ELPOZO Alimentación lance le plus ambitieux protocole de bien-être des animaux en Espagne

Le protocole « bien-être et sécurité biologique » est « très ambitieux et exigeant », car il couvre les trois espèces gérées par ELPOZO : les porcs, blancs et ibériques, les bovins et les volailles. Il doit être noté qu'« il n'existe aucun projet à l'échelle nationale qui couvre autant d'espèces » et, en tant que tel, sa nature exigeante et nouvelle.

Selon M. Olivares, le nombre d'élevages auxquels ils accorderont la certification atteindra le nombre de 4 500 dans toute l'Espagne. Environ 2 000 d'entre eux sont situés dans la région de Murcie.

ELPOZO a travaillé sur le protocole depuis plus d'un an, impliquant 200 éleveurs à l'échelle nationale, s'améliorant à chaque phase de rédaction, afin d'inclure des points demandés par les consommateurs.

L'objectif du document, rassemblant plus de 300 points liés au bien-être des animaux, est d'« établir des paramètres de bien-être des animaux plus rigoureux que ceux fixés par la loi, afin qu'ELPOZO puisse guider le secteur », a souligné M. Olivares.

De nos jours, les consommateurs sont préoccupés par les thèmes et demandes liés au bien-être des animaux. Ils ne veulent pas seulement savoir que les aliments qui sont donnés aux animaux sont adaptés à leurs besoins, mais aussi qu'ils sont bien soignés et que leurs conditions d'élevage sont excellentes. Répondre à ces exigences nous permet d'obtenir des produits « plus sûr, plus sains et de meilleure qualité ».

Outre les trois espèces animales incluses dans le document, l'aspect ambitieux du projet, qui a été accompli après une année de travail, est qu'« il touche toutes les phases du processus de production ». Il exige ainsi « un contrôle plus rigoureux des fermes, du transport des animaux et des centres de transformation, ce qui offre une meilleure garantie à l'arrivée du produit final à la table du consommateur ».

Le porte-parole d'ELPOZO a souligné que le protocole « implique l'engagement de tous les opérateurs de la chaîne de production, des transporteurs aux éleveurs en passant par les centres de transformation. Le cercle est fermé et toutes les parties concernées suivront le protocole de bien-être des animaux », a déclaré Pedro Olivares.

