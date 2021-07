ELONGATE et The Giving Block annoncent un partenariat stratégique et le lancement de la campagne #ELONGATExTGB

Elongate a donné davantage à The Giving Block que tout autre projet BSC. Poursuivant la prochaine étape de sa croissance, Elongate annonce un partenariat stratégique avec The Giving Block visant à accélérer son objectif de provoquer une transformation ayant des retombées sociales grâce à la technologie de la blockchain.

BERNE, Suisse, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Elongate et The Giving Block (TGB) sont heureux d'annoncer la conclusion d'un partenariat officiel. Depuis plusieurs mois, Elongate fait des dons à des organismes extraordinaires qui collaborent avec The Giving Block et travaille avec ses partenaires de TGB pour accélérer l'adoption de jetons de cryptomonnaie par les organismes de bienfaisance. À ce jour, Elongate a fait don de plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaie à différents organismes à but non lucratif à travers le monde.

La campagne #ELONGATExTGB tirera parti de l'engagement d'Elongate à donner aux gens les moyens d'appuyer les bonnes causes en partenariat avec The Giving Block, une solution permettant aux organismes de bienfaisance de recevoir des dons directement par l'entremise de la plateforme de collecte de fonds de TGB. La campagne est également destinée à intensifier les efforts déployés par The Giving Block et Elongate pour inspirer les collectivités et les renseigner au sujet du potentiel inexploité des projets de cryptomonnaie dans la création de retombées sociales rendues possibles grâce aux technologies de la blockchain.

Comme décrit en détail dans le livre blanc de l'entreprise, l'un des points saillants d'Elongate est son économie des jetons (« tokenomie ») unique en son genre. Une taxe de 10 % est imposée lors des transactions sortantes. Une partie de celle-ci est redistribuée à la communauté des porteurs, et l'autre partie est versée aux organismes de bienfaisance. Voulant créer un écosystème révolutionnaire qui génère des retombées sociales positives dans le domaine de la blockchain, le partenariat stratégique d'Elongate avec The Giving Block place le réseau de cryptomonnaie dans une position unique pour tirer parti de sa tokenomie et de ses initiatives communautaires. Lorenzo Andree, PDG d'Elongate, a déclaré : « La mission d'Elongate est de remettre en cause le statu quo et de créer un lien étroit entre la rentabilité et les répercussions sociales positives. Notre collaboration avec The Giving Block est une pierre angulaire de notre objectif proactif d'amorcer une transformation qui crée des retombées sociales positives. »

Voici ce qu'a ajouté Gene Rhode, directeur du marketing d'Elongate, au sujet de la campagne : « Cela fait longtemps qu'Elongate collabore dans l'ombre avec The Giving Block. Dans le contexte de l'établissement de notre vision à long terme, cette campagne en partenariat avec The Giving Block renforce notre présence dans le secteur des cryptomonnaies en tant que plus audacieux projet de jeton de cryptomonnaie qui crée des voies d'accès claires aux revenus et aux dons. »

The Giving Block et Elongate poursuivront leur collaboration visant à sensibiliser les nouveaux organismes sans but lucratif à la cryptomonnaie et à leur donner les outils pour recueillir les dons en cryptomonnaie. Pour en savoir plus sur The Giving Block et ses partenaires du domaine de la blockchain, consultez le site : https://www.thegivingblock.com/partners . Pour en savoir plus sur le premier et plus important jeton de cryptomonnaie de bienfaisance au monde, consultez le site Web d'Elongate : https://www.elongate.cc/ .

Contact pour les médias

Gene Rhode

[email protected]

+886-966615745

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

Related Links

https://www.elongate.cc/



SOURCE ELONGATE