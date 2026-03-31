ELFBAR réaffirme ses droits mondiaux sur la marque « ELF » dans le cadre d'un règlement à l'amiable

Clôture d'un litige de trois ans portant sur une marque déposée, consolidant ainsi les droits mondiaux

Les produits contrefaits exploitant la marque ELFBAR se multiplient aux États-Unis

SHENZHEN, Chine, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- ELFBAR, innovateur de premier plan dans le domaine du vaping, réaffirme ses droits mondiaux sur la marque « ELF », dans le cadre d'un règlement permanent avec VPR Brands LP (VPR) devant un tribunal américain, après trois ans de litige.

La dernière annonce d'ELFBAR indique que tous les litiges avec VPR au niveau mondial concernant la marque « ELF » ont été résolus.

En vertu de cet accord, qui s'applique à la quasi-totalité des principaux marchés mondiaux, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, VPR retire tous les litiges et recours en matière de marque déposée à l'encontre d'ELFBAR, s'engage à ne plus intenter aucune action concernant cette marque, cesse la fabrication et la commercialisation de tout produit de vapotage portant la marque « ELF » et renonce à tous ses droits sur les marques composées du terme « ELF », dans les catégories déterminées d'un commun accord par les deux parties.

ELFBAR confirme à présent sa pleine propriété des marques déposées formant ELF, y compris, mais sans s'y limiter, ELFBAR, ELFX, ELFA et ELFLIQ, sur tous les principaux marchés mondiaux.

« Avec cette résolution, nous confirmons nos revendications légitimes et complètes sur la marque « ELF », qui appartient légitimement à ELFBAR. Cela nous permet également de conserver notre portefeuille de marques mondiales et notre stratégie de marque intactes », a déclaré un porte-parole d'ELFBAR.

En Chine continentale, de nombreux jugements favorables et des décisions relatives à la propriété intellectuelle entre 2020 et 2024 ont renforcé les droits légitimes d'ELFBAR sur la marque « ELF » dans le cadre de ce litige.

Malgré cette victoire, ELFBAR prévient que des produits de contrefaçon et d'imitation portant atteinte à sa marque peuvent encore être observés sur certains marchés mondiaux, en particulier aux États-Unis, où ce type d'infraction est l'un des plus répandus.

ELFBAR a toujours réaffirmé qu'aucun des produits actuellement commercialisés aux États-Unis et portant la marque « ELF » – y compris les marques ELF-formative, similaires et dérivées – n'est fabriqué, expédié, fourni ou autorisé par la marque. Depuis qu'ELFBAR a cessé toutes ses livraisons aux États-Unis en février 2023, les produits contrefaits ont exploité l'absence d'approvisionnement légitime.

ELFBAR reste déterminé à protéger sa propriété intellectuelle dans le monde entier, y compris sur les marchés clés de 2025, tels que la République tchèque, l'Allemagne et la Slovaquie, et prendra d'autres mesures.

« Nous ferons consciencieusement respecter nos droits dans le monde entier afin de protéger les utilisateurs adultes des produits contrefaits et des imitations qui minent la confiance du secteur et présentent des risques pour la santé », a ajouté le porte-parole.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, elle offre une expérience de vapotage distincte et diversifiée, avec l'innovation au cœur de ses préoccupations.

ELFBAR reste engagée dans la prévention de l'accès des jeunes au tabac et dans la croissance durable en tant que marque de premier plan plébiscitée et utilisée par des dizaines de millions de fumeurs et d'ex-fumeurs adultes dans le monde entier comme alternative au tabagisme.

Pour plus d'informations, veuillez consulter elfbar.com.

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