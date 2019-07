Eliézer Marins explica o chamado "Saque Aniversário" do FGTS, CEO da Marins Consultoria traz informação de forma detalhada. Veja também quando e quanto você poderá sacar

"Essa e outras medidas tomadas pelo governo visa diminuir um pouco o poder do Estado dando liberdade econômica, tendo como objetivo maior o crescimento da economia. Se todas as medidas projetadas pelo Ministro Paulo Guedes forem pra frente, não alçaremos mais o chamado 'voo de galinha', caminharemos para longos períodos de prosperidade e crescimento econômico", opina Dr. Eliézer Marins.

Essa medida do governo é somente uma das dezenas que prometem alavancar a nossa economia, foi feito um cálculo preliminar que estima que essas ações somadas terão um impacto de mais de 3 trilhões de reais na economia, sem contar o trilhão da Reforma da Previdência, elas podem de fato contribuir para dobrar o PIB per capita (O PIB per capita é um indicador muito utilizado na macroeconomia, e tem como objetivo medir a economia de um país, estado, ou região. Para o cálculo do PIB, é considerado apenas bens e serviços finais), dos atuais R$ 32.747,00 reais por ano para subir para cerca de R$ 65.000,00 reais, projeção para 2029.

"A notícia ruim é que a maioria das medidas econômicas sérias levam tempo pra dar o chamado resultado visível, ou como queira, dinheiro no bolso" Explica dr. Eliézer Marins. Evidentemente, algumas dessas medidas precisam do aval do Congresso que não acreditamos que irá atravancar os andamentos. Apesar das claras discordâncias entre os chefes do Legislativo e o governo, o legislativo liderado pelo deputado Rodrigo Maia, já deu mostras de que atua com responsabilidade. O Brasil tem tudo pra entrar em uma nova era, era da liberdade econômica, ela fará o Brasil voar de verdade, voo de águia como tem que ser, pois apesar de a economia brasileira figurar entre as 10 maiores do mundo, o PIB per capita não está sequer entre os 60 melhores, pra se ter uma ideia ficamos próximos dos países Guiné Equatorial e Malásia".

Saque Aniversário - a partir de abril/2020

O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS anualmente, conforme tabela abaixo:

Limite das faixas de saldo (em R$)

Alíquota Parcela Adicional

(em R$)

até 500,00 50,0% - de 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 de 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 de 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 de 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1150,00 de 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Ao fazer essa opção, o trabalhador continuará tendo direito ao saque do valor correspondente à multa rescisória e não recebe o saldo total da conta do FGTS.



Ficam mantidos os saques para a compra da casa própria, doenças graves, aposentadoria e outros casos já previstos anteriormente na Lei.



Também no próximo dia 05 de agosto a CAIXA divulgará todas as informações sobre a nova sistemática, como o calendário de pagamento, formas de recebimento e as instruções para registro da opção.

