en las categorías que determinen ambas partes.

ELFBAR confirma ahora su plena propiedad de las marcas registradas que contienen la sigla ELF, incluidas, entre otras, ELFBAR, ELFX, ELFA y ELFLIQ, en todos los principales mercados globales.

"Con esta resolución, consolidamos nuestros derechos legítimos sobre la marca registrada 'ELF', que pertenece legítimamente a ELFBAR. Esto también contribuye en gran medida a mantener intacta nuestra cartera global de marcas registradas y nuestra estrategia de marca", declaró un portavoz de ELFBAR.

En China continental, múltiples sentencias judiciales favorables y resoluciones relacionadas con la propiedad intelectual entre 2020 y 2024 reforzaron los derechos legítimos de ELFBAR sobre la marca registrada 'ELF' en esta disputa.

A pesar de esta victoria, ELFBAR advierte que aún se pueden encontrar productos falsificados e imitaciones que infringen su marca en algunos mercados globales, particularmente en Estados Unidos, donde dicha infracción es una de las más frecuentes.

ELFBAR ha reiterado sistemáticamente que ninguno de los productos que actualmente se comercializan en EE.UU. con la marca registrada 'ELF' —incluidas las marcas similares, derivadas y que forman parte de ELF— es fabricado, enviado, suministrado ni autorizado por la marca. Desde que ELFBAR suspendió todos los envíos a EE.UU. en febrero de 2023, los productos que infringen la marca se han aprovechado de la falta de un suministro legítimo.

ELFBAR mantiene su compromiso de proteger su propiedad intelectual en todo el mundo, incluidos mercados clave en 2025, como la República Checa, Alemania y Eslovaquia, y tomará medidas adicionales.

"Haremos valer nuestros derechos con diligencia a nivel mundial para proteger a los usuarios adultos de los productos falsificados y de imitación que socavan la confianza en el sector y suponen riesgos para la salud", añadió el portavoz.

Acerca de ELFBAR

ELFBAR es pionera en la industria global del vapeo. Desde su creación en 2018, ha brindado una experiencia de vapeo distintiva y diversa, con la innovación como pilar fundamental.

ELFBAR mantiene su compromiso con la prevención del acceso de los jóvenes al vapeo y el crecimiento sostenible como marca líder, preferida y utilizada por decenas de millones de fumadores y exfumadores adultos en todo el mundo como alternativa al tabaco.

Para más información, visite elfbar.com.

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