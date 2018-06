Elion intensifie son partenariat avec BP dans le cadre du programme de compensation des émissions de carbone du secteur forestier

En achetant des CCER, BP soutiendra les stocks de carbone existants sur presque 1 400 km2 d'oasis du désert de Kubuqi, en Mongolie-Intérieure. Cet accord permettra également à Elion de continuer à développer des projets liés à la restauration écologique en Chine. Le désert de Kubuqi, septième plus grand désert de Chine, se trouve à 800 km de Pékin. Jusqu'à présent, Elion a consacré 30 ans à la restauration de l'écosystème de Kubuqi et a entrepris une série d'éco-projets nationaux pour la Chine, y compris le programme Three-North Shelter Forest (Grande muraille verte) et les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, tout en développant son activité au sein des pays de la nouvelle route de la soie (en anglais, Belt and Road Initiative).

L'importance de la préservation des forêts pour lutter contre le changement climatique a été formellement reconnue dans l'Accord de Paris sur le climat (COP 21), qui affirme explicitement que les forêts sont essentielles pour absorber le carbone.

« En tant qu'éco-entreprise leader en Chine, Elion a développé le modèle internationalement reconnu de Kubuqi, qui conjugue le soutien des politiques gouvernementales avec les investissements des secteurs privés », a déclaré le président du groupe Elion, Wang Wen Biao. « À mon avis, il s'agit d'une plate-forme qui permet d'attirer des partenaires commerciaux du monde entier afin qu'ils puissent participer aux marchés chinois », ajoute-t-il.

« Notre entreprise mondiale et croissante de produits environnementaux est en train d'investir dans des projets de compensation des émissions de carbone de grande qualité, et ce dans le monde entier », a déclaré le PDG de l'hémisphère oriental chargé de la fourniture et du négoce de BP, Dr Janet Kong. « Depuis sa création, BP participe activement à l'échange de droits d'émission en Chine. Nous prévoyons que nos marchés du carbone poursuivront leur croissance et joueront un rôle plus important dans le commerce des émissions à l'avenir. En tirant parti de notre expérience internationale et de nos connaissances de l'industrie, nous avons l'intention de continuer à soutenir la gestion personnalisée des actifs carbone de nos partenaires chinois comme Elion, à mesure qu'ils poursuivent un développement environnemental et durable », ajoute-t-il.

Elion contribue à accélérer le développement de la finance verte en Chine à travers la conception et le déploiement d'outils pour aider à promouvoir l'investissement en capital social dans des projets environnementaux au niveau local. Ce nouvel effort de collaboration entre Elion et BP montre à quel point les accords commerciaux hautement innovants aident à soutenir le développement de cette industrie. Grâce à son investissement dans des projets visant à réduire les émissions et générer des crédits environnementaux, l'entreprise mondiale de produits environnementaux de BP utilise ces crédits environnementaux dans des systèmes de tarification du carbone du monde entier.

« Le partenariat entre BP et Elion met à disposition une plate-forme prometteuse pour les deux parties pour contribuer davantage au développement des programmes de réduction des émissions de la Chine », a déclaré le président de BP Chine, Dr Xiaoping Yang. « En tant que partenaire énergétique de confiance, BP s'engage à participer à la transition énergétique de la Chine vers un futur moins carboné en promouvant l'innovation technologique et en travaillant coude à coude avec des partenaires locaux », ajoute-t-il.

« Elion a toujours été engagé pour un meilleur environnement. C'est pourquoi nous nous consacrons à la lutte contre la désertification et le changement climatique. » Le directeur d'Elion, M. Liu Jiang Tao, a déclaré le suivant : « Le lancement du marché du carbone en Chine apporte un soutien supplémentaire à nos activités existantes dans l'industrie écologique et l'énergie propre, et nous allons étudier davantage les pratiques de la finance verte. »

Le groupe Elion (« Elion ») a été fondé en 1988 dans le désert de Kubuqi, en Mongolie-Intérieure. Engagé dans la lutte contre la dégradation des terres et la transformation du désert en villes, Elion a développé le modèle Kubuqi pour restaurer l'écosystème du désert de Kubuqi. Le succès d'Elion a été reconnu par le PNUE et l'UNCCD. Aujourd'hui, le groupe est en train d'étendre ses activités à d'autres domaines liés à l'environnement. Vous trouverez plus d'informations à propos d'Elion sur www.elion.com.cn.

BP est l'un des principaux investisseurs étrangers dans le secteur du pétrole et du gaz chinois. Les activités commerciales de BP en Chine comprennent la prospection et l'exploitation pétrolière et gazière, la fabrication et la commercialisation de produits pétrochimiques, l'approvisionnement des avions en carburant, la vente de produits pétroliers, le mélange et la commercialisation de lubrifiants, la fourniture et le négoce de pétrole et de gaz, l'exploitation des terminaux et canalisations de gaz naturel liquéfié (GNL) et la concession de licences pour les produits chimiques. En s'appuyant sur ses succès commerciaux en Chine, BP a également élargi ses partenariats avec les compagnies énergétiques chinoises à l'échelle internationale. www.bp.com.cn

BP est engagé en faveur d'un futur moins carboné et a publié, au moins d'avril, un rapport intitulé Advancing the Energy Transition (L'avancée de la transition énergétique), qui fournit des détails sur le cadre de l'engagement de BP à cet effet : réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses activités, améliorer ses produits pour aider les clients à réduire leurs émissions et créer des entreprises à faible émission de carbone.

