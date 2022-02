ELLIS progresse avec une approche multicentrique ambitieuse de la recherche en intelligence artificielle en Europe

ALICANTE, Espagne, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS), la principale association européenne sur l'intelligence artificielle (IA) axée sur l'excellence scientifique, développe un projet ambitieux pour créer une entreprise phare européenne multicentrique consacrée à l'IA. Il a présenté cette vision aux membres du Parlement européen et aux parties prenantes concernées, en leur demandant leur soutien.

Dans une déclaration officielle , ELLIS plaide en faveur de ce modèle décentralisé pour plusieurs raisons : la flexibilité et la polyvalence provenant d'un réseau d'unités de recherche, la promotion de l'un des atouts clés de l'Europe, à savoir sa diversité, la capacité accrue d'attirer et de retenir les talents, le soutien à l'adoption des avancées de l'IA et à la création de richesses qui en découle dans plusieurs écosystèmes régionaux européens. Ces avantages n'existeraient pas s'il n'y avait qu'un seul centre de recherche unique ou qu'un phare de l'IA pour toute l'Europe.

Nuria Oliver, directrice scientifique et co-fondatrice de la fondation de l'unité ELLIS d'Alicante et vice-présidente d'ELLIS Europe, a souligné l'importance de cette vision afin de « transformer l'Europe en une puissance mondiale de l'IA grâce au développement d'écosystèmes régionaux forts ».

Depuis ELLIS Alicante, une fondation promue par la Generalitat Valenciana (gouvernement régional de Valence), Oliver a expliqué : « Au lieu de travailler comme des organismes indépendants, la nature transversale de l'IA souligne l'importance de travailler avec cette approche multicentrique. La preuve en est l'existence de ce modèle aux États-Unis et au Canada, deux puissances mondiales dans la recherche et le déploiement de l'IA ».

En outre, un tel accent multicentrique permet le contact nécessaire entre la recherche en IA et la société par le biais de chacun des sites où sont implantées les unités ELLIS.

L'ambition de l'Europe est d'être un leader mondial dans le domaine de l'IA : une figure de proue dans le développement technologique, un centre mondial pour les talents et les innovations en IA qui profitent à la société, et une force motrice pour les cadres réglementaires qui favorisent le déploiement d'une IA digne de confiance. Compte tenu de la concurrence mondiale pour le leadership en IA, l'atteinte de l'excellence européenne en IA nécessitera des investissements ambitieux dans la recherche, l'innovation et l'adoption de l'IA en Europe.

Un laboratoire multicentrique doté d'institutions solides dans toutes les régions d'Europe entraînera une véritable innovation pour l'Europe, permettra de tirer le meilleur parti de la diversité culturelle de l'Europe et d'intégrer les valeurs européennes dans le développement des technologies futures. Cela garantira que l'Europe ne devienne pas une simple consommatrice de la technologie de l'IA développée ailleurs, en s'appuyant sur d'autres valeurs, mais construise plutôt une véritable « IA faite pour et par les Européens ».

https://ellisalicante.org

SOURCE Alicante ELLIS Unit Foundation