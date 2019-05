Elsevier lança recursos de avaliação em sua nova plataforma para estudantes ClinicalKey

LONDRES, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Elsevier, empresa de análise de informações especializada em ciência e saúde, anunciou hoje o lançamento de novas capacidades de avaliação disponíveis na versão atualizada e renovada da plataforma ClinicalKey Student (anteriormente ClinicalKey Medical Education). Esses novos recursos dão suporte ao corpo docente e aos estudantes de medicina, aprimorando a experiência de ensino e aprendizado com ferramentas adaptadas para desenvolver e avaliar o conhecimento de futuros médicos.

Com base no sucesso da plataforma em ajudar os alunos a aprender, dando-lhes acesso a conteúdo médico baseado em evidências, os recursos de avaliação permitem que o corpo docente construa e atribua avaliações facilmente, complementando seu currículo. Também ajuda a identificar os tópicos com os quais os alunos estão tendo dificuldades, por meio de painéis detalhados de desempenho e dados cumulativos. Os professores têm a liberdade de selecionar perguntas, construir avaliações sob medida com base na grande variedade de conteúdo e nas necessidades de sua turma. Além disso, os alunos podem complementar seu aprendizado criando seus próprios questionários para abordar as áreas de fraqueza identificadas durante o uso da plataforma ou através de exames padrão.

"A educação médica e os hábitos de aprendizagem mudaram drasticamente", disse Elizabeth Munn, diretora de Educação da Elsevier. "Acreditamos que fornecer aos alunos e ao corpo docente as ferramentas para realizar avaliações formativas frequentes que mostrem aos professores os pontos fortes e fracos de seus alunos é fundamental para o desenvolvimento dos médicos do futuro".

Para entender as necessidades dos alunos e do corpo docente, mais de 200 horas de pesquisa com usuários foram realizadas globalmente para desenvolver os novos recursos de avaliação, garantindo que a plataforma cumpra o que prometeu ao usuário e forneça uma experiência que pode ser integrada ao aprendizado diário .

Os novos recursos de avaliação do ClinicalKey Student estarão disponíveis em março de 2019 nas seguintes regiões: Europa, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Outros lançamentos estão planejados no Oriente Médio e na África.

Para mais informações, visite o ClinicalKey Student em www.elsevier.com/clinicalkey-student.

Sobre a Elsevier

A Elsevier é uma empresa global de análise de informações que ajuda instituições e profissionais a promover a saúde, abrir a ciência e melhorar o desempenho em benefício da humanidade. A Elsevier fornece soluções e ferramentas digitais nas áreas de gerenciamento de pesquisa estratégica, desempenho de P&D, suporte a decisões clínicas e educação profissional, incluindo ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey e Sherpath. A Elsevier publica mais de 2.500 periódicos digitalizados, incluindo The Lancet e Cell, 38.000 títulos de ebooks e muitos trabalhos de referência icônicos, incluindo Gray's Anatomy. Elsevier faz parte do RELX Group, fornecedor global de informações e análises para profissionais e clientes corporativos em todos os setores. www.elsevier.com

Contato de mídia

Christopher Capot, Comunicação Global

Elsevier

+ 1-917-704-5174

c.capot@elsevier.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/754760/Elsevier_Logo.jpg

FONTE Elsevier

Related Links

https://www.elsevier.com/



SOURCE Elsevier