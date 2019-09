Eli Lilly abre segundo programa de estágio em 2019

Farmacêutica foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar em 2017 e 2018, e uma das melhores para começar a carreira em 2018

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Iniciar as atividades profissionais em uma das melhores empresas para trabalhar[1] e entre as 30 melhores para começar a carreira do Brasil[2]. Esta é a oportunidade que 25 pessoas poderão ter no segundo programa de estágio da Eli Lilly em 2019, que abre para inscrições no dia 9 de setembro. A farmacêutica abre vagas para os cursos de psicologia, marketing, administração, economia, contabilidade, engenharia de produção, farmácia e outros cursos relacionados à saúde.

O propósito da companhia é unir cuidado com descoberta para criar medicamentos que melhorem a vida das pessoas ao redor do mundo e os selecionados poderão trabalhar por até dois anos em diferentes projetos para cumprir este objetivo durante o estágio. O desenvolvimento de bons profissionais é o maior foco do programa. Exemplos de funcionários que iniciaram sua carreira na Lilly como estagiários e se desenvolveram até posições de liderança são comuns na empresa.

Reconhecer o valor e a importância da diversidade como um caminho para incrementar os negócios e ajudar as pessoas a terem vidas melhores é outro ponto de destaque na companhia. A Lilly é comandada pela mexicana Karla Alcázar e possui mais de 50% de sua equipe de liderança representada por mulheres. "Focamos em iniciativas conscientes de recrutamento e inclusão e acreditamos que a diversidade de experiências, perspectivas e pensamentos podem ajudar a empresa a acelerar cada vez mais seu negócio no país, que cresceu dois dígitos por ano nos últimos anos, explica Flavia Quesada, Diretora de Recursos Humanos da Lilly. "Queremos crescer mais de 50% nos próximos cinco anos no país e queremos manter nosso objetivo de investir cada vez mais em nossas pessoas e diversidade", acrescenta Flavia.

A aposta da afiliada Brasil na inclusão e valorização da profissional feminina, por exemplo, reflete um trabalho de excelência realizado globalmente pela Lilly. Em 2018, a companhia ficou entre as dez melhores empresas no mundo que mais oferecem oportunidades às mulheres, de acordo com a Associação Nacional de Mulheres Executivas[3]: No mesmo ano, a empresa foi a vencedora do Catalyst Award, tradicional prêmio norte-americano que contempla iniciativas inovadoras que estimulam a criação de um ambiente de trabalho seguro e inclusivo, no qual as mulheres podem crescer dentro de um plano de carreira. Nos últimos três anos, também marcou presença no World´s Most Ethical Companies, como uma das melhores empresas no desenvolvimento da cidadania corporativa, transparência e padrões de integridade.

Pré-requisitos para a inscrição no Segundo Programa de Estágio em 2019:

Superior em andamento com previsão de conclusão a partir de dezembro de 2021 (período matutino ou noturno);

Inglês intermediário/avançado;

Bons conhecimentos de Pacote Office;

Disponibilidade para estagiar na região do Brooklin - São Paulo/SP com início em janeiro de 2020.

Carga horária: 30 horas semanais (horário flexível).

Remuneração e Benefícios

Bolsa auxílio acima do mercado;

Restaurante no local;

Vale transporte ou estacionamento no local;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida em grupo;

Reembolso de medicamentos;

GymPass;

Bônus de final de ano.

Serviço:

Ação: Abertura do segundo Programa de Estágio da Lilly em 2019

Período: 9 a 30 de setembro

Inscrições: www.vagas.com.br/lilly

Sobre a Eli Lilly and Company

A Lilly é uma empresa líder global em saúde que une cuidado com descoberta para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. Fundada há mais de um século por um homem comprometido em criar medicamentos de alta qualidade para necessidades reais e, hoje, continuamos fieis a essa missão em nosso trabalho. Em todo o mundo, os funcionários da Lilly trabalham para descobrir e dar vida a medicamentos para aqueles que precisam deles, melhorar o conhecimento e gerenciamento de doenças, e contribuir com as comunidades por meio de filantropia e voluntariado. Para saber mais sobre a Lilly, visite o site www.lilly.com.br.

PP-LILLY-BR-0321 – 03 de setembro de 2019

[1] https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-150-melhores-empresas-para-trabalhar-de-2018/ Acesso em agosto de 2019

[2] https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-45-melhores-empresas-para-comecar-a-carreira/ Acesso em agosto de 2019

[3] https://www.workingmother.com/nafe-top-companies-for-executive-women-winners-2019

Contato - Vinicius Volpi, vinicius@tinocomunicacao.com.br, +(11) 5049-1759 | +(11) 97492-8040

FONTE Eli Lilly

Related Links

http://www.lilly.com.br



SOURCE Eli Lilly