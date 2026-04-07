ELFX et ELFA d'ELFBAR remportent des distinctions mondiales de design

La société est célébrée pour son avant-gardisme et son design centré sur l'utilisateur

Combinaison de la qualité et de l'ergonomie pour toute la série de systèmes de pods

BERLIN, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- ELFBAR, la plus grande marque mondiale de vape, annonce aujourd'hui que ses produits ELFX Mini, ELFX 2 et ELFA Master Stein ont été récompensés par le German Design Award et l'International CMF Design Awards* pour leur structure réutilisable et rechargeable, ainsi que pour leurs designs raffinés.

Design minimaliste, pour les adultes

Awarded products. From left to right: ELFA Master Stein, ELFX Mini, ELFX 2 and ELFA Master Stein

Les séries primées ELFX et ELFA reflètent la quête d'ELFBAR d'un design industriel novateur pour les utilisateurs adultes à la recherche d'un apport efficace de nicotine sans combustion. Avec des palettes de couleurs sophistiquées et des matériaux d'habillage sélectifs, les produits adoptent un langage de conception sobre qui évite tout excès visuel.

« Un bon design doit donner l'impression d'être sûr de soi, sans être tapageur », déclare Becky Liu, responsable du design industriel chez ELFBAR. « Avec ELFX et ELFA, nous mettons l'accent sur une forme épurée, la précision et une sensation tactile calme des matériaux pour offrir une expérience utilisateur élégante et intuitive. »

Au-delà du raffinement visuel, les détails de conception soulignent l'approche centrée sur l'utilisateur de la marque. Les boîtiers profilés et les finitions tactiles améliorent la prise en main ergonomique, tandis que les caractéristiques telles que l'e-liquide visible, les cartouches à fixation magnétique, les structures modulaires et les écrans minces sont intégrées pour faciliter l'utilisation et offrir une expérience haut de gamme.

Les dispositifs réutilisables aident à résoudre les problèmes des utilisateurs

Conçus comme des systèmes réutilisables, les sites ELFX et ELFA sont destinés à une utilisation à long terme tout en répondant à des préoccupations d'ordre pratique concernant la fonctionnalité, les déchets et le coût. Le flux d'air réglable, les paramètres de puissance et les indicateurs d'état clairs permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leur expérience, tandis que les dosettes interchangeables prolongent la durée de vie du produit et réduisent les mises au rebut inutiles, ce qui permet de choisir un produit à plus long terme.

Chez ELFBAR, les caractéristiques des produits sont intégrées dans la conception. Les affichages clairs de l'e-liquide améliorent la connaissance de l'utilisateur, les cartouches magnétiques facilitent l'utilisation et leur conception modulaire permet de remplacer les composants. Ces caractéristiques reflètent la philosophie d'ELFBAR en matière d'ingénierie des produits, équilibrant la performance, la sécurité et la durabilité au sein d'un dispositif raffiné et réutilisable.

Du leader du marché à la star du design

En Allemagne, où la plupart des ventes de produits de vapotage sont des produits réutilisables, ELFBAR domine la catégorie avec une part de marché d'environ 60 %, selon des données internes.

La gamme réutilisable d'ELFBAR constitue désormais le cœur du portefeuille de produits de la marque en Allemagne, avec environ 80 % des expéditions sur ce marché sous forme de produits réutilisables, y compris les systèmes de dosettes ELFX et ELFA et les e-liquides ELFLIQ.

Les célèbres ELFX Mini et ELFX 2 seront lancés en Allemagne cette année avec la nouvelle version ELFX POD 2.0, dotée d'une sécurité enfant, d'une voie respiratoire améliorée pour une meilleure saveur et du système d'étanchéité le plus performant de l'industrie.

La reconnaissance par des jurys de design internationaux renforce l'engagement d'ELFBAR en faveur de l'innovation des produits dans sa quête permanente de performance avec un langage de design mature. Sur cette base, ELFBAR prévoit d'introduire ces modèles primés sur d'autres marchés européens en temps voulu.

*ELFX Mini et ELFA Master Stein ont remporté le German Design Award, tandis qu'ELFA Master Stein et ELFX 2 ont reçu l'International CMF Design Awards. ELFA Master Stein est aujourd'hui uniquement disponible qu'en Allemagne.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, elle place l'innovation au cœur de son travail pour faire profiter ses clients d'une expérience de vapotage distincte et diversifiée.

ELFBAR s'engage à empêcher les jeunes d'accéder à ses produits et à assurer une croissance durable, en tant que marque de référence plébiscitée et utilisée par des dizaines de millions de fumeurs et d'anciens fumeurs adultes à travers le monde comme alternative au tabac.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site elfbar.com

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