ELLE FANNING - A EMBAIXADORA DE FAME, A NOVA FRAGÂNCIA FEMININA DE PACO RABANNE

Para dar vida a FAME, Paco Rabanne convocou a estrela de cinema e televisão, Elle Fanning, para ser embaixadora da nova fragrância.

Uma das atrizes mais entusiasmantes de sua geração, Fanning revelou suas muitas facetas em filmes como Demônio de Neon (2016), de Nicolas Winding Refn, O Estranho que Nós Amamos (2017), de Sofia Coppola, ou Espírito Jovem (2018), de Max Minghella. Uma atriz com muita experiência aos 21 anos, Elle Fanning se tornou a jurada mais jovem do Festival de Cannes. Mais recentemente, protagonizou a minissérie da Hulu The Girl from Plainville e a série A Grande, nomeada para os prêmios Globo de Ouro, encarnando uma das maiores soberanas da História: a Imperatriz Catarina II.

Um verdadeiro ícone para as jovens mulheres de hoje que seguem a última moda, estando sempre conectadas e sendo super criativas, Elle Fanning se junta a toda uma linha glamorosa de musas de Paco Rabanne. Pense em Jane Fonda no papel de Barbarella. Audrey Hepburn em Um Caminho para Dois. Brigitte Bardot no vestido metálico brilhante. Françoise Hardy em um minivestido de placas de ouro embutido com diamantes… Um legado brilhante de ícones de vanguarda, a estrela jovial e sensual é perfeita para Paco Rabanne.

«Estou muito entusiasmada por ser uma embaixadora de uma marca tão icônica como Paco Rabanne. Adorei o conceito e senti que me servia como uma luva, refletindo minha personalidade. Ser parte deste novo capítulo é um "sim" imediato!» declara Elle Fanning.

«Multifacetada e multitalentosa, não havia ninguém melhor que Elle Fanning para ser o rosto de FAME», afirma o Vice-presidente da Paco Rabanne, Jérôme Leloup. «Ela personifica a essência da feminilidade ultramoderna de Paco Rabanne e estamos felicíssimos de tê-la como embaixadora de nossa nova fragrância.»

O Eau de Parfum FAME estará disponível a partir de 1º de julho de 2022, em pacorabanne.com, e em todos os pontos de venda da marca em setembro de 2022.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1851034/ELLE_FANNING.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1851036/FAME.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1851037/Paco_Rabanne_Logo.jpg

