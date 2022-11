Elrond devient MultiversX et lance 3 nouveaux produits du métavers

PARIS, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Elrond, la start-up qui développe une blockchain à l'échelle d'Internet, annonce sa transformation en MultiversX. La société élargit ainsi sa mission d'élaboration de la nouvelle économie Internet pour inclure la frontière du métaspace numérique.

La société métavers présente trois nouveaux produits comme piliers de son évolution.

Credit: Elrond

· xFabric est un module de blockchain souverain et des applications de blockchain de base. Déployable en quelques minutes. Entièrement personnalisable. Il comprend un grand ensemble de fonctionnalités et de cas d'utilisation pour toute création, marque ou entreprise.

· xPortal est une véritable SuperApp. Le portail vers le métavers. La maison de votre avatar. Tout ce qui touche aux finances. Une carte de débit. Amis, chat et social. Accessible à tous, partout dans le monde.

· xWorlds est une plateforme développée en collaboration avec Improbable qui permet de nouvelles expériences inédites profondément intégrées avec xPortal et xFabric.

« Des quantités incroyables d'énergie créatrice sont déversées dans de multiples visions de métavers convaincantes. », a déclaré Beniamin Mincu, PDG et fondateur de MultiversX (anciennement Elrond Network). « MultiversX construit le cadre de collaboration et l'ensemble d'outils composables afin de préparer le terrain pour un jeu à somme positive d'enjeux élevés. Pour réinventer le spectre complet de l'expérience humaine et pour réinventer l'interface de chaque entreprise verticale. »

MultiversX continuera de s'appuyer sur le succès remarquable du réseau, de la technologie, de la communauté et de l'écosystème Elrond. L'entreprise continuera à faire progresser le protocole et les outils de blockchain évolutifs innovants avec pour mission de faire proliférer la technologie Web3.

De plus, MultiversX étendra et élargira la portée d'origine et créera l'occasion unique pour ses millions d'utilisateurs et son écosystème dynamique de diriger le changement sociétal unique en son genre vers le métavers.

Cette transformation majeure se déroulera au cours d'un événement de trois jours au Palais Brongniart à Paris, où Jean-Noël Barrot, ministre français de la transition numérique et des télécommunications, Sebastian Burduja, ministre roumain de la recherche, de l'innovation et de la numérisation, et d'importants chefs de file de l'industrie de la finance, de la blockchain, du Web3 et du métavers, découvriront la portée élargie de MultiversX, ses produits et la voie à suivre.



https://multiversx.com

À propos d'Elrond

Elrond (désormais Multivers X) est une nouvelle architecture de blockchain entièrement conçue pour améliorer 1 000 fois le débit et la vitesse d'exécution. Pour y parvenir, Elrond introduit deux innovations clés : un nouveau mécanisme de partage adaptatif des états et un algorithme de preuve d'enjeu sécurisée (PoS), permettant une évolutivité linéaire avec un mécanisme de consensus rapide, efficace et sécurisé.

Contact pour les médias :

Dan Voicu, responsable de la communication

[email protected]

Distribué par STORM Partners . Pour toute demande d'interview, vous pouvez contacter Adrian Bono par téléphone au +34 608 861 127, par e-mail à l'adresse suivante : [email protected], ou sur Telegram @STORMPartners

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1938396/Elrond_MultiversX.jpg

SOURCE Elrond